Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Mercedes-Benz Group AG stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében megbeszélést folytatott Ola Källenius vezérigazgatóval, a cég igazgatótanácsának elnökével – tudatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A találkozón áttekintették a magyar EU-elnökségnek az európai versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit, valamint a Mercedes folyamatban lévő beruházásainak helyzetét – mondta Havasi Bertalan az MTI szerint.

A miniszterelnök Magyarország csoportmérkőzését is megtekinti

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor ma a lelátóról szurkol a magyar válogatott második csoportmérkőzésén, Stuttgartban. A miniszterelnököt előtte 14 óra 30 perckor a sváb fővárosban fogadja Winfried Kretschmann (Zöldek) baden-württembergi miniszterelnök és Frank Nopper (CDU) stuttgarti főpolgármester.

A fogadáson Orbán, Kretschmann és Nopper mellett felszólal Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó-szövetség elnöke, és Csányi Sándor, az elnöke is.

Szijjártó Péter is bejelentkezett a városból

A Mercedes jelenleg zajló beruházásai nyomán Magyarország legnagyobb kapacitású autógyára jön létre, tovább erősödik a magyar gazdaság, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk a világgazdaság új korszakának nyertesei közé tartozzon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Stuttgartban az MTI szerint.

A tárcavezető a Mercedes vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően arról számolt be, hogy erre a tárgyalásra olyan időszakban került sor, amely alapvetően meghatározza az autóipar jövőjét, a szektor ugyanis forradalmi átalakuláson megy keresztül, s mostanra gyakorlatilag csupán az elektromos átállás sebessége a kérdés. „Ez olyan helyzet, amikor nemcsak az autóipari vállalatok, hanem az országok is versenyeznek azokért a lehetőségekért, azokért a beruházásokért, fejlesztésekért, amelyek eldöntik, hogy a jövőben mely országok kerülnek az új korszak győztesei közé, és kik azok, akik adott esetben hátrányba kerülnek, vagy nem tudják a megfelelő hasznot kivenni ebből az újonnan kialakuló iparágból” – jelentette ki.

Leszögezte, hogy Magyarország mindig is az európai autóipar egyik fontos fellegvára volt, így van és így is volt ez a hagyományos meghajtás időszakában, és jó esély van arra, hogy így legyen az elektromos meghajtás időszakában is. „Az elmúlt évek során a világ autóiparának nagy vállalatai sorra hozták azokat a beruházási döntéseket, amelyek nyomán Magyarországra telepítették azon beruházásaikat, amelyek a saját szempontjukból is fontosak voltak az új elektromos autóipari korszakra történő átállás tekintetében” – emlékeztetett.

Magyarország tehát jó úton van abban az irányban, hogy ennek az új autóipari korszaknak a nyertesei közé tartozzunk [...]. Ez sok-sok új munkahelyet jelent Magyarországon, ez modern technológiát jelent Magyarországon, ez gazdasági növekedést jelent Magyarországon

– sorolta Szijjártó Péter.

(Borítókép: Orbán Viktor és Ola Källenius 2024. június 19-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)