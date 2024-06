Itt az új otthonfelújítási támogatás, ezzel mindenképp legyen tisztában

Tegnap este megjelent az új otthonfelújítási támogatás pályázati felhívása. Az anyag számos új elemet tartalmaz azon túl is, amiről a kormány korábban közleményben beszámolt – jelezte Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Évosz Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Júliustól nyújtható be kölcsönkérelem az otthonfelújítási programra az MFB Pont Plusz lakossági hálózat fiókjaiban – írta meg hétfőn az Energiaügyi és a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntése alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön

– írták a közleményben, kiemelve, hogy hozzávetőleg 20 ezer lakóépületen valósulhatnak meg fejlesztések. A fejlesztések hozadéka, hogy jelentősen csökkentik a támogatott családok energiafelhasználását.

Még nem késő támogatható ingatlan vásárolni

Az új felhívás július 1-ig kitolja a támogatásra jelölt ingatlanban lakás (érvényes lakcímkártya megszerzésének) határidejét. A szövegből az is kiderül, hogy még most sem késő támogatható ingatlant vásárolni, ha a felek a szerződést július 1-ig megkötik.

Ezen túl lehetővé teszi a régi, de felújított, bővített épületek energetikai felújítását is

– jelezte Juhász Attila.

Ha hivatalos dokumentummal nem igazolható a ház életkora, akkor az energetikai szakértő adhat igazolást arról, hogy az épület 1990 december 31 előtt épült. Támogathatóvá vált a tetőablak beépítése és cseréje is. A szakértő szerint a most megjelent támogatási felhívás minden tekintetben kiterjesztő és egyszerűsítő jellegű, ezért még nagyobb lehet az igénylők száma, ugyanis:

Megnyílt az út a hőszivattyúk telepítése előtt

Támogatható olyan ingatlan is, amit csak most vesznek meg, illetve amibe most költözik be valaki.

Támogatható a régi építésű, de felújított vagy bővített ingatlan is

Támogatható a kőzetgyapot szigetelés és a tetőablak beépítés is

Ha nem lehet hivatalos dokumentumokkal igazolni a ház életkorát, akkor az energetikai szakértő hozza meg a döntést a támogathatóságról

Kedvezőbbé váltak a hitelfeltételek

Nincs hiány építőanyagból, de szakemberből annál inkább

Juhász Attila szerint a felhívás ezzel egyidőben szűkíti a kínálatot, amikor bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Eszerint az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról.

Erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében

– fogalmazott a szakértő. Megjegyezte, hogy ennek a környezeti megfontoláson túl valószínűleg az is célja volt, hogy előnyben részesítse a hazai, vagy határainkhoz közeli építőanyag gyártókat, ami egyértelműen segíti a hazai építőanyag ipar megerősödését.

Ennek ellenére nem lehet építőanyag hiányról beszélni, és nem is várható ilyesmi – hangsúlyozta Juhász, aki szerint a hazai gyártókapacitások mind a szigetelőanyagoknál, mind a nyílászáróknál bőségesen elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a két évre eloszló keresletet.

Ahol meglátásunk szerint problémák lehetnek, az a megfelelő építőipari szakemberek megtalálása

– mutatott rá. Valószínűnek tartja, hogy nem minden mester regisztrál be a ÉMI honlapján a regisztrált kivitelezők listájára. „A nem regisztráló kivitelezőkkel is lehet szerződést kötni, ezt azonban nem javasoljuk azoknak, akik az 1 millió forintos önrészen felül nem rendelkeznek további önerővel, mert a nem regisztrált mesterek kisebb előleget hívhatnak le a támogatásból, míg a regisztráltak akár 75 százalékot is, ez pedig nagy különbség lehet a finanszírozásban” – mondta Juhász Attila.

(Borítókép: Andia / Universal Images Group / Getty Images)