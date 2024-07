Egyre több az elektromos töltők száma Magyarországon

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette az elektromos töltőberendezésekkel kapcsolatos adatokat, amelyben azt írják, hogy 2023-ra tovább növekedett az elérhető töltőberendezések száma – írja az Economx.

A hivatal szerint még 2022-ben 2228 darab, egy évvel később pedig már 2507 darab nyilvános töltőállomás üzemel Magyarországon, amely közel 12,5 százalékos bővülést jelent.

A legtöbb elektromos töltőállomás a fővárosban (866 darab) és Pest vármegyében (326 darab) volt megtalálható. Két vármegye kivételével szinte mindenhol nőtt a berendezések száma. Veszprémben 28,6 százalékos, Nógrád vármegyében 18,8 százalékos, Budapesten pedig 17,5 százalékos volt a bővülés.

A hivatal közleményéből az is kiderül, hogy hiába nőtt a töltőberendezések száma, a töltések száma és a töltésre fordított energia mennyisége csökkent. A váltakozó áramú (AC) töltések száma több mint 140 ezer volt 2023 végén. Ez 56,6 százalékos csökkenést jelent a 2022-es évben jegyzett 322 560 darabhoz képest. Az egyenáramú (DC) töltések darabszámát tekintve 2022-ben a felhasználók közel 282 ezer töltést végeztek, míg 2023-ban ez a szám 172 235-re csökkent.

Nem csak a töltők száma nő

Korábban beszámoltunk arról, hogy a múlt hónapban is a kontinens élmezőnyébe tartozott a magyarországi tisztán elektromos járműpark gyarapodása.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezetének (ACEA) kimutatása szerint 2024 júniusában az egy évvel korábbihoz képest 123,8 százalékkal több környezetkímélő személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez a horvát 161,4 és a cseh 140,8 százalék után

A HARMADIK LEGMAGASABB ÉRTÉK, SOKKAL KEDVEZŐBB AZ 1 SZÁZALÉKOS CSÖKKENÉST JELZŐ UNIÓS ÁTLAGNÁL.

A január–júniusi mérleg is bronzéremre érdemesíti a magyar gyarapodást, az 59,5 százalékos hazai adatot ezúttal is csak két mediterrán szigetország, Málta (129,9) és Ciprus (61) múlták felül. Az európai középérték féléves összevetésben még pozitív, 1,3 százalékos növekedést jelez, de így is messze elmarad a dobogósok teljesítményétől.