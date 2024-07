Apple-botrány: a szakértő szerint így kerülhetjük el a hasonló eseteket

Szerdán több olvasónk is jelezte, hogy az Apple Pay váratlanul és teljesen indokolatlanul több tranzakciót is végrehajtott. Most Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője listába szedte, hogyan lehet ilyen események ellen védekezni. Teljes védelem nem lehetséges, de néhány dolgot lehet tenni, amely a jövőben megóvja a felhasználókat a kellemetlenségektől.