A mentális egészségre is jó hatással lehet Budapest új városnegyedében lakni

Jó lenne olyan helyen élni, ami olyan nyugodt, pihentető, de egyben változatos élményeket nyújt, mint ha minden nap nyaralnánk, de közben a város közelségéről sem kell lemondani? Épp egy ilyen, futurisztikus, számos tekintetben egyedülálló városnegyed épül fel Budapesten, közvetlenül a Duna partján a nem is olyan távoli jövőben, tágas, autómentes zöldterületekkel, közvetlen metrókapcsolattal, örök panorámával a folyóra és a budai hegyekre.

Újabb budapesti rozsdaövezetből varázsolnak gyakorlatilag komplett, új városrészt modern, rendkívül energiatakarékos, a Dunára és a budai hegyekre panorámás lakásokkal, üzletekkel, éttermekkel, kávézókkal, számos kikapcsolódási lehetőséggel, változatos közösségi terekkel, szolgáltatásokkal és hatalmas zöldterületekkel.

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia által jegyzett, az Újpesti-öböl partmenti szakaszára megálmodott Marina City a városfejlesztés új korszakát hozza el. Mindez a páratlan Duna-parti sétány, a 90 ezer négyzetmétert felölelő parkosított területek, az egyedülálló infrastruktúra és szolgáltatási környezet, valamint a fenntartható és digitális megoldások professzionális ötvözésével valósul meg. A fejlesztés illeszkedik az úgynevezett 15 perces város koncepcióba is, aminek részeként egy autómentes városnegyed jön létre. Az új városnegyed olyan környezetben valósul meg, ahol mind a bevásárlási lehetőségek, mind a gyors közösségi közlekedési kapcsolat egyaránt adottak. A szomszédos Duna Plazában több mint 120 üzlet várja a vásárlókat, az M3-as metró pedig Budapest központját is elérhető távolságba helyezi a városnegyed lakói, látogatói számára.

Egyedülálló Budapesten

A Marina City esetében hiánypótlásra vállalkoznak a beruházók, ugyanis Budapesten

nincs még egy olyan megújuló városnegyed, ahol egyszerre található meg az 1,2 kilométer hosszan húzódó, autóforgalomtól és így a járművek zajától mentes közvetlen vízkapcsolat, valamint az óriási, mindenki számára megnyitott park ölelésében magasodó modern lakóházak együttese.

Mindehhez ráadásul – a fővárosi Duna-parti fejlesztések között egyedülálló módon – közvetlen metrókapcsolat is társul.

Szintén különlegesség, hogy itt sem rakpart, sem HÉV-vonal nem ékelődik az épületek és a Duna közé, így a zavartalanul megközelíthető folyópart. Ennek, illetve a Dunára és a budai hegyekre nyíló panorámának, a zöldterület és a víz nyújtotta pihenési, kikapcsolódási és sportolási lehetőségeknek köszönhetően az itt lakók valóban úgy érezhetik majd, mintha mindennap nyaralnának. Ezt ráadásul úgy tehetik meg, hogy akár közösségi közlekedéssel, autóval, de akár vízi úton könnyen és gyorsan elérhetik a belvárost, miközben a bevásárlásaikat a szomszédos Duna Plazában intézhetik el.

A közvetlen Duna-parti elhelyezkedés további előnye, hogy a lokáció lehetőséget nyújt számos aktív szabadidős tevékenységre is, a horgászattól kezdve a kajakozáson, kenuzáson, SUP-ozáson át egészen a vízijógáig, vagy a sárkányhajózásig. Mindemellett a kiépített partszakasz, a stégek, illetve a folyóra tervezett úszómű is kiváló alkalmat kínál majd a minőségi pihenésre, feltöltődésre, a hatalmas méretű Klubház pedig úszómedencével, edző- és jógatermekkel, változatos közösségi terekkel várja majd a lakókat.

„Egy olyan vízió mentén zajlik a projekt, melyben fővárosunk talán legnagyobb értékét, a Duna-partot méltó módon, autók látványa és zaja nélkül, izgalmas és változatos formában és közvetlenül tesszük elérhetővé a budapestiek számára. Otthonok, ahol az itt lakók minden nap úgy ébredhetnek, mint egy vízparti nyaraláson, feltöltődve a Duna és a budai hegyek csodálatos látványától. Egy hely, ahol a Dunakanyarból beáramló friss levegőt és a szabadság érzését lélegezhetjük be minden pillanatban, ahol az épületek zéró helyi szén-dioxid-kibocsátás mellett a legszigorúbb, jövőbe mutató energetikai követelményeknek is megfelelnek. Egy olyan városrészt álmodtunk meg, mely minden szolgáltatást helyben megad, ahonnan metróval percek alatt elérhető a belváros, ahol az autók helye a föld alatt van. Egy fejlesztést láttunk magunk előtt, ahol nem csak a Duna-part és a panoráma örök, hanem az épületek is időtlen értéket képviselnek. Egy példaértékű, szabad, modern, okos, zöld és kék város víziója indított el minket újra az alkotás útján” – mondta Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója.

A víz közelsége a mentális egészségre is jó hatással van

Nem véletlen, hogy ha nyaralásról van szó, a vízpartok számítanak az elsőszámú célpontnak, de maga a vízparti életforma is számos tudományos eredmények által alátámasztott előnnyel jár. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat, a teljesség igénye nélkül.

Az Urbaneer cikke szerint a természet közelsége, a növényzet, a fák, illetve a víz pozitívan hat az emberek mindennapjaira, ráadásul az otthont és az egészséget befolyásoló természetes elemek közül ez utóbbi a legjelentősebb, hiszen a víz egyenlő a nyugalommal.

Kutatások szerint a víz közelsége, az úgynevezett kék térhez (blue space) való hozzáférés segíti a városban élők mentális egészségét, továbbá – a zöldterülettel (green space) „kéz a kézben” – neurokémiai anyagok felszabadulását idézi elő, fokozva az agy és a szív véráramlását.

A víz látványa a nyaralást idézi, a stresszt és a szorongást csökkentve pozitív hatással van a mentális egészségre, emellett pedig általában a levegőminőség is jobb a víz közelében, ráadásul a nagyobb zöldfelület tisztítja a levegőt. A Marina City leendő lakói pontosan erre az élményre számíthatnak.

Még egy könyv is készült a témában Wallace J. Nichols biológus tollából Blue Mind címmel, amelyben a szerző – a People magazin beszámolója alapján – megerősíti, hogy a víz „csökkenti a stresszt és a szorongást, növeli az általános jólétet és a boldogságérzetet, csökkenti a pulzus- és légzésszámot, valamint javítja a testmozgás és az edzés minőségét”.

Zöld, kék és védett is

A Marina Cityben minden adott tehát ahhoz, hogy a leendő lakók egyszerre élvezzék a zöld és a kék terek előnyeit, távol a városi élet zajától, de mégis a belváros elérhető közelségében. Mindemellett persze az sem elhanyagolható szempont, hogy a vízparti ingatlanok értékállók, sőt, idővel az értékük az átlag felett növekedhet, ami a Marina Cityre annak különleges tulajdonságai miatt fokozottabban érvényes lehet.

A vízparti életforma szépségei és előnyei mellett nagyon fontos a megfelelő árvízvédelem biztosítása is. A cég mindezt a Marina City projekt esetében 1 kilométer hosszan végzi el, így a teljes 14 hektáros terület mentén árvízvédelmi rendszert építenek ki. Emellett a környezetbe illeszkedő magaspartot hoznak létre tájépítészeti elemek segítségével, karbantartási szervizút kialakításával, parkosítással – aminek a talajmegerősítés is része –, továbbá a köz számára megnyitott zöldterület jön létre. Az árvízvédelmi beruházások teljes mértékben a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok által elfogadott tervek alapján készülnek el.

Ezt a szerkesztőségi tartalmat a Cordia támogatta.

(Borítókép: Cordia)