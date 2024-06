Belháború a turizmusban, célkeresztben a kisebb szereplők?

Az Indexhez eljutott iparági források szerint több jel is arra utal, hogy konfliktus alakult ki a turizmus különböző szegmenseit képviselő érdekvédelmi szervezetek között. Háborúról nem beszélhetünk, sőt: a hozzánk eljutott információk szerint az érintettek szándéka pusztán a nézeteltérés mögött meghúzódó okok meglelése, ezáltal a helyzet tisztázása, hiszen – mint mondták – ugyanazért a célért, a magyar turizmus minél eredményesebb működéséért küzdenek. Mindezt azonban egyenlő feltételek mellett, egymást támogatva szeretnék elérni.

Forrásaink szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezetésével idén márciusban megtartott Turisztikai Tanácsadó Testület alakuló ülésén egyes érdekképviseletek részéről elhangzott, hogy „a magán- és egyéb szálláshelyek további szabályozására van szükség”.

Arról, hogy ezt milyen indíttatásból, milyen formában és milyen céllal képzelik el, homály fedi. A felhők elkergetése érdekében kérdésekkel fordultunk az NGM mellett

Forrásaink szerint az is nehezíti a turizmus szereplőinek életét, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) számos olyan adat kinyerésére nincs lehetőség, amely elengedhetetlen a költségvetési, üzleti és bővítési tervek megvalósításához.

Azt, hogy jó helyen tapogatóztunk, jól jelzi, hogy valamennyi általunk megkeresett szereplő válaszolt megkeresésünkre.

Az MTÜ megkeresésünkre közölte, a magánszálláshelyek szabályozásának kérdése világszerte régóta napirenden van, hiszen a turisztikai céllal rövid távra kiadott lakások számának növekedése számos országban a lakhatási válság, illetve a bérleti és lakásárak drasztikus növekedésének egyik okozója, emellett a helyi lakosok életminőségét is rontja. Év elején az Európai Parlament jóváhagyta, és áprilisban hatályba is lépett az a rövid távú lakáskiadással kapcsolatos EU-s rendelet, amelynek alkalmazásához két év türelmi időt szabott. A rövid távú szálláskiadás szabályait szigorító rendelkezésektől a jogalkotók elsősorban azt várják, hogy létrejöhessen egy megfelelő jogszabályi környezet a nagyobb átláthatóság és transzparencia megteremtésére” – jelezte az ügynökség, bár nem megnevezve, minden bizonnyal az Airbnb-kre vonatkozóan.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint minden iparági szereplő szükségesnek tartja, hogy a szálláshelyek piacán a nem szabályozott területek tisztázódjanak. „Míg a kereskedelmi szálláshelyeknél (szálloda, panzió, hostel stb.) központi, állami szabályozási környezet van, addig a magán-, illetve egyéb szálláshelypiac önkormányzati szabályozás alá esik” – jelezte megkeresésünkre az MSZÉSZ. Arra a kérdésre, hogy miként szabályoznák a magán-, illetve egyéb szálláshelyeket, a szövetség úgy válaszolt: a törvényjavaslatok megfogalmazására nincs rálátásuk, az az NGM vagy az MTÜ hatásköre.

– fogalmazott az MSZÉSZ, majd kitértek az Airbnb-k jelentette problémára a piacon.

„Az AirDNA nemzetközi rövid távú lakáskiadó statisztikai portál szerint Budapesten jelenleg több mint 14 ezer ilyen típusú szálláshely működik, amelyek közül több mint 10 ezer aktívként van megjelölve, mindeközben a KSH adatai alapján 2024 áprilisában 7900 egység működött 11 200 szobával. Ez a szobakapacitás 28 százalékkal haladja meg az előző évit. Viszonyításképpen: idén áprilisban Budapesten, a 324 kereskedelmi szálláshelyen összesen 28 200 szoba üzemelt, ez az előző évhez képest nem jelent kapacitásbővülést.”

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) részéről több alkalommal is – közgyűléseken, régiós találkozókon, sajtómegjelenésekben – elhangzott olyan kijelentés, hogy „további szabályozás szükséges a magánszálláshelyekkel kapcsolatban”. Azonban az MSZÉSZ-nek, azon túl, hogy maguk is szálláshelyekkel foglalkoznak, nem sok érintettsége van a magán- és egyéb szálláshelyek területén – mutatott rá a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) elnöke.

„Mivel a szállodáknak – főleg Budapesten – teljesen más a célközönsége, illetve a kapcsolódó szolgáltatásai, ezért a kijelentés zavart okoz a rendszerben. Az elsősorban Budapestre érkező, külföldi turisták pontosan tudják, hogy milyen szálláshelyen kívánnak megszállni, a fogyasztói döntések egyértelműen elkülönülnek a szálláshelytípusok között” – mondta Frankó Pál, aki szerint az érintett szervezetek feladata feltárni és tisztázni a problémát.

„A cél minden szálláshely esetében közös: növelni a vendégéjszakák számát, és minőségi szálláshelyeken fogadni a hazai és külföldi vendégeket. A túlzott szabályozási környezet további szigorítása helyett másra kellene helyezni a fókuszt. Európában globálisan megjelent a rövid távú lakáskiadások elleni harc, továbbá egy éles nézetkülönbség. Magyarországon ennek a folyamatnak a megoldása a közös gondolkodás lenne, tanulva más országok hibájából” – tette hozzá.

Frankó Pál szerint a szabályozási lobbi mögötti konkrét okok nem ismertek, de

A kötelező szálláshely-minősítés bevezetésével a hazai magán- és egyéb szálláshelyek kötelező minősítése is végbement. A turizmusfejlesztési hozzájárulást (TFH) a magán- és egyéb szálláshelyek egyaránt fizetik, holott a rendszerből nem kapnak vissza támogatási összeget – jelezte Frankó Pál.

Úgy gondoljuk, hogy már a legkisebb szálláshelyegységnek is olyan komoly terhei vannak, amely nem igényel további szabályozást. A szálláshelyeknek más-más az üzemeltetői köre is. Budapesten is sorra jönnek létre magán- és egyéb szálláshelyek (sűrűbben, mint a vidéki térségekben), azonban ezeknek egy éles piaci versenyben kell helytállniuk. A szállodaiparban megjelenő kritikus szakemberhiány orvoslása sem lehetne észszerű indoka a magán- és egyéb szálláshelyek visszaszorításának. Ez utóbbi szintén elhangzott a kereskedelmi szálláshelyek részéről. A versenytársak kiiktatásával nem lehet »megúszni« a piaci versenyt sem a kínálati oldalon, sem a munkaerőpiacon. Megfelelő ajánlatokkal, helyes és gyors döntésekkel kell profitot termelni