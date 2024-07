Nincs több titok, összehasonlítottuk a román árakat a magyarral

Azon túl, hogy erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel a szerda kora esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon, számos gazdasági adat érkezett. Talán a legfontosabb, hogy lassult a németországi infláció, ugyanakkor összevetettük a magyar és román inflációs adatokat is. A forint csütörtök reggel 393,56-ra gyengült az euróval szemben, a dollárárfolyam pedig 363,16-ra süllyedt.

Rengeteg nemzetközi gazdasági adat érkezett csütörtökön. Ezeket érdemes most külön is összesíteni, hiszen fontos folyamatokra hívják fel a figyelmet. Talán az egyik legfontosabb adat, hogy lassult a németországi infláció júniusban a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön ismertetett végleges adatai szerint.

Júniusban a fogyasztói árak 2,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májusban 2,4 százalékon állt az infláció Németországban. Egy hónap alatt május után júniusban is 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak.

Nagyon fontos a német gazdaság

Németországban az energiaárak 2,1 százalékkal estek júniusban az egy évvel korábbihoz képest, miután májusban kisebb mértékben, 1,1 százalékkal csökkentek. Az élelmiszerárak gyorsuló ütemben, 1,1 százalékkal emelkedtek éves összevetésben a májusi 0,6 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára májusban és júniusban egyaránt 3,9 százalékkal nőtt.

Az energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított maginfláció júniusban 2,9 százalék, 2022 februárja óta a legalacsonyabb volt a májusi 3,0 százalékot követően. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált éves HICP harmonizált fogyasztói árindex júniusban 2,5 százalékra csökkent a májusi 2,8 százalékról, havi szinten pedig júniusban a májusival megegyező, 0,2 százalék volt.

Érdemes kiemelni, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtökön az Indexen megjelent interjújában azt mondta, hogy Magyarország tekintetében a gazdaság exportképessége miatt érdemes most a külső környezetre figyelni.

A legnagyobb bizonytalanságot a német gazdaság jelenti. A német gazdasági szakértők és politikusok szerint is a második világháborút követő modell került most válságba, ami az elmúlt évtizedekben Európát húzta. A G7 országainak adatai szerint Németországban dolgoznak a legkevesebbet, Ázsiában és Amerikában jóval több munkaórát dolgoznak.

A pénzügyminiszter szerint, bár látni néhány optimizmusra adó jelet, Németország problémáihoz társul az a technológiai váltás, ami az autóipart érinti, és erre a komplex feladatra a németek még nem tudtak igazán választ adni. Varga Mihály szerint folyamatos feladat, hogy Magyarország versenyképessége a német gazdaságtól függetlenül is javulni tudjon.

Mára már jól látható: a német gazdaság komolyan megtorpant, ez pedig a magyar gazdaságra is jelentős következményeket gyakorolhat – az erről készült részletes elemzésünk pedig az alábbi linken érhető el.

Nőttek az árak Oroszországban

A németországi infláció adattal szemben Oroszországban 8,6 százalékra gyorsult az éves infláció júniusban a májusi 8,3 százalék után a statisztikai hivatal adatai szerint. Az éves infláció ezzel már a tizenkét egymást követő hónapban állt a 4 százalékos jegybanki inflációs cél fölött.

Havi összevetésben a fogyasztói árak 0,6 százalékkal nőttek júniusban a májusi 0,7 százalékot követően.

Az orosz jegybank legutóbbi, június eleji kamatdöntő ülésén 16 százalékon tartotta az alapkamatot.

Az MTI összegzése alapján a jegybank akkori közleménye rámutatott arra, hogy a vártnál hosszabb ideig kell fenntartani a szigorú monetáris kondíciókat, hogy sikerüljön elérni a 4 százalékos inflációs célt, és a következő, július 26-i ülésen kamatemelésre kerülhet sor. A jegybank legújabb várakozása szerint a 4 százalékos inflációs célt 2025-ben sikerülhet elérnie Oroszországnak.

És érdemes azt is kiemelni, hogy Amerikában csökkent az éves fogyasztóiár-emelkedés mértéke júniusban. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, a U.S. Bureau of Labor Statistics csütörtökön közzétett adatai alapján az Egyesült Államokban a fogyasztóiár-emelkedés mértéke éves összevetésben 3 százalékra, tavaly június óta a legalacsonyabbra csökkent júniusban a májusi 3,3 százalék után. Az elemzők 3,1 százalékos adatot vártak júniusra.

A Fed inflációs célja 2 százalék. Legutóbbi, június 12-én végződött kétnapos kamatdöntő ülésén a Fed a piaci várakozásoknak megfelelően ismét nem változtatott az 5,25-5,50 százalékos irányadó dollárkamat-tartományon. A Fed 2022 márciusában 0,00-0,25 százalékról indított tíz egymást követő kamatemelés után tavaly júniusban tartott először szünetet a monetáris szigorításban, legutóbb 2023 júliusában emelte a kamatot, 25 bázisponttal, azóta pedig hét alkalommal nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon. A Fed következő kamatdöntése július 31-én esedékes.

Csökkent az infláció Romániában

Azontúl, hogy a brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett adatai szerint havi összevetésben 0,4 százalékkal nőtt a hazai össztermék (GDP) az idei ötödik hónapban, érdemes inkább régiós kitekintést tenni.

Ugyanis szintén csütörtökön derült ki, hogy júniusban 4,9 százalékra csökkent az éves infláció Romániában

– közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). Június volt sorozatban az ötödik hónap, amikor lassult az árindex növekedése. Májusban 5,1 százalék volt az éves inflációs ráta Romániában. Egy év alatt a szolgáltatások árai emelkedtek a legnagyobb mértékben, 8,8 százalékkal.

A nem élelmiszer jellegű termékek átlagosan 6,28 százalékkal drágultak, az élelmiszerek pedig 1,1 százalékkal. Leginkább a postai szolgáltatások (26,56 százalék), a gyógyszerek (23,96 százalék) és a mosószerek (21,96 százalék) ára nőtt az elmúlt 12 hónapban.

A nem élelmiszer jellegű termékek kategóriában a legnagyobb mértékben a kozmetikumok (11,07 százalék) drágultak, az élelmiszerek és italok közül pedig a gyümölcskonzervek (9,76 százalék), a bor (8,04 százalék) és a sör (7,21 százalék).

Éves összevetésben a legnagyobb mértékben a liszt (32,09 százalék) és a földgáz (10,36 százalék) ára mérséklődött. Májushoz képest 0,24 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában.

Így néz ki a magyar adat

Az Index pedig kedden írta meg, hogy Magyarországon júniusban 3,7 százalékkal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest. Az adatok alapján az látható, hogy már hat hónapja 4 százalék alatt mozog az infláció, és gyakorlatilag stagnál. A legnagyobb mértékben a cukor drágult, egy év alatt 27,4 százalékkal. Érdemes felidézni az idei év eddigi adatait:

januárban a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,7 százalékkal nőttek az árak.

Februárban az infláció 3,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi adatot, míg januárhoz viszonyítva 0,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Márciusban 3,6 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbiakhoz képest, míg februárhoz viszonyítva átlagosan 0,8 százalékkal emelkedtek az árak.

Áprilisban 3,7 százalékkal haladták meg az árak a tavalyi azonos időszakot, és márciushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek.

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, áprilishoz viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek az árak.

Jól látható, az idei évben 3,6, illetve 4 százalék között gyakorlatilag stagnál az infláció. És fontos azt is kiemelni, hogy így már 6 hónapja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs céltartományában található a magyar infláció – 2015 márciusa óta a jegybank célja 3 százalék ±1 százalékpont. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a kiskereskedelmi szektorban érdemi fordulatról még nem beszélhetünk.

