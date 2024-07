Megváltozna az életünk, ha a láthatatlan munkát is kifizetnék

A társadalom tagjai nemcsak pénzért dolgoznak, hanem jelentős időt töltenek fizetetlen munkával is – mutatott rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Idetartozik többek között a háztartási munka, de a gyerekek nevelése, idősek gondozása is. A szakértők nemzetközi összehasonlítást is készítettek arról, hogy mely országokban végzik a legtöbb láthatatlan munkát.