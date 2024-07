Eddig kiaknázatlan terület válhat a befektetők egyik fő célpontjává

Tíz százalék feletti növekedés is elérhető volt egy év alatt – méghozzá amerikai dollárban – a privátbanki ügyfelek egyik új kedvenc befektetési területén, az ausztrál kötvénypiacon. Az ország a népszerűségét kiemelkedő gazdasági adottságainak köszönheti: Ausztrália hitelminősítése az egyik legmagasabb a világon – az S&P szerint még az Egyesült Államoknál is stabilabb, AAA besorolású –, továbbá kiemelkedően alacsony, a GDP 22 százalékával megegyező adósságszinttel, magas hitelképességgel és komoly pénzügyi stabilitással rendelkezik.

Az ausztrál vállalati kötvények között szép számmal találhatunk amerikai dollárban denominált értékpapírokat, mivel az ausztrál cégek jelentős része amerikai dollárban adósodik el a nemzetközi tevékenységük és a hazai deviza évek óta tartó gyengülése miatt.

A 27 milliós Ausztrália egy főre jutó, évi 61 ezer amerikai dolláros GDP-je közelíti az Egyesült Államok évi 62,8 ezer amerikai dolláros egy főre jutó bruttó hazai össztermékét. Mindezeknek köszönhetően a befektetők körében is keresett piacról beszélünk: az ausztrál bankszektorban, továbbá a bányatársaságok között, illetve az infrastruktúra fejlesztésében érdekelt cégeknél kiváló hitelminősítésű vállalatok kötvényei közül válogathatnak a befektetők. Ráadásul az amerikai dollárban befektetni kívánó ügyfelek még az amerikai kibocsátású értékpapírok idei évtől jelentkező pluszadóterhét is elkerülhetik az ausztrál instrumentumok segítségével

– mondta az SPB Befektetési Zrt. privát bankára, Beschenbacher Kornél.

10 százalék feletti növekedést egy év alatt

Az SPB ügyfelei körében az ausztrál bankszektorból két szereplő papírjai keresettek, amelyek jelentős, kamatokkal együtt 10 százalék feletti növekedést produkáltak az elmúlt egy évben. A Macquarie Group LTD és a Westpac Banking értékpapírjait továbbra is attraktív befektetési lehetőségnek tartják a privátbanki szolgáltató szakértői.

A Macquarie Group LTD egy 25 országban működő pénzügyi szolgáltató, amely komoly növekedési lehetőségek előtt áll, és kiemelkedő hitelképességgel rendelkezik. Az S&P által befektetésre ajánlott, BBB+ hitelminősítéssel rendelkező cég kötvénye 2034-es lejárattal, 5,887 százalékos kamatozás, illetve 5,6 százalékos lejárati hozam mellett érhető el.

Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik a piacvezető ausztrál bankok közé tartozó, kétszáz éve alapított Westpac Banking is, amelynek 2033-as lejáratú kötvénye 6,82 százalékos kamatozású. A befektetők a jó likviditású másodpiaci kereskedésben jelenleg névérték felett tudják megvásárolni a kötvényt, közel 5,50 százalékos lejárati hozammal.

Aranybánya lehet az ausztrál kötvénypiac

Ausztrália a világ egyik vezető bányászati nagyhatalma, amely többek között jelentős mennyiségű aranyat, ezüstöt, platinát, palládiumot és rezet exportál. Éppen ezért a bankszektor mellett a bányatársaságok papírjai is keresettek a földrész befektetései iránt érdeklődő ügyfelek körében – mondja Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privát bankára.

A világ második legnagyobb fémipari és bányászati vállalata, a brit–ausztrál Rio Tinto amerikai dollárban denominált, 2033-as lejáratú kötvénye 6,125 százalékos kamatozással rendelkezik. A papír jelenleg a névértéke 108 százaléka körül érhető el a másodpiacon, ám korábban 150 százalékon is kereskedtek vele. A Rio Tinto kötvénye 5,04 százalék feletti lejárati hozamot kínál.

Ausztrália a világ egyik legnagyobb aranytermelője, az ország egyik legjelentősebb exportcikke is az arany. Az SPB portfólióiban ezért az aranybányászattal foglalkozó, Nyugat-Ausztráliában, az Északi Területen és Alaszkában tevékenykedő Northern Star Resources kötvénye is megtalálható. A bányatársaság amerikai dollárban denominált kötvénye 6,125 százalékos kamatozással rendelkezik. A kötvény valamivel névérték felett kereskedhető, és akár már 5,70 százalék körüli lejárati hozammal megvásárolható a másodpiacon.

Az infrastruktúra-terület is kiemelkedő hozamokat kínálhat

Az ausztrál telekommunikációs szektor szereplői gyakran alulértékeltek, főként az 5G hálózatok bevezetésének költségei miatt. Hosszabb távon azonban ezek a cégek is jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. A Telstra Corp LTD Ausztrália legnagyobb telekommunikációs vállalata, amelynek kötvénye 3,125 százalékos kamatozással és 5,40 százalékos lejárati hozammal rendelkezik. A 2025-ben lejáró kötvény most névértéke alatt megvásárolható.

Magas hitelminősítéssel rendelkeznek, így alacsonyabb kockázatot jelentenek a befektetők számára a Transurban Group kötvényei. Az autópályák üzemeltetésével foglalkozó cég az iparágában a világon a harmadik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkezik, és Ausztrália mellett az Egyesült Államokban és Kanadában is üzemeltet autópályákat. A Transurban Group 3,375 százalékos kamatozással, 2027-es lejárat mellett elérhető kötvénye BBB+ hitelminősítésű, és névérték alatt kereskedhető, 5,00 százalék körüli lejárati hozammal – olvasható az SPB Befektetési Zrt. elemzésében.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak, a benne szereplő adatok tájékoztató jellegűek.