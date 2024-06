Megszólalt a Bankszövetség az Apple Pay-botrány után

Még csütörtökön is többeknél okozott fejfájást az Apple Pay súlyos problémája. Mint arról az Index is beszámolt: az Apple alkalmazásboltja jelentős összegeket vont le a felhasználóktól olyan tranzakciók után, amelyek meg sem történtek, vagy legalábbis a tulajdonosoknak semmi közük sem volt hozzá.

Az ügyben már szerdán is több pénzintézet adott ki közleményt, most pedig a Magyar Bankszövetség is megszólalt. Mint írták: az érintett magyar kártyabirtokosok gyors jelzéseinek köszönhetően a téves tranzakciókról a bankszektor értesült, és közvetítő szereplőként azonnali intézkedéseket tett a helyzet kezelésére. Ennek megfelelően a bankszektor felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Az eddigi információk alapján az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekhez vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak, téves technikai ismétlődéssel. Fizikai terminálokon történő vásárlások vagy készpénzfelvételes tranzakciók nem érintettek.

A Bankszövetség kiemelte:

az Apple tájékoztatása szerint semmilyen visszaélésre utaló jel nincs, az ügyféladatokkal kapcsolatosan nem történt visszaélés, adatok nem kerültek veszélybe.

Az Apple fogadja a kapcsolódó ügyfélmegkereséseket. Visszajelzésük alapján a technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése az Apple által folyamatban van.