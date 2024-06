Bár Budapest uniós viszonylatban fejlődik, országos szinten van még min javítani. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Macronomx konferencián számolt be az új fejlesztéspolitikai tervekről.

Magyarország kis lépésekben ugyan, de gazdaságilag és politikailag is felzárkózik az uniós átlaghoz, és egyértelműen Budapest a legnagyobb haszonélvezője a brüsszeli támogatásoknak

– mondta Navracsics Tibor a Macronomxon, az IndaMedia és az Economx közös konferenciáján.

Regionális dráma, elszívják a munkaerőt

Navracsics Tibor pozitív eredményként emelte ki azt, hogy a 2013-as járási adatokhoz képest 2022-re már 22 járás kilábalt az átlag alatti fejlettségi kategóriából. A jövőre nézve Navracsics Tibor elmondta, hogy az eddigi településalapú fejlesztéspolitika helyett a térségalapú fejlesztéspolitikára próbálják áttolni a hangsúlyt.

Ugyanakkor a tárcavezető beszélt arról is, hogy az országban jelen van egyfajta „regionális dráma”, ami leginkább a nyugat-dunántúli területeket érinti.

„A felzárkózó régiókban sokszor mondják, hogy az Észak-Dunántúl csak ne beszéljen, mert tejjel-mézzel folyó Kánaán van, azonban ha megnézzük az Észak-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókat, akkor egy regionális drámát láthatunk kibontakozni” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy a viszonylag jó kezdő pozícióhoz képest, különösen a Nyugat-Dunántúl, amely 2004-ben az Európai Unió 66 százalékán állt, 2022-ben csupán 68 százalékot tudott hozni, amit a miniszter stagnálásként értékel. Szerinte ebben az átmeneti koronavírus-járvány, illetve ennél súlyosabb tényező is közrejátszott.

Az osztrák, délnémet és északolasz munkaerőpiac elviszi a Nyugat-Dunántúlról a munkaerőt, erre a kormány még mindig nem talált megoldást

– jelezte a miniszter. A vállalatok és a területi közigazgatás számára is mindennapos problémát jelent szakembert találni, működtetni a hivatalokat. Ez nemcsak most, de a közeljövőben is problémát jelent majd Navracsics Tibor szerint.

Az előadásban szó esett még:

a nagyvárosi övezet hiányáról;

a határ menti perifériákról;

a budapesti agglomeráció fejlesztési terveiről;

a magyar átlagkeresetekről;

valamint a közszolgáltatások elérhetőségéről.

(Borítókép: Navracsics Tibor beszél a Macronomx konferencián 2024. május 30-án. Fotó: Nagy Tamás / Economx)