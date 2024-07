Feketelistára helyezte a kormány Oroszországot

Az ügy nem előzmény nélküli, ugyanis a Pénzügyminisztérium még két héttel ezelőtt ismertette az erről szóló rendelettervezetet. A módosítás célja, hogy az uniós előírásoknak megfeleljen a magyar jogrend, valamint hogy az adóelkerülés elleni küzdelem hatékonyabbá váljon, és a nemzetközi adózási normák betartását ösztönözze.

Most a Magyar Közlönyben meg is jelent a beharangozott rendelet „az adózási szempontból nem együttműködő államok” listájával kapcsolatban. Az új listán Oroszország is szerepel több klasszikus offshore adóparadicsom mellett, amelyekkel szemben szigorú szankciókat vezethetnek be.

A lista így néz ki:

Amerikai Szamoa; Amerikai Virgin-szigetek; Anguilla; Antigua és Barbuda; Fidzsi-szigetek; Guam; Oroszország; Palau; Panama; Szamoa; Trinidad és Tobago; Vanuatu.

Ezáltal a felsorolás több ponton is módosult a korábbihoz képest. Oroszország például 2023 óta szerepel a listán a szankciók következtében. Ugyanakkor idén februárban lekerült a Bahama-szigetek, Belize, a Seychelle-szigetek, valamint a Turks- és Caicos-szigetek az uniós jegyzékről. Oroszország mellett most Antigua és Barbuda a másik szereplő, amely felkerült a listára.

Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke az adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló uniós munka részét képezi

– írták erről az Európai Tanács honlapján.

Az adózási szempontból nem együttműködő államok olyan országokat jelentenek, amelyek nem tartják be a nemzetközi adózási normákat és előírásokat, például nem biztosítják az információcserét vagy az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Ezeket az országokat gyakran adóparadicsomként emlegetik, mivel a vállalatok és magánszemélyek alacsony vagy nulla adóterheléssel tudják elkerülni az adófizetést, és a végső tulajdonos rejtve maradhat.