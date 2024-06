Durva áremelés jön a strandokon, a belépőket és a büfét is érintik

A Gyulai Várfürdőben tavalyhoz képest 15 százalékkal drágultak a belépők. Ha nem emelnek árat, a költségvetésük úszott volna. Kun Miklós ügyvezető igazgató az RTL Híradónak elmondta, hogy

4500 forintra emeltük az árakat. Nyilván az áremelés elsődleges oka, az, hogy a bérköltségekben egy 10-15 százalékos emelkedés következett be, hiszen a dolgozóink bére a minimálbérhez van kötve többségében.

Budapesten hétfőn nyitott ki a Rómaifürdő, szombattól pedig a Pünkösdfürdői Strandot is látogathatja bárki. Hároméves korig ingyen léphetnek be a gyerekek. A Rómain a felnőtteknek 4000, a háromfős családoknak pedig 8000 forintot kell fizetniük.

A budapesti fürdők többségét működtető vállalat 2023-ban több mint 5 milliárd forint nyereséggel zárt, és állításuk szerint most gyűrűzik be a belépők árába a tavalyi pénzromlás, amely az Európai Unión belül Magyarországon volt a legnagyobb. Lazay Gyula, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzemeltetési igazgatója szerint az infláció és a közüzemi díjak markáns emelkedése is indokolja az áremelést.

A riportban elhangzik, hogy a Pénzcentrum szerint Balatonvilágoson 50 százalékkal, 800 forintról 1200-ra drágult egy jegy. A füredi Esterházy strandon 7 százalékos volt az emelés, így ott 2100 forint egy belépő. Siófokon (2500 forint) és Balatonszárszón (1300 forint) nem volt emelés.

A számítások szerint egy átlagos négytagú családnak nagyjából tizedével többe kerülhet egy strandon töltött nap idén, mint tavaly, mivel a büfék is drágultak.

Egy család egy nap legalább 15 ezer forintot elkölt a Balaton partján Gosztola Judit, a Pénzcentrum elemzője szerint.

A KSH szerint májusban már majdnem 1700 forintot kértek átlagosan egy hamburgerért az országban, ami 59 százalékkal több, mint két éve. Bár a liszt 20 százalékkal, a tejtermékek 12 százalékkal olcsóbbak idén, mint tavaly, mégis tovább drágult a sajtos-tejfölös lángos a megugrott bérköltségekre hivatkozva.