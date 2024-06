Az e-kereskedelemben is robbant az OTP

Jól indult az OTP Bank új webshopja, a fizz.hu. Fischer András, az OTP innovációs igazgatója több okot jelölt meg, amiért az OTP online piactér indításáról határozott.

Piacméret. A bank Magyarország legnagyobb bankja, a régió 11 országban van jelen. A társaság az indulás évének tapasztalatai alapján dönt majd a piactér regionálissá tételéről. A kínált termékek köre is folyamatos fejlődésen megy keresztül – bár korábban úgy vélték, hogy ruhaneműt nem kínálnak majd a piactéren, ma már sportmezt is lehet vásárolni.

A bank Magyarország legnagyobb bankja, a régió 11 országban van jelen. A társaság az indulás évének tapasztalatai alapján dönt majd a piactér regionálissá tételéről. A kínált termékek köre is folyamatos fejlődésen megy keresztül – bár korábban úgy vélték, hogy ruhaneműt nem kínálnak majd a piactéren, ma már sportmezt is lehet vásárolni. Technológiai adaptáció . A bank tavaly év végén jelentette be, hogy felhőalapúra cseréli számlavezető és hitelezési rendszerét. Emellett folyamatos fejlesztésekkel fejleszti digitális szolgáltatásait. A fizz.hu elindulását nagyban segítette a Simple rendszerének folyamatos fejlesztése.

Diverzifikáció. A bankok hagyományosan termékközpontúan gondolkoznak, miközben az ügyfelek inkább élethelyzetekre keresnek megoldást: nem lakáshitelre, hanem lakásra van szüksége az ügyfélnek. Ezen a gondolat mellett lépett korábban az OTP az ingatlanpiacra vagy épp a magánegészségügyi szolgáltatásba. Ez a gondolkodás hozta az OTP-t a kereskedelmi területre is, hiszen az ügyfél nem fizetni akar, hanem terméket, árut vásárolni.

Az e-kereskedelemhez vásárló kell – erre kellően biztos alapot jelent az OTP 3,5 millió ügyfele. A másik oldalon a bank számos kereskedő partnerrel bír, például a bankkártya-elfogadás kapcsán.

Az e-kereskedelemhez elengedhetetlen a bizalom. Az OTP ebből a szempontból is erős, bizalmat sugárzó márka – hangsúlyozta Fischer András.

A kereskedelem fontos tényezője az ügyfélszolgálati munka. A bank kontaktcenter-szolgáltatása jelentősen fejlesztésen ment keresztül az elmúlt hónapokban, ez az infrastruktúra szolgálja majd ki a fizz.hu ügyfeleit – a hét minden napján, éjjel-nappal.

Jól indultak

A piac többi piactere saját termékeket kínál, s erre enged fel külső partnereket – ám ezzel saját termékeivel versenyezteti házon belül a vetélytársakat. Az OTP ugyanakkor nem fog saját terméket kínálni, csak a piactér üzemeltetésében érdekelt – mondta Szőcs András, az OTP Ecosystem ügyvezető igazgatója, a fizz.hu vezérigazgatója. A szakember szerint a bank így csak a teret, a platformot teremti meg, amelyen keresztül a kereskedő partnereket összeköti az ügyfelekkel.

Egységes platformot kínálnak, ahol több kereskedő is kínálhat hasonló terméket – ez erősítheti a versenyt. A banki hátterű társaság az ügyfeleket is végigvezeti a folyamaton, szavatolja a teljesítést és a biztonságot. Arra törekednek, hogy a fogyasztó döntése alapján több aspektusból is tudjanak vásárolni a piactéren: ha valaki a legolcsóbbat keresi, ugyanúgy megtalálja, mint az is, akinek az a fontos, hogy azonnal át tudja venni a kiválasztott árut.

Az indulás óta 750 ezer látogatás történt a piactéren, az ügyfelek száma meghaladta a 600 ezret.

Elsősorban műszaki termékeket keresnek az ügyfelek. Már most 630 termékkategória érhető el a fizz.hu felületén – több száz kereskedő több százezer terméke kereshető a piactéren. Akármilyen széles is a termékpaletta, a vásárló azonos felületen, megszokott módon tudja majd megtalálni azt a terméket, amit keres – hangsúlyozta a szakember.

A fizetés biztonságát, a pénz visszafizetését is garantálják

A banki kapcsolatban a legfontosabb, hogy a fizz.hu a Simple fizetési felületét használja, így a beregisztrált, akár más bank által kibocsátott kártyákkal is azonnal lehet fizetni. Emellett mód van arra, hogy a vevő készpénzes utánvételt igényeljen, de ennek aránya a fizz.hu eddigi tapasztalatai szerint annál a szintnél is alacsonyabb, mint ami a teljes online kereskedelemre jellemző ma.

Immár OTP-áruhitellel is vásárolhatók a fizz.hu termékei. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, a piactéren kínált terméket részletfizetéssel is árusíthatják az ügyfeleknek a kereskedők – anélkül, hogy külön szerződést kötnének erre vonatkozóan a bankkal. Jelenleg

minden 50 ezer forint feletti termékre 24 hónapos 0 százalékos THM mellett elérhető hitel érhető el az online piactéren.

Szőcs András szerint az, hogy a bank működteti a piacteret, azt jelenti, hogy a fizetésben is maximálisan partnerei tudnak leni az ügyfeleknek.

Ha a vevő eláll a szerződéstől, akkor a Simple rendszerében tett fizetést azonnal jóváírja a rendszer, a minőségi panaszok esetén is a bank az, amely végigkíséri az ügyfelet a panaszkezelésen. Épp ezért minden panaszt a bank kontaktcentere fogad. Ez azt jelenti, hogy a piac más szereplőivel szemben akár az utánvételes fizetés esetén is segítenek a pénz visszaszerzésében az ügyfeleknek.

A logisztika kulcspont lehet

Fontos minőségi tényező lehet a kiszállítás. A fizz.hu jelenleg címre szállítást, illetve bolti átvételt kínál, de tervezik azt, hogy a csomagpontos szállításra is kínálnak megoldást. Itt fontos látni, hogy a szállítás a kereskedő feladata, ám miután az ügyfél a kiszállítás minősége alapján értékeli a webshopot és a piacteret, fontos, hogy itt is szavatolni tudják a minőséget.

(Borítókép: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images)