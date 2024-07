Azonnal elkezdődtek a piaci fogadások Trump jövőjére

A Donald Trump ellen hétvégén elkövetett sikertelen merénylet uralja a piaci hangulatot hétfő reggel. A jelenleg uralkodó vélekedések szerint a merénylet jót fog tenni a volt republikánus elnök megítélésének, ami miatt növekedhetett annak valószínűsége, hogy az általa képviselt gazdaságpolitikai irányvonal alakuljon ki – írta a legfrissebb pénzpiaci elemzésében az MBH Bank. A piac továbbra is nagy valószínűséggel (90 százalék fölötti eséllyel) várja azt, hogy szeptemberben a Fed elkezdi a kamatok csökkenését.

A Donald Trump ellen hétvégén elkövetett sikertelen merénylet uralja a piaci hangulatot ma reggel – írta legfrissebb elemzésében az MBH Bank. A prognózisok szerint a merénylet jót tesz majd a volt republikánus elnök megítélésének. Így növekedhetett annak valószínűsége, hogy az általa képviselt gazdaságpolitikai irányvonal alakuljon ki.

Ez várhatóan magasabb inflációt és magasabb gazdasági növekedést, de egyúttal magasabb dollárkamatokat is jelentene, mint amit a piac nemrég várt, így a dollár is erősödik.

Ugyanakkor az elemzésben arra is kitérnek, hogy az utóbbi a merénylet pszichológiai hatásaként esetlegesen kiváltott rossz piaci hangulat miatt is kialakulhatott ma reggel. Mindezek ellenére a piac továbbra is nagy valószínűséggel (jelenleg 90 százalék fölötti eséllyel) várja azt, hogy szeptemberben a Fed elkezdi a kamatok csökkenését.

Forintgyengülés látható

Ettől még hosszú távon a piacnak igaza lehet abban, hogy ha Trump elnöki esélyei megnőnek, akkor a következő években az elmúlt időszakban gondoltnál magasabb kamatszint alakuljon ki – a merénylet novemberi választásra gyakorolt hatását az alábbi cikkünkben elemeztük.

A következő napokban, hetekben az amerikai belpolitikai hírek – Donald Trump megítélésének valószínűsíthető javulása, Joe Biden esetleges visszalépése – hatással lehetnek a piaci hangulatra, így a dollár árfolyamára is.

A japán jen is erősödésben van ma reggel, ami a rossz nemzetközi hangulat következménye. A forint a kezdeti gyengélkedését követően azonban ma reggel újra erősödni kezdett, miközben a BUX is emelkedik, szembemenve a nemzetközi piaci hangulat alakulásának – összegezte az MBH Bank.

Érdemes megjegyezni, a hétvégén is forgó bitcoin vasárnapra 60 000 dollár fölé emelkedett, ami Trump kriptopárti álláspontját tükrözheti.

Jelenleg az alábbi megállapításokat lehet tenni a piaci hangulatról:

Csökkenéssel indult a hétfő az európai piacokon.

Pénteken 1,09 fölé emelkedett az euró/dollár devizapár, azonban ma reggel ehhez képest a dollár erősödése látszik, 1,088–1,089 között állt a kereszt a reggeli órákban. „A dollár erősödése a rossz nemzetközi hangulatban nem meglepő, amihez hozzájárulhatott a Donald Trump volt elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt elleni sikertelen merénylet” – emelte ki az MBH Bank.

Az euró/forint árfolyam pénteken nap végére a 392-es szint alá tudott kerülni, azóta azonban némi forintgyengülés látható. Ma reggel 393 forint fölé került a devizapár, azonban az elmúlt percekben újra 392 felé vette az irányt a forint árfolyama az euró ellenében.

