Több sör, nagyobb tévé, mindent megveszünk a foci-Eb alatt

Mi kell a meccsnézéshez? Sör és snack biztosan, amit az Index foci-Eb-s kiskereskedelmi körképe is alátámaszt. Már a németországi torna első napjaiban megélénkült a folyékony kenyér és a ropogtatnivalók iránti kereslet, de ha nem szűkítjük az élelmiszerekre a kört, a szurkolói relikviák, sőt a televíziókészülékek is kiemelten jól fogynak.

A foci-Eb hatására jelentősen megnövekedett mind a nassolnivalók, mind a különféle üdítők és italok iránti kereslet – osztotta meg lapunkkal értékesítési tapasztalatait a Lidl. A magvak és a chipsek esetében a darabszámot tekintve bőven két számjegyű növekedés figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest. A legkelendőbbek többek között a pörkölt, sós pisztácia, a mogyoró és a mandula, valamint a sós burgonyaszirom és a hagymás-tejfölös chips.

Az üdítők és a sörök eladott darabszámában szintén jelentős mértékű, két számjegyű növekedés tapasztalható.

Az adatokból látható az is, hogy a saját márkás és a márkatermékek egyaránt népszerűek, ugyanakkor elmondható az is, hogy az akciós termékek értékesítése ugrott meg leginkább. Rendkívül keresettek a hetente változó nem élelmiszer jellegű termékek is, a saját márkás ruházati és a szurkolói termékek egyaránt megtalálhatóak a kínálatban. Az UEFA EURO 2024 hivatalos partnereként a Lidl az Európa-bajnokság teljes ideje alatt közösségi meccsnézésekre vár mindenkit a Kopaszi-gáton.

Felfokozott vásárlási kedv

A németországi labdarúgó-Európa-bajnokságnak egyértelműen kedvező hatásai vannak a forgalomra – mondta az Indexnek Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy a nagy sporteseményekhez társítható termékeknél egyértelműen az eladási adatok emelkedését látják. „Az elmúlt pár napban a sörök értékesítésénél 20, a boroknál, pezsgőknél 25-30, a snackeknél pedig 10 százalékos többletet érzékelünk” – részletezte. A legnagyobb mértékben ugyanakkor az ásványvizeknél tapasztalnak bővülést, ennek mértéke sok helyen az 50 százalékot is eléri. A kánikula beköszöntével arra számítanak, hogy a következő napok a felsorolt italoknál az eladások további felfutását hozhatják.

Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője ugyanakkor lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy a foci-Eb miatti keresletnövekedés az érintett kategóriákban egyelőre nem számottevő, a nagyobb átlagkosarú bevásárlások inkább a meleg, nyári időjárásnak köszönhetők. Kitért arra is, hogy a mezek, labdák, hivatalos kabalák, re- és fesztiválpoharak, szurkolói kellékek, de még a televíziók forgalma is jelentős. A szakember szerint

trendekről egyelőre korai lenne nyilatkozni, hiszen az Európa-bajnokság nemrég indult csak el, de az biztos, hogy felfokozott vásárlási kedvet tapasztalnak.

A Tesco sajtóosztályán arra hívták fel a figyelmet, hogy a mintegy tízféle szurkolói kiegészítő (szalmakalap, duda, arcfesték, napszemüveg, virágfüzér, szilikon karkötő stb.) már három hete elérhető az áruházakban, ahogy közeledtünk a magyar válogatott meccseihez, úgy figyelhető meg a nagyobb érdeklődés ezen termékek iránt is. A nyolc változatban kapható hivatalos Eb-kabalafigura (például pici kulcstartó, plüssfigura vagy labdává alakítható plüss) szintén jól teljesít. A legnagyobb érdeklődés azonban a magyar zászlós sapkával ellátott maci iránt van, az áruházláncnál azt tapasztalják, hogy ebben a kategóriában kevésbé árérzékenyek a vásárlók.

Azért még most is az ár dönt

A sörfogyasztásról azt mondták a Tescónál: a kategória forgalmát jellemzően az árak, az akciók, illetve az időjárás befolyásolják. Vagyis a szurkolói kellékekkel szemben itt igenis az ár dönt, és csak kisebb mértékben például a márkahűség. Ezzel együtt növekvő keresletre számítanak a kategóriában, hiszen ezen a nyáron nemcsak foci-Eb-t, hanem olimpiát is rendeznek. Felkészülten várják mindkét sporteseményt. Az értékesítés volumenét tekintve az alacsonyabb árkategóriába eső, illetve a láger típusú sörök fogynak a legjobban. Ugyanakkor állítják:

folyamatosan nő az ízesített és az alkoholmentes, továbbá a kézműves és kraft sörök iránti érdeklődés. Vizsgálják az utóbbiak most még kisebb választékának bővítését, miután a vásárlók várják az újdonságokat.

Az Aldi tapasztalatai szerint a nyári időszakban, a melegebb idő beköszöntével érezhetően megnő a sörök iránti kereslet, amit tovább növel a labdarúgó-Európa-bajnokság a hozzá kapcsolódó közösségi programokkal, közös szurkolással. A nyár, a szezonnal érkező kánikula és a magyar lakosság által kedvelt sportesemények, mint a németországi Eb vagy a párizsi olimpia egyértelmű forgalomnövekedést hoz az italszegmensben, így a sörök értékesítésének növekedése is prognosztizálható.

A diszkontláncnál hozzátették: a fogyasztók a saját márkás termékkínálaton túl előszeretettel fogyasztják a hazai és nemzetközi márkák italait. A vevők év közben 21-féle, míg a nyári szezon során 77 különböző sör közül választhatnak. A fogyasztók az újdonságokra és az új ízekre teljes mértékben nyitottak. Az Aldinál is úgy látják,

a kánikulai időszakban az alacsonyabb alkoholtartalmú, gyümölcsös ízesítésű söröket vagy épp a radler típusú söröket keresik leginkább.

A sportesemények idejére a vállalat a saját márkás snackekből is gazdag kínálattal készül.

De a látványpékségben sem feledkeztek meg az Eb-ről: kapható focilabda mintás bajor buci vagy piros-fehér-zöld fánk.

Sörtérkép, sapkák, sálak

A Pennynél jelezték, a kiemelt sporteseményekre mindig extra figyelmet fordítanak, ilyen ezúttal az Európa-bajnoki sörtérkép, ami a tornára kijutott országok söreit tartalmazza, külön a magyar drukkerekre pedig sapkákkal, sálakkal készültek, megannyi felnőtteknek és gyerekeknek szóló, szurkoláshoz szükséges kiegészítővel. Néhány nap után forgalmi trendekről viszont szerintük is korai még beszélni. Más nagy sporteseményekhez hasonlóan most is azt tapasztalják, hogy sok vásárló a már jól ismert és kedvelt márkákat, valamint a kifejezetten kedvező ár-érték arányú saját márkás termékeket választja a polcokról. Meglátásuk szerint

ahogy ezt a foci-Eb-t, úgy az olimpiát is a célközönségük többnyire az otthona kényelméből követi, frissítők, rágcsálnivalók kíséretében.

Az Auchan is különleges termékekkel, kihelyezésekkel, nyereményjátékkal várja a vásárlókat. A tévéknél és a hangtechnikai berendezéseknél 60 százalékos forgalomnövekedést tapasztalnak, a snackek piacán pedig 20-25 százalékkal adnak el többet. A sörök esetében 176 akciós termékkel készültek az Eb-re, így ezen a területen is jelentősen megnőtt az értékesítés, amit a nyári meleg is támogat. Kiemelték, hogy partneri együttműködést kötöttek a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ), aminek keretében az áruházlánc hivatalosan is a labdarúgó-válogatott partnere az idei Eb alatt, jól fogynak az MLSZ „Ria” termékei is.

Hisense: ezek a számok, trendek

Ha már több élelmiszer-kiskereskedelmi láncnál kiemelték a televíziók iránti fokozott keresletet az Eb kapcsán, érdemes felidézni, hogy a Hisense május végén publikált felmérése szerint

szinte minden háztartásban van legalább egy tévé, minden harmadik magyar két készülékkel is rendelkezik,

viszont a legtöbben maximum 150 ezer forintot szánnak rá.

A kutatásból kiderült, hogy itthon továbbra is elsősorban hagyományos tévénézésre használjuk a készülékeinket, bár ez csökkenő tendenciát mutat 2022 ősze óta, miközben a streamingszolgáltatásokat többen használják.

Új készülék vásárlásakor a magyaroknak az ár a legfontosabb szempont, de mindössze a megkérdezettek 17 százaléka tervezi új tévé beszerzését.

Ezt azzal egészítette ki lapunknak Füle Norbert, a Gorenje Magyarország Kft. ügyvezetője, hogy a nagy sportesemények továbbra is katalizátorként hatnak a televízióvásárlásra.

Éves bázison rendszerint 20-30 százalékos növekménnyel lehet kalkulálni, ugyanakkor ilyenkor átmenetileg 100 százalékos is lehet a kereslet élénkülése.

Árnyalja a képet, hogy telítődnek a háztartások, átlagosan már 2,7 tévékészülék van otthon. A kijelzők egyre nagyobbak, de ott is van egy limit, hiszen 65 colosnál nagyobb tévét azért nehezen helyezünk el a lakásunkban. A technológiai fejlődés lassított: minden tévé okos, egyre nagyobb a felbontás, jobb a képminőség.

Ott tartunk, hogy ezek a termékek már jóval többet tudnak adni, mint amit a műsorszolgáltatók kínálnak. Füle Norbert várakozásai szerint idén gazdára találhat félmillió új készülék, miközben viszonyításképp 2018-ban még 660 ezres darabszámról beszélhettünk, de tavaly már csak 470 ezerről.

(Borítókép: Svetikd / Getty Images)