Minden futballklub három nagy bevételi forrással számol: jegyeladás és szurkolói tárgyak értékesítése, tévéjogok, valamint szponzori támogatások. Továbbá, ami nem a közvetlen tevékenységből fakad, azok a játékoseladásokból származó bevételek. Világi Oszkár, az ETO tulajdonosa az Indexnek kifejtette, a győri csapat esetében a bevétel nehéz kérdés, mert maga a jegybevétel és az ajándéktárgyak árusítása nagyon kicsi eredményt tud jelenleg felmutatni.

Egyrészt nincsen megfelelő infrastruktúra, másrészt az NB II-ben játszott a csapat, így nincsen elégséges marketingtevékenység, ami kellene ahhoz, hogy magasabb szinten legyen az ezekből származó bevételünk

– mondta Világi Oszkár, aki rávilágított, hogy a jegybevétel és a bérleteladások az ETO esetében folyamatosan javulnak, „látszik, hogy az emberek érdeklődése megnőtt a foci iránt, de a klub költségvetésének csak nagyon alacsony, pusztán néhány százalékát adja”.

A tulajdonos szerint a televízióból származó jogdíjak Magyarországon magasabb bevételt eredményeznek, mint például Szlovákiában. Itt érdemes megjegyezni, hogy Világ Oszkár a dunaszerdahelyi labdarúgóklub (DAC) tulajdonosa is, így megfelelő rálátással tudja összehasonlítani a két országban kialakított jogdíjrendszert.

„Ez összességében azért fontos, mert így a magyar kluboknak létezik egy stabil bevételi forrása, amire alapozhatnak, ám sajnos a szponzorok tekintetében az ETO-nak még fejlődnie kell. Most az NB I színpadára léphetünk, ennek következtében jelenleg is szponzorokat keresünk, és fontos, hogy erős, elkötelezett támogatót is találjunk” – összegezte az Indexnek Világi Oszkár.

Tehát a Győr esetében megállapítható, hogy a korábban említett három pillérből kettő még nem teljesült, így a klub tulajdonosa szerint üzleti szempontból bőven van még tennivaló.

Hogyan lehet stabil finanszírozáson álló és fenntartható klubot létrehozni? – tettük fel a kérdést. Világi Oszkár szerint Közép-Európában pont a szponzori forrásokból származó bevételeket nehéz megteremteni, és régiós eltérésekre jó példa a Volkswagen. Hiszen a Wolfsburgot a vállalat szponzorálja, de más patrónusi tevékenységet már nem végez.

A nyugati cégek a kelet-európai régióban nem jeleskednek: „A hazai cégek vagy magyar tulajdonosi vállalatok jobban átérzik a patriotizmust. Ugyanakkor azt határozottan le lehet szögezni, hogy a sportág legnagyobb szponzorai általában véve a mi régiónkban kifejezetten inaktívak.”

Az ETO jövője

Egy futballklub esetében, hasonlóan a vállalatokhoz, elkészítik azokat az üzleti terveket, amelyek a főbb célkitűzések lesznek a következő esztendőkben. Világi Oszkár az Indexnek elárulta, az egyik legfontosabb az ETO számára most az új stadion. „Ennek a tulajdonjogai jelenleg az államnál vannak, de a következő lépésnek a felújításnak kell lennie. Ennek két oldala van: az elmúlt kilenc évben nem voltak komoly befektetések, emiatt a stadion állapota leépült. A másik fontos dolog, hogy amikor épült a létesítmény, akkor nem voltak a napjainkban tapasztalható üzleti szempontok.”

A győri csapat stadionja jelenleg 15 600 főt képes befogadni, és 2008-ban nyitotta meg a kapuit, lassan már 20 éve. Bár a laikusok számára az ETO Park akár impozáns is lehet, a modern üzleti szemlélet egyszerűen megkövetel jobb minőségű skyboxokat, maximális helykihasználtságot és a magasabb színvonalú szolgáltatásokat a szurkolók számára.

A korábban említett szponzori lábhoz egyszerűen ezek a feltételek elengedhetetlenek. „Ha valaki eljön a családjával a stadionunkba, jól akarja magát érezni. Úgy kell éreznie magát, hogy minden működik normális színvonalon, és ez jelenleg hiányzik.” A győri csapat bízik abban, hogy ebben partner lesz az állam is.

Itt fontos megjegyezni, hogy március derekán nagy sajtóvisszhangot kapott, hogy a Győr és a Honvéd NB II-es bajnoki meccsén konfliktus alakult ki a szurkolók és a biztonsági őrök között. „Klubunk elítéli az erőszak minden formáját, és teljes mellszélességgel kiáll azért, hogy szurkolóink biztonságban tekinthessék meg mérkőzéseinket” – volt olvasható akkor az ETO hivatalos közleményében.

Világi Oszkár ezt most így kommentálta: „A biztonsági kérdések nagyon fontosak lettek. Számomra is kifejezetten nélkülözhetetlen, hogy ezek a szempontok erős lábakon álljanak, tehát ez egyszerre üzleti és szurkolói érdek a stadionban. Már most látható, hogy a biztonság az élet számos területén egyre erősebb fókuszt kap.”

Felértékelődött a biztonság

Világi Oszkár később arra is kitért, a globális folyamatok is közrejátszanak abban, hogy az emberek egyre nagyobb biztonságérzetet igényelnek, így ezek a kérdések üzleti szempontból is felértékelődnek. „A háború hatásai szerteágaznak az élet számos területére, és ha belegondolok, a délszláv háború következménye is évtizedekig a társadalmunk szerves része volt. Emellett egyre nagyobb értékekkel rendelkeznek a régiónkban emberek, és természetesen rengetegen akarják ezeket az értékeket megvédeni.”

Az ETO tulajdonosa az Indexnek kiemelte, nem véletlen, hogy olyan céget vásárolt, amelynek a célja, hogy a vagyonvédelmet és a személyvédelmet magasabb színvonalon végezze. „Az Inrimas pontosan ennek irányába tendál, hogy itt Magyarországon európai szinten is mérhető szolgáltatást tudjon nyújtani.”

Világi Oszkár az Inrimasban az AEBO-n keresztül szerzett 100 százalékos tulajdonjogot.

„A vagyonvédelemben vannak olyan értékes objektumok, amelyek megóvása a napjainkban alacsonyabb szinten áll, pontosan azért, mert erre korábban nem fókuszált igazán senki. Sokszor láttuk, hogy értékes létesítményeket olyan emberek őriznek, akik nem tudják ezt hatékonyan elvégezni. A befektetés másik oldala pedig a személyvédelem, hiszen egyre több olyan ember érkezik Magyarországra, akinek fontos, hogy a védelme magas színvonalú legyen. Gondolok itt akár a filmes szakmára, vagy a szórakoztató műfajban tevékenykedő, kiemelt személyekre. Ezeket az embereket Nyugaton magas minőségben képesek az erre szakosodott vállalatok megvédeni” – így összegezte Világi Oszkár a befektetését.

Világi Oszkár szerint Magyarországon ez korábban azért sem vetődött fel, mert nem volt erre fizetőképes igény, így itt a személyvédelmi szektor jelentősen alulmaradt a globálisan tevékenykedő vállalatokkal szemben.

Hiszek abban, hogy minőségi ugrással nagy piacot tudunk szerezni olyan szektorban, amely eddig Magyarországon alulértékelt volt. Így hajlandó voltam tőkét áldozni, hogy magasabb minőségben végezzünk személy- és vagyonvédelmet. Régóta hiszek abban, hogy a magasabb minőségű és követelményekkel ellátott piacon is lehet hatékonyan vállalkozni.

Világi Oszkár zárásként lapunknak kifejtette, az ETO körül most nagyon jó a légkör. „Biztosan tudunk új színfoltja lenni az NB I-nek.” Gyors és támadó futballt akarnak játszani, amely a közönségnek is elnyeri a tetszését. „Az emberek szeressenek kijárni az ETO-meccsekre. A stadiont fenntartó felé már jeleztük, hogy a mostani kisebb beruházásokkal is a lehető legnagyobb lépéseket tegyék meg a megfelelő szórakoztatás irányába. Győr megérdemli, hogy magas színvonalon, jó meccseket nézhessenek meg az ott élő vagy oda látogató emberek.”

(Borítókép: Világi Oszkár)