Újabb magyar nagyvárosban nyithat üzletet az új orosz diszkontlánc, a Mere

Sajtóinformációk szerint Szolnokon is üzletet nyithat a Magyarországra érkező orosz üzletlánc, a Mere. És ezúttal is egy bezáró Spar helyét kaphatják meg.

Az előző héten írtunk arról, hogy egy nemrég bezárt Spar üzletterébe lehel újra életet az orosz Mere, miután a helyén nyitja meg első magyarországi üzletét az idei év második felében. Akkor arról is szó esett, hogy az első budapesti üzlet után Vácon és Szegeden nyilhatnak meg az első vidéki boltjaik.

Most a vg.hu arról számolt be, hogy a fentiek mellett Szolnokon is megnyithat egy üzletet a Mere. Mint írták,

a városban Július közepén bezár a Spar egyik üzlete, és valószínűleg oda fog beköltözni az orosz diszkontlánc.

A lap szerint a városban több Spar is működik, és most a belváros közepén, a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén lévő üzletük zár be. Az üzlet bejáratánál már pár napja jelzik a vásárlóknak egy táblán, hogy július 14-én, vasárnap 14 órakor végleg bezárnak.

A Világgazdaság a boltbezárással kapcsolatban megkereste az üzletláncot több kérdéssel. Maczelka Márk kommunikációs vezető válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az áruházláncnál üzleti gyakorlat az áruházak éves szintű eredményességi felülvizsgálata. Ebből fakadóan több olyan évük is volt már, amikor költségracionalizációs okokból üzleteket zártak be.

Az idén ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy a Szolnok, Ady Endre utca 15. szám alatt működő SPAR szupermarket sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ez az üzletegységünk 2024. július 14-én lesz utoljára nyitva

– fogalmazott, hozzátéve: tisztában vannak azzal, hogy az üzlet eredményessége érdekében a munkatársaik mindent megtettek, amiért hálásak is, és az érintett kollégák többségének munkát ajánlottak más üzletekben.

A Mere veheti át a helyet

A Spar bezárásával összefüggésben rögtön felvetődött az a pletyka is, hogy ezen a helyszínen is a Mere nyithat meg egy üzletet. A Világgazdaság erről is megkérdezte a Spart, de a kommunikációs vezető azt mondta: más láncok esetleges üzletnyitási terveit nem tudják és nem is akarják kommentálni.

A szolnoki Szol24 hírportál ugyanezt a kérdést a Pelikán Bevásárlóközpont üzemeltetőjének. Mint írták,

az üzemeltető nem erősítette meg, de nem is cáfolta a Mere lehetséges érkezését.

Közlésük szerint jelenleg több érdeklődővel folynak tárgyalások, azzal kapcsolatban, hogy kié lehet az üzlethelyiség, de még nem dőlt el, hogy milyen bolt nyílhat a földszinten.