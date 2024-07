Orbán Viktor adómentes jattolást ígér, de bizonyos esetekben már most is az

Donald Trump volt amerikai elnök adómentessé teszi a borravalót, ha megnyeri az amerikai elnökválasztást. A republikánus politikus tervével Orbán Viktor is szimpatizál. Az Index az üggyel kapcsolatban egy szakértőt is megkérdezett. Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy a jattolás Magyarországon bizonyos esetekben jelenleg is adómentes.