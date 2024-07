Megkezdődött az ácsi katódanyaggyár építése

Napra pontosan egy évvel azután, hogy a felek bejelentették az ácsi katódanyaggyár építését, június 21-én helyére került az első tartóoszlop a majdani csarnok területén. Ezzel megkezdődött a 41 ezer négyzetméteres létesítmény építése – jelentette be Fülöp Ferenc, a Bamo Technology Hungary Kft. közkapcsolati igazgatója az ácsi munkabizottság legutóbbi ülésén.

A testület tagja többek között az ácsi polgármester, a jegyző, több képviselő, a környező települések polgármesterei, a helyi civil szervezetek képviselői, valamint az Ácson 1,3 milliárd eurós beruházással katódanyaggyárat építő BAMO Technology Hungary Kft. is. Az ülésen a vállalat képviselője tájékoztatást adott a projekt jelenlegi állásáról, valamint válaszolt az elmúlt hetekben felmerült kérdésekre – tájékoztattak hétfőn egy közleményben.

Játszóteret építtettek és Ácsra költöztek a kínaiak

Az eseményen Fülöp Ferenc felidézte: a cég május 3-án kapta meg az egységes környezethasználati engedélyt, május 21-én pedig az építési engedélyt, ezek alapján indulhatott el a munka Ács határában. A beruházásra nézve annak sincs halasztó hatálya, hogy a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége keresetet nyújtott be a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal ellen a beruházás környezethasználati engedélyével kapcsolatban.

A BAMO együttműködik a Győri Törvényszékkel a folyamatban, és minden szükséges információt rendelkezésre bocsát.

A cég már aktívan jelen van az ácsi mindennapokban: május 22-én átadták azt a játszóteret, ami a BAMO 20 millió forintos támogatásából épült, és mintegy 10 kínai kollégájuk már május eleje óta Ácson lakik. A cég az Ács Városi Vigasságokat is támogatta

– ismertették a közleményben. A beszámoló szerint a munkabizottság ülésén elhangzott: számos jelentős állami beruházás megvalósításáról is döntés született az elmúlt időszakban:

27 milliárd forintból felújítják a térség víziközmű-hálózatát, ezzel nő a környező települések ellátásbiztonsága,

egy új szennyvíztisztító telep is épül, a jelenleginél mintegy kétszer nagyobb kapacitással,

további 17 milliárd forintból fejlesztheti az úthálózatot a Magyar Közút, valamint kerékpárút is épül Bana és Ács között.

Egy korábbi sajtótájékoztatón részletesen is bemutatták az ácsi katódgyár működését, emellett ismertették a működéssel kapcsolatos adatokat, terveket. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

Teljes átláthatóságot vállaltak

A munkabizottság arról is tájékoztatást kapott, hogy elindult a bábolnai monitoringrendszer: a város Facebook-oldalán már havonta publikálják a különböző anyagok, környezeti tényezők mérésének eredményeit. Az ácsi monitoringrendszer ügyében is rövidesen várható fejlemény. Bábolnáról és Banáról is érkezett kérdés az építkezés vízellátásával kapcsolatban.

A porképződés megakadályozása, moderálása érdekében ugyanis a BAMO mindkét településről szállíttat vizet, ez azonban jelentős terhelést eredményez az érintett helyi utakon. A cég ígéretet tett, hogy egyeztet az ügyben a feladatot végző alvállalkozókkal és az esetlegesen szükségessé váló helyreállítási munkákban is partner lesz.

Arról, hogy pontosan milyen felelősségbiztosítása lesz a cégnek, a későbbiekben ígért tájékoztatást a BAMO, a kérdés várhatóan csak a használatbavételi engedély birtokában dől el.

Szintén helyi felvetésre Fülöp Ferenc megerősítette: a cég támogatja, hogy nyílt napokat tartson az építkezés ideje alatt, előzetes regisztrációt követően. Erre várhatóan idén ősztől kerül sor.

Az építkezés területéről kitermelt termőföld értékesítésére a cég továbbra is nyitott, a vásárlóknak kizárólag a földvédelmi járulékot kell megfizetniük, amely 250 forint köbméterenként, valamint gondoskodniuk kell a szállításról.