Ezekben a bankfiókban lehet igényelni hétfőtől az otthonfelújítási támogatást

Megduplázódott azoknak a bankfiókoknak a száma, ahol hétfőtől be lehet nyújtani az otthonfelújítási támogatás igénylését. A már korábban megnyílt 128 MFB Pont Pluszból most már 266 várja a jelentkezőket a maximum 6 millió forintért – írja a teljes listát is közlő Bank360.hu.