Újabb bank utalta vissza az Apple által levont összegeket

Végéhez közeledik az Apple kálváriája: az OTP Banknál megtörtént a téves tételek visszatérítése. Korábban a CIB Bank és a Gránit Bank is tájékoztatta az ügyfeleket. Az MBH Bank is jelezte vasárnap délután, hogy a tévesen terhelt tranzakciók visszatérítése megkezdődött.

Az OTP Bank vasárnap gondoskodott az Apple által az ügyfelektől június 26-án és 28-án tömegesen levont összegek visszatérítéséről – áll az Indexhez eljuttatott közleményben. Mint írták, az ügyfeleknek nincs teendője, számláikon a bank automatikusan jóváírta az Apple-nél fellépett technikai probléma miatt levont, több mint 325 ezer tételt.

Közölték azt is, hogy ez volt a helyzet rendezett, teljes körű, biztonságos kezelésének a lehető leggyorsabb módja, tekintettel a kiemelkedően magas érintett ügyfél- és tételszámra. Az OTP Bank az ügyfeleknek vasárnap megtérített összegek szolgáltatók közötti elszámolását a továbbiakban az Apple-lel rendezi. Az OTP Bank közölte: köszöni ügyfelei türelmét és megértését.

Az MBH Bank vasárnap délutántól tájékoztatta ügyfeleit a honlapján, hogy az Apple megkezdte az általa tévesen terhelt tranzakciók visszatérítését, ügyfeleik egyenlegében a jóváírás kártyatípustól és kibocsájtótól függően rövidesen megjelenik vagy már meg is jelent. A bank köszöni ügyfelei türelmét.

Korábban az Index is megírta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az ügyfelek haladéktalan kártalanítására szólította fel a bankokat, miután szerdán több olvasónk is azt írta, hogy az Apple Pay váratlanul és teljesen indokolatlanul több tranzakciót is végrehajtott.

A CIB Bank vasárnap délután jelezte, hogy jóváírta az Apple alkalmazásboltjának technikai hibája miatt jogosulatlanul levont összegeket. A Gránit Bank közleményében azt írta, hogy párhuzamosan több intézkedést tett ügyfelei pénzének biztonsága érdekében.