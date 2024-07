A Független Benzinkutak Szövetsége felháborodva reagált cikkünkre

A Független Benzinkutak Szövetsége nemrég megjelent cikkünkre – amelyben egyébként csak az üzemanyag drágulásáról számoltunk be – reagálva közölte: „A legmesszemenőbben visszautasítjuk az Index portál hanghordozását, gyűlöletkeltő kampányát, amit a magyar tulajdonban lévő benzinkutakkal szemben megengednek maguknak!” (Egyébiránt néhány más lap is a mienkhez hasonló címmel számolt be a fejleményről, többek közt például így: „Áremeléssel válaszoltak a figyelmeztetésre a hazai kutak” vagy „Nem állnak le a kereskedők – kedden is árat emelnek a benzinkutakon”. De a Független Benzinkutak Szövetségének csak az Index címével volt problémája a jelek szerint).

Fenti írásunkban mindössze arra emlékeztettük az olvasókat az áremelkedéssel kapcsolatban, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az üzemanyag áremelkedésének folyamatára pénteken egy közleményben reagált. A tárcavezető felszólította a kereskedőket, hogy a családok védelme érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához, és áraikat mérsékeljék a szomszédos országok átlaga alatti szintre. Ugyanakkor szavainak nem lett hatása, hiszen szombaton is emelkedett a benzin ára – és ezt követte az az újabb, hétfői áremelkedés is, amelyről a mai cikkünkben írtunk.

Ehhez képest a Független Benzinkutak Szövetsége úgy fogalmazott mostani közleményében, hogy a benzinkutak figyelmét nagyon is felkelti a kormány beleszólási szándéka, ugyanis „iszonyú sok pénzt vesztettek az ársapka miatt, aminek az árát velük fizettették ki”. Közölték, hogy a kis benzinkutak nem képesek még egy ilyen csapást elviselni, és ha ismét arra akarják kényszeríteni őket, hogy veszteséggel dolgozzanak, akkor sem fognak.

Azon a benzinen, amit nem vesz meg és nem ad el, legalább kevesebb vesztesége keletkezik (mert azért vannak állandó költségek is). Szóval az lehet, hogy a Mol nem törődik a kormány felhívásával, de a benzinkutak nem a kormánytól veszik az üzemanyagot, hanem a legtöbben a magyar üzemanyagpiac meghatározó szereplőjétől, a Moltól!

– áll a közleményben.

Hozzátették: a Mol az árak meghatározásánál a mindenkori jegyzésárakat követi, egy mediterrán, vagy rotterdami tőzsde pedig nem veszi figyelembe a magyar minisztérium kéréseit. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a környező országokban nem fizettetnek extra adókat a kiskereskedőkkel, Magyarországon viszont igen.

Mint írták: „A kiskereskedelmi adót éppen januártól »sikerült« a kis benzinkutak esetében a hússzorosára emelni, ez most kb. 15 Ft/liter. És a környező országokban nem kell EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) címen befizetni további 8,3 Ft-ot literenként. És a környező országokban nem kell az adó befizetéséhez még tranzakciós illetéket is fizetni – és még hosszan sorolhatnánk a sort, ami miatt az összehasonlítgatás legfeljebb propagandára jó, érdemi adatot nem jelent.”