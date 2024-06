Magyarország túlteljesítette a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok begyűjtését

A vártnál jobb, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő rekorderedmény eléréséhez nagyban hozzájárult a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. 2023. július 1-jén indult hulladékkoncessziós tevékenysége, illetve a két társaság szakmai együttműködése.

„A hulladékkoncesszió bevezetésének eredményeként elkezdődött az évek alatt felhalmozott használt traktorgumiabroncsok és akkumulátorok begyűjtése is” – írják a közleményben.

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök megfelelő visszagyűjtése és kezelése elengedhetetlen feltétele a fenntarthatósági célkitűzések teljesítésének, különösen a víz- és levegőtisztaság megőrzésének, illetve javításának. Ezáltal energiát, illetve hasznos és értékes másodnyersanyagokat is megtakaríthatunk.

Ezek ugyan nem minősülnek veszélyes hulladéknak, ezért nem vonatkozik rájuk az azokra érvényes rendkívül szigorú eljárásrend, azonban megfelelő ártalmatlanításuk és hasznosításuk különleges kezelést igényel.

A Cseber Nonprofit Kft. 2003 óta foglalkozik a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök magyarországi visszagyűjtésével, 2023. július 1-jétől pedig a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel szakmai együttműködésben folytatja tevékenységét.

A gyűjtés megszervezését és a gyűjtéssel kapcsolatos egyéb feladatokat továbbra is a Cseber látja el, míg a gyűjtőhelyekről történő elszállítás és a hulladékkezelés a koncessziós rendszer elindulása óta a MOHU feladata

– olvasható a közleményben.

Az érintett szereplők együttműködésének és hozzáállásának köszönhetően az átállást zökkenőmentesen sikerült véghez vinni, a befektetett munka, illetve a piaci trendek eredményeképpen

a 2023-ban elért rekordmértékű, 77 százalékos visszagyűjtési arány világviszonylatban is kimagasló,

és a 2025-ös európai célszámot is meghaladja – emelték ki.

A CropLife International 43 országból származó adatai alapján 2022-ben a hasonló gyűjtőrendszerek világszerte átlagosan 62 százalékos visszagyűjtési arányt értek el, míg az ilyen rendszert működtető 20 európai országban átlagosan 71 százalékos volt a visszagyűjtési arány.

A CropLife Europe célkitűzése, hogy 2025-ig Európa-szerte 75 százalékra emelkedjen a visszagyűjtési arány, és hogy az Európai Unió minden tagállamában működjön a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek szakszerű visszagyűjtésére és kezelésére szolgáló dedikált gyűjtőrendszer.

A hulladékkoncesszió első évében elért 77 százalékos arány túlszárnyalta a MOHU várakozásait és terveit is; ezzel társaságunk önmaga előtt is magasra tette a lécet, de azon dolgozunk, hogy a rendszer működését tökéletesítve hosszú távon is megtartsuk és tovább javítsuk ezt az eredményt