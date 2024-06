A legjobbak közé jutott egy borversenyen a tokaji aszú

A legjobbak közé kerültek a tokaji borok. A Decanter World Wine Awards versenyen az ötven Best in Show bor közé bekerült a Gizella Pince 6 puttonyos 2019-es tokaji aszúja – közölték a győztes pincészetek.

Idén 21. alkalommal rendezték meg a világ legnagyobb bor-és pezsgőversenyét. Ebben az évben nagyjából 18 ezer tételt neveztek be 57 országból, a legjobb italokat 250 borszakértő választotta ki. A Magyarországról nevezett borok között a zsűri egy Best in Show díjat, 4 platinát, 13 aranyat, 56 ezüstöt és 67 bronzérmet osztott ki.

Best in Show és platinaérmet Magyarországról csak tokaji borok kaptak. Két platinaérmet szerzett a Balassa Bor, míg egyet-egyet a Pajzos Tokaj és a Sauska Tokaj. Az aranyérmesek mezőnyében a Balatonfüred-Csopaki, Tokaji, Somlói és Szekszárdi borvidékről származó borok szerepeltek.

A rendkívül szigorú szabályok szerint folyó zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platina díjjal az aranyérmeseket újrakóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket (97-100 pont). Best in Show kategóriába az ezen a két lépcsőn túljutott tételek közül az az 50 bor kerülhet csak be, melyek kategóriájukban valóban a legkiemelkedőbbek.