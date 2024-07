Károsanyag-kibocsátást csökkent a debreceni CATL akkugyár

A CATL benyújtotta a kormányhivatalhoz, azt a módosítási kérelmét, melynek eredményeként az NMP nevű oldószer kibocsátását minimális szintre csökkenti – jelentette be közösségi oldalán Debrecen polgármestere, Papp László. A vállalat azt is közölte, hogy az üzemet gázfogyasztást nélkül fogják működtetni.

Papp László megjegyezte, hogy az elmúlt években a kínai vállalattal folyamatosan egyeztettek, hogy pozitív változást érjenek el olyan kérdésekben, ami a debrecenieket kiemelten foglalkozta az akkumulátor gyár üzemeltetésével kapcsolatban.

„Ennek eredményeként néhány héttel ezelőtt a CATL bejelentette, hogy hűtés-technológiát vált és jelentős mértékben csökkenti a vízfelhasználást és ezt is jelentős mértékben tisztított szennyvíz felhasználásával teszi”– írja a polgármester, ezzel együtt bejelentette, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett az ügy:

A CATL benyújtotta a kormányhivatalhoz, azt a módosítási kérelmét, melynek eredményeként az NMP nevű oldószer kibocsátását minimális szintre csökkenti. A 3 pontforrás közül az elsőn a jogszabály által engedélyezhető 150 mg/m3 helyett 2 mg/m3-re, a másodikon engedélyezhető 20 mgC/m3-ről 1,21 mgC/m3-re, a harmadik pontforráson 1 mg/m3-re csökkenti a maximális kibocsátást.

– tudatta Facebook-oldalán a városvezető. Papp László arra is kitért, hogy energiahatékonysági szempontok miatt „sem az általuk bérelt ingatlanban nem lesz gázfelhasználás, sem az ott végzett tevékenységhez, sem az épület fűtéséhez”.

A debreceni akkugyár ügye

Mint ismert, a CATL az egyik legnagyobb magánberuházást hajtja végre Magyarországon, ugyanis egy 3000 milliárd forint értékű akkumulátorgyárat épít Debrecenben. A cég még márciusi közleményében leszögezte: akkumulátorgyártással foglalkozó vállalataiban és leányvállalataiban 2025-ig, 2035-ig pedig a teljes akkumulátorellátási láncban szén-dioxid-semlegességet kíván elérni. Négy gyára már elnyerte a szén-dioxid-semleges minősítést a zöldenergia-hasznosítás, a szállítás, a logisztika és a gyártás terén végzett folyamatos innováció révén.

A CATL zöld- és ipar 4.0-technológiák terén szerzett tapasztalatait épülő debreceni üzemében is hasznosítani fogja. Így a magyarországi termelés beindítását követően rövid időn belül teljesen karbonsemlegessé kívánják tenni a debreceni gyár működését, emellett új, víztakarékos gyártástechnológia fejlesztésével tervezik csökkenteni a létesítmény vízfogyasztását.

– írták.

Mint beszámoltunk róla, tavaly több tüntetést is szerveztek tavaly ellenzéki pártok és civel szervezetek Debrecenben az akkumulátorgyár telepítése ellen. Majd idén februári hírek szerint a debreceni gyár katasztrófavédelmi engedélyét a Kúria megsemmisítette, emiatt új kérelmet nyújtott be a cég. Ráadásul, senkit sem engedtek be, és online tartották március 4-én a CATL debreceni akkumulátorgyárának új katasztrófavédelmi közmeghallgatását.

A beruházás környezethasználati engedélyét megtámadó egyesületeket a Debreceni Törvényszék március 21-én arra kötelezte, hogy tizenöt napon tegyék letétbe a hatásterületét meghatározó szakértői becslések szerint 8-10 millió forintos díj, egymillió forintos előlegét, amit össze is gyűjtöttek – számolt be a Debreciner.hu.