Magas ingatlan- és albérletárak, elszálló kamatok, gyatra fizetések – így foglalható össze a magyar lakhatási válság

Ingatlanárak, tranzakciók, albérletárak, hitelpiac, lakhatási válság – Balla Ákossal, a Balla Ingatlan alapító–tulajdonosával, valamint Csuhay Attilával, a többek között ingatlankivitelezéssel, -felújítással, -üzemeltetéssel, illetve vagyonkezeléssel foglalkozó GPM Kft. ügyvezető igazgatójának segítségével vettük górcső alá az ingatlanpiac idei első hat hónapjának teljesítményét.

Az első negyedév minden tekintetben ígéretesnek ígérkezett a csokot felváltó csok plusz fényében, a régi-új állami támogatási forma azonban mindössze a tranzakciók 10 százalékában jelent meg – kezdte Balla Ákos, aki szerint ugyanakkor nehezítő körülmény, hogy a csok pluszt szűkebb támogatotti kör igényelheti, mint elődjét.

„Bár nem vagyunk ingatlanközvetítők, és friss számok még nem állnak rendelkezésre az elmúlt hónapokról, de úgy halljuk és tapasztaljuk, hogy nagyon kevés valódi tranzakció van, szerény érdeklődés mellett” – összegezte Csuhay Attila, aki szerint ennek számos oka van.

„Az általánosan kedvezőtlen gazdasági helyzet, a recesszió, illetve az ahhoz közeli állapot önmagában elbizonytalanítja a lakást vásárolni tervezőket. És bár a hivatalos adatok alapján sikerült megállítani az inflációt, a valóságban csak a tavalyi rekordméreteket öltő szintekhez képest csökkent a mértéke, vagyis éves bázison. A valóságban azonban továbbra is elég magas az infláció, a 7 százalékos alapkamat miatt pedig drágák a hitelek – ilyen kamatszint mellett a lakosság nem jelenik meg a hitelpiacon” – fejtette ki a GPM vezetője. (A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 áprilisában 24 százalék, míg idén áprilisban 3,7 százalék volt az átlagos fogyasztóiár-index év/év alapon.)

A Balla Ingatlan tulajdonosa örömtelinek minősítette, hogy a tavalyi földbe állást követően idén életjeleket mutat a hitelpiac. Ugyanakkor

Az e mögötti okokat firtató kérdésünkre Balla Ákos jelezte: a bankok jelenleg csak magas forrásköltség mellett képesek hitelezni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi – és a piaci konszenzus szerint is lélektani határnak számító – 6 százalék körüli jelzáloghitel-kamatoknál a bankok veszteség mellett finanszírozzák a hiteleket. Ezt a legtöbb esetben azért vállalják be, mert abban bíznak, hogy az ügyfélnek nyújtott más szolgáltatás által keletkező haszon kompenzálja a veszteséget.

Csuhay Attila szerint egyelőre álom a 6 százalékos kamatszint. „5–6 százalékos kamatszintnél aktiválódhat a hitelpiaci mágnes a lakosság irányába”, a GPM vezére azonban a világgazdasági folyamatokat figyelve kételkedik abban, hogy a piaci kamatok rövid távon el tudják érni ezt a szintet.

„A bankok drasztikusabb alapkamat-csökkentésre számítottak, ez azonban nem következett be. Ezért jelenleg vagy kivárnak vagy emelnek a kamaton” – mutatott rá Balla Ákos, aki ennek ellenére leszögezte, a tavalyi év olyan alacsonyra tette a hitelből történő lakásvásárlás piaci lécét, hogy azt idén még kamatemelés mellett sem lesz nehéz megugrani, vagyis 2024-ben a tavalyinál élénkebb hitelpiac várható, amit az idei év eddigi tranzakciós számai is visszaigazolnak.

Balla Ákos felhívta a figyelmet, hogy az idén várható körülbelül 110 ezer tranzakciószám nem azt jelenti, hogy „csak” ennyien szerettek volna költözni. Ennél jóval több ember, család mozdulna meglévő otthonából, a számukra nem ideális piaci körülmények – magas ingatlanárak, magas kamatok, alacsony keresetek – miatt azonban kiszorulnak a vevői piacról.

Balla Ákos a következőképp szemléltette a használt-, illetve újingatlan-piac közötti különbséget: utóbbi valamilyen mértékben képes szabályozni a kínálatot, hangsúlyozva, hogy nem kartellezést ért ezalatt. Pusztán arról van szó, hogy figyelik egymás, illetve a piac mozgását, ezáltal a beruházók képesek a piaci körülményekhez igazítani a projekteket – növelik vagy épp csökkentik a kínálatot, például egyes tervezett, de még el nem indított beruházások átütemezésével.

„A piacon jelen lévő körülbelül 50 kisebb-nagyobb beruházó helyett az előttünk álló időszakban nagyjából 10 lehet aktív” – prognosztizált a Balla Ingatlan vezetője, hozzátéve, a beruházások lassítása, átütemezése nem mostani keltezésű, már a Covid berobbanása után tapasztalt visszaesés idején is megfigyelhető volt, ahogy az azóta eltelt válságos időszakban is. „Ennek megfelelően jelenleg drámaian alacsony az újlakáskínálat, így az ilyen ingatlant keresők jóval szűkebb palettán válogathatnak, ami egy rendkívül kikristályosodott helyzethez vezethet az új lakások piacán” – mutatott rá Balla Ákos.

Hasonlóan látja Csuhay Attila is, aki szerint a beruházók inkább kivárnak az új projektekkel, a meglévőket igyekeznek befejezni. Kevés érdeklődés mutatkozik az új lakások iránt, nekik azonban konkrét elképzeléseik vannak. „Amíg magas a hitelkamat (projektfinanszírozás), addig a projektek is drágábbak, továbbá kockázatosabbak lesznek. A Golden Visa program adhat némi lendületet az újlakáspiacnak” – mondta. (A Golden Visa programot, vagyis a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt ebben a cikkben érintettük korábban.)

Ami a használt ingatlanokat illeti, ott folyamatosan bőséges, egy időben országszerte több százezres kínálattal találkozhatunk, többnyire magánszemélyek által. Akik – nem piaci szereplőként – nem figyelik egymást, ezáltal nem feltétlenül igazodnak a piaci mozgásoknak megfelelően.

A használtpiac egésze szenved, lassan mennek végbe a tranzakciók. A nagyon jó lokációval rendelkező, kisebb értékű ingatlanok iránt mutatkozik nagyobb kereslet, ezek rendre el is kelnek. A rosszabb helyen fekvő ingatlanok esetében azonban akár extrém hosszú értékesítési idővel is számolni kell. A legnagyobb probléma továbbra is az eladók körében keresendő, akik nem hajlandók felfogni, hogy negatív, de a legjobb esetben is stagnáló piaci helyzetben próbálnak értékesíteni, ezáltal irreális árakat szabnak meg. Akinek nem sürgős az eladás, úgy van vele, hogy inkább továbbárulja, de nem enged az árból, egyszer majdcsak rendeződik a piac és megveszi valaki. Az ennek szellemében gondolkodók azonban sok esetben érdeklődőkre sem számíthatnak