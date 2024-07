„Évi tízezer forint körüli összeget mindenképpen érdemes kifizetni az elektromos rollerek kötelező biztosítására. Nem csupán a büntetés elkerülése érdekében, hanem azért is, mert ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni” – összegezte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetség elnökségi tagja azt, hogy keddtől csak kötelező biztosítással használhatók az e-rollerek.