Előttünk hever az építőipari forradalom eszköze, már csak használni kellene

Bár mintha aktívan keresnék, de a digitalizáció mozdonyán a hagyományosan konzervatív szereplőkkel operáló építőiparban sincs fék. Mindössze egy három betűből álló mozaikszó változtathatja meg, és teheti átláthatóvá, költséghatékonnyá a nemzetgazdasági szempontból is kulcsfontosságú iparágat. A szakma már nagyon várja az ehhez szükséges magyar állami részletszabályozást.

Mivel a következő években gyakran említett kifejezés lesz a BIM (Building Information Modeling/ Építményinformációs Modellezés), ezért érdemes megtudni, mit is jelent. A BIM egy magas szintű digitális munkafolyamat és menedzsment, valamint egy új szakmai szemlélet, ami a szoftveripar fejlődésével az elmúlt 20 év alatt alakult ki, ezért a definiálása is többféle. Talán a legegyszerűbben úgy érthető meg, hogy a BIM a szoftveripar képességére épülő építőipari digitális munkafolyamat, ami minőségi szintugrást hoz a beruházások tervezésében, a költségtervezésében, kivitelezésben, és az üzemeltetésben. A BIM-mel már középtávon szükségtelenné válhat a papíralapú munka és információcsere.

A tervezőszoftverek már 20 éve lehetővé tették a 3 dimenziós virtuális térben való tervezést, valamint a nem látható adatok rögzítését és tárolását, ám ez eddig kihasználatlan volt. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy miért? A rövid válasz, mert ez az iparág hagyományosan lassan változik, illetve a piaci szereplők nehezen állnak át a digitális tervezésre. Pedig a beruházók mellett a kivitelezőknek és az üzemeltetőknek is megéri digitalizálni, mert a BIM alkalmazásával nyomon követhető és archiválható a tervezés és kivitelezés során történt összes változtatás, és egy jól felhasználható adatbázis épül fel, amely az épület teljes éllettartama alatt segíti a hatékony működtetést és fejlesztést.

A BIM tehát a beruházás összes résztvevőjét digitális munkafolyamatban köti össze, és akkor használható ki hatékonysága, ha elterjed a piacon,

ezért szükség van az állam, mint szabályzó, és mint a legnagyobb beruházási megrendelő szerepvállalására.

De kinek lehet ebből igazán haszna? Valójában az iparág összes szereplőjének és az államnak is, mint beruházónak. Az épületek tervezési és beruházói folyamatainak átfogó, digitális modellek segítségével történő szimulálása, illetve adatfeldolgozása ugyanis eddig nem látott optimalizálást kínál. A BIM-nek az építőiparra való hatását az utolsó kifejezéssel lehet leginkább megfogni.

Összességében az építőipari BIM-átállás a beruházások esetében

átlagosan 30 százalékos költségmegtakarítást,

25 százalékkal hatékonyabb kivitelezést,

és a nemzetközi tapasztalat szerint négyzetméterenként mintegy 100 euró költségmegtakarítást eredményez az építmény életciklusa alatt.

Alkalmazása nemzetgazdasági és globális szinten környezetkímélőbb építési folyamatokat, csökkenő építőanyag-szállításokat, rövidebb kivitelezési időt és a kisebb alapanyag-felhasználást, végeredményben az iparág csökkenő szén-dioxid-kibocsátását hozza magával.

A BIM azért válik egyre több országban általános piaci gyakorlattá, mert a digitális munkafolyamat eddig nem tapasztalt pontosságú tervezést, a tervezési hibák szinte teljes kiküszöbölését, valamint egy kiszámíthatóbb költségvetés megalkotását teszi lehetővé. Összességében pénz-, idő-, és alapanyag-megtakarítást kínál.

Forradalmi Graphisoft–Apple kooperáció

A digitális technológia leglátványosabb része a 3 dimenziós modellek használata, amelyek már a megfelelő szoftverek segítségével életre kelthetők, virtuálisan bejárhatók. Az építőiparra szakosodott szoftverfejlesztő vállalat, a Graphisoft élen jár a BIM-technológia piacán. A magyar központú technológiai óriás tervező szoftvere, az Archicad itthon piacvezető az építészeknél, és világszerte 108 országban 27 nyelven használják az építészek és szakági mérnökök. A BIM-megoldások között a szintén a vállalat által fejlesztett BIMx mobil, böngészős és asztali alkalmazás teszi lehetővé az épület 3D modelljének interaktív megismerését, a tervlapok és épülettel kapcsolatos adatok könnyű elérését. A 3D modellek a lakossági megbízóknak is kivételes lehetőséget nyújtanak építkezéseiknél, hiszen a jövőbeli épületet virtuálisan bejárva megélhetik a valósághoz hasonló élményt, amely alapján már a projekt kezdeti fázisában is kérhetnek célzott módosításokat a terveken, hogy valóban olyan ház jöjjön létre, amelyet elképzeltek.

A 3D-s modellek virtuális valóságban (VR) történő bejárhatósága – kvázi mint egy videójátékban – itthon még nem elterjedt a gyakorlatban, pedig a Graphisoft már hét éve használja a VR technológiát okostelefonokon. A vállalat interaktív modellmegtekintő és prezentációs alkalmazása idén egy klasszisokkal jobb virtuális és kiterjesztett valóság élményt adó eszközön is elérhető. A Graphisoft fejlesztői megvalósították, hogy a 3D modellt és teljes tervdokumentációt kezelő BIMx alkalmazásuk a kiterjesztett valósággal (augmented reality, AR) és VR-ral kombinálható legyen, ezáltal páratlan élményt nyújt az adott épület terveinek megtekintésében, sőt körüljárásában.

A BIMx volt az egyik első építészeti szoftver, amely a piacra néhány hónapja berobbant Apple Vision Pro headseten megjelent, páratlan minőségben megjelenítve az épület 2D és 3D terveit. A virtuális és a kiterjesztett valóság kombinálása kivételes élményt, illetve szakmai előnyt kínál a megrendelőknek a tervezés fázisában. Az eszköz szemmozgásunk lekövetésével, kézmozdulatokkal irányítva vezet minket végig az épületen és nyújt lehetőséget a virtuális térben a bejárásra.

A Graphisoft a kezdetek óta szakmai együttműködő partnere az Apple-nek, így sikerült a headset bemutatásával szinte egyidőben optimalizálniuk a programot az Apple újdonságára. A termék jelenleg csak az Egyesült Államokban érhető el, amely ebben a kategóriában első generációs, szinte kísérleti eszköznek számít még. Azonban már látható, hogy a technológia hatalmas potenciált rejt, nem csak a médiaipar számára, de a folyamatok hatékonyságát növelő munkaeszközként az építőiparban is.

A BIMx nem csak a terv megtekintésére alkalmas, hanem arra is, hogy jelezzük a tervezőnek a modellben és tervlapokon, hogy hol, milyen változtatásokat szeretnénk kérni akár megrendelőként, akár a projekten dolgozó szakemberként. A BIM egyik nagy előnye a lekövethető adat és információcsere, amely lehetőséget teremt digitálisan megkeresni, és orvosolni a tervezés/kivitelezés során keletkező hibákat. Így jelzés küldhető a szakembereknek, és ezzel csökkenthető a félreértések esélye, így a módosításokkal töltött idő is.

A digitalizáció kezdetben csak a tervezést végző építész és mérnökök munkáját könnyítette meg.

Mára azonban olyan ökoszisztémává nőtte ki magát az építőipar egészén belül, amelyből az egész iparág profitál, és a teljes ágazatot helyezi magasabb polcra.

A digitalizáció iparági alkalmazása több fázisú. Az egyik legfontosabb lépés a munkafolyamatok digitalizálása mellet a dolgozók továbbképzése. A kezdeti pluszköltség, a befektetett pénz és energia azonban már 1-2 projekt alatt is megtérülhet, emellett már középtávon jelentős versenyképesség-javulást eredményez.

Az építőipar digitalizációja, a BIM-re való átállás 3-5 évet vesz igénybe.

A szakma tűkön ülve várja a klasszifikációt

A BIM széleskörű magyarországi elterjedéséhez és optimális használatához szükség van az új építési törvény állami beruházásokra vonatkozó kiegészítő BIM szabályrendszerére, amit a piac nagyon vár. Az európai gyakorlattal ellentétben Magyarországon ezelőtt sohasem volt az építőiparban az építmények műszaki tartalmának definiálására egységes BIM piaci sztenderd.

Mivel az állami beruházásoknál várhatóan már júliustól bevezetésre kerül a BIM alapú tervezés és adatszolgáltatás, ezért a piacnak mielőbb szüksége van arra, hogy megismerjék az építmények egyes építési fázishoz kötött részletes, műszaki információcsere-követelményeit és annak új, egységes definiálását, amelynek része a klasszifikáció – magyarul osztályozás.

A klasszifikáció döntő szerepet játszik az építőipari folyamatok észszerűsítésében, a kommunikáció javításában és az együttműködés fokozásában, ami végső soron jobban megépített környezethez vezet. A szabványrendszerek szükségesek ahhoz, hogy az állam fontos elvárásai megvalósuljanak: a beruházások pályázati összehasonlíthatósága, illetve a tervezés végén olyan költségterv jöjjön létre, amely reális és a kivitelezés alatt is tartható. Ezen a területen itthon nincs valódi piaci tapasztalat és gyakorlat.

„Mivel az európai gyakorlattól eltérően Magyarországon sosem született eddig jogszabály az építmények műszaki tartalmának egységes definiálására, ezért a piac fejlődésével a vállalati üzleti igények egyedi kiszolgálására születtek különböző megoldások, de egyike sem tekinthető általánosan használtnak a magas és mélyépítés területén” – hívta fel a figyelmet Reicher Péter, a Graphisoft Magyarországért felelős országigazgatója.

„A közúti beruházások területén például a tételrend a legismertebb, míg a magasépítés területén a közös sztenderdek kialakítása érdekében jött létre és ajánlják az ÉKTR-t. Azt tapasztaljuk, hogy a BIM alkalmazása az országokban alapvetően a nemzetközi sztenderdekre épülő helyi klasszifikációs struktúrákkal történik, amelyeket mi a tervező szoftvereinkbe adaptálunk és ezzel elérhetővé tesszük a mérnökök, építészek számára” – tette hozzá.

A magyar építőiparban sajátos helyzet alakult ki, mert a BIM elfogadásával egy nemzetközi technológia és szemléletváltás fogad be a piac, de még nem tudni, hogy a nemzeti szintű szabályozás követi-e a globális trendet. Az állami szabályozással jó esély nyílik arra, hogy az AEC-piacon meghonosodjon egy professzionális, nemzetközi szintű és a piaci szereplők számára egységes adatkezelési folyamat és gyakorlat, amely kiszolgálhatja a BIM-modelleket és egységes klasszifikációban gondolkodik.

Észszerűsítés a jobban megépített környezetért

A szabványosítás, a klasszifikáció területén is vannak különböző szemléletek. Az angolszász megközelítés szerint a költségvetési klasszifikáció az épületek elemei alapján rendszerez, a közép-európai és német irány pedig inkább munkanem alapján. Ez utóbbiban például egy csoportban van az összes szigetelés, és mindegy, hogy azt a beruházás mely szakaszában, az épületen hol, és mikor készítik. Az ÉVOSZ tagjai számára készített magasépítésre alkalmazható klasszifikáció (ÉKTR) pont e két megközelítést házasította össze, mert egy munkanem alapú költségvetést nehéz kezelnie egy beruházónak és rengeteg hibázási lehetőséget hordoz magában.

„Ma, a változtatások korát éljük, a projektek műszaki tartalma egy mozgó célpont a szereplőknek, nemcsak a tervezéskor, de még a kivitelezés utolsó időszakában is, és ennek az új igénynek is meg kell felelnie a klasszifikációnak, ezért a költségtervező szakemberek az angolszász megközelítést tartják a gyakorlatban a leghatékonyabb módszernek” – fogalmazott Reicher Péter.

Azon piacokon, ahol a magyarnál előrehaladottabbak a BIM piacszintű bevezetése és alkalmazása, a felhasználók munkafolyamatai folyamatosan digitalizálódnak, gyorsabbá válik a tervezés, egyre nagyobb mértékű a tervezés alatti IFC-alapú információmegosztás az építészek és a mérnökök között, aminek hatására drasztikus a hibacsökkenés. A strukturált adatok létrehozása – amelyhez a programok hozzáférhetnek – teszi lehetővé az információk értelmezését, megoszthatóságát a különböző platformok között és a digitális ikrek, a mesterséges intelligencia és a digitális technológia egyéb formáinak használatát.

Összességében a BIM egyik fontos értéke a korábbi technológiákhoz képest az információ jobb kezelése.

Az IFC (Industry Foundation Classes) egy szabadon elérhető, gyártósemleges adatcsere-formátum. A szakterületek közötti, BIM és modell alapú együttműködés támogatására fejlesztették ki, elsősorban az építészet, gépészeti tervezés és építőipari kivitelezés ágazata (AEC) számára. Napjainkban egyetlen olyan nyílt adatcsere formátum létezik, mely képes a BIM információt tárolni (geometria és metaadat) és a folyamatokat hatékonya támogatni. Ez a formátum az IFC (EN ISO 16739), mely nemzetközileg elismert és alkalmazott iparági sztenderd a BIM adatcserét illetően. 2016-ban az EU BIM szabványosításért felelős munkacsoportja (CEN TC 442) az első megjelenő szabványok egyikeként publikálta, mely egyértelmű jele a nyílt adatcsere támogatásának Európán belül. Magyar megfelelője az IFC - MSZ szabvány: MSZ EN ISO 16739:2017.

Mintha ódzkodnának tőle

Ha megvalósul az állami BIM elvárás, akkor az átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket azáltal, hogy nagyban javítja a pályázatok összehasonlíthatóságát. Reálisabbá teszi a költségbecslést, csökkentve ezzel a túlárazásból fakadó többletkiadásokat, például hogy egy 10 milliárd keretösszegű projekt menetközben 12–13 milliárdosra, vagy akár még magasabbra kússzon, ahogy azt számos kivitelezés során láttuk. Ehelyett sokkal pontosabban becsülhető meg az anyag-, illetve munkadíj. A BIM-mel elkészített árajánlat ugyanis már nem változtatható egy meghatározott tervfázist követően.

Mintha azonban a hazai építőipar szereplők gáncsolnák az iparág átláthatóbbá tételét, illetve fájó pontként tekintenek a szabványosításra, és a költségtervek optimalizálására.

A hazai számokat a nyugat-európaiakkal összevetve azt látni, hogy a magyar építőipar a beruházásoknál hagyományosan túlrendel építőanyagból – 20–40 százalékkal, ami nem kevés pluszkiadás. Ezzel szemben BIM-tervezés mellett ez a tartalékképzés alig fél százalékra zsugorodik, ebből is jól látszik, mekkora anyagköltség-megtakarítás érhető el digitalizáció által.

Az építőipari munkafolyamatok modernizálása a fiatal mérnökök megtartásában is segíthet. Nem elég vonzó a mérnöki munka a fiataloknak, de a szoftveres megoldás „szexivé” teheti a szakmát. A mai fiatal generáció már digitalizált világban szocializálódik, ezt az attitűdöt szükséges beépíteni a mérnökképzésbe is. Az építőipar hagyományosan konzervatív ágazat, és az oktatási rendszer digitalizációt integráló malmai is lassan őrölnek.

