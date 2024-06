Várkonyi Andrea lett a Pro Filii Alapítvány kuratóriumának elnöke

Több személyi változás is történt májusban a Mészáros Csoport alapítványainál. Többek között távozott a csoporttól a társadalmi felelősségvállalás igazgatója és a Pro Filii Alapítvány kurátora. A kuratórium elnökeként csatlakozott Várkonyi Andrea, valamint a Mészáros Alapítványnál a kuratórium elnöki posztját is Várkonyi Andrea tölti be.