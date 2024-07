Repülőtéri káosz, a légitársaságok vonakodva kártalanítják utasaikat

Az elmúlt napok repülőtéri káoszai rámutattak arra, hiába alkotott az Európai Unió külön rendeletet a légiutasok jogairól, ezeket a szabályokat finoman szólva sem tartják, tartatják be.

Papíron minden szép

Pedig az alapelvek kristálytiszták. Járattörlés vagy jelentős késés esetén az ügyfelek kártalanításra jogosultak. Ennek mértéke

1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetén legalább 3 órás késés esetén legalább 250 euró,

egyéb EU-n belüli és 1500-3500 kilométer közötti egyéb utak esetében legalább három órás késésnél legalább 400 euró,

a többi repülőút esetén legalább négy órás késés bekövetkeztekor pedig legalább 600 euró.

A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest. A légitársaságok kártérítési kötelezettsége felére csökken, ha – tolerálható időveszteség mellett – átfoglalást ajánlanak fel a célállomásra történő eljutásra.

A két órát meghaladó késések esetén a légitársaságnak frissítőt és ételt kell biztosítania utasainak „a várakozási idővel ésszerű arányban”, s szállodai elhelyezést (a hozzá tartozó transzferrel) abban az esetben, ha egy vagy több éjszakás ott tartózkodás szükséges. (Az ügyfél maga is megoldhatja az étkezését, szállását, ekkor azt számlával kell igazolnia.)

A gond tehát nem itt van, hanem ott, ahogy ezek a szabályok a valóságban érvényesülnek.

Áthágott szabályok

A vonatkozó EU jogszabály előírja, hogy járattörlés/késés esetén minden utast írásban kell tájékoztatnia a légitársaságoknak jogaikról, lehetőségeikről, ám a tapasztalatok szerint ez rendre elmarad. Az idei nyáron is szinte naponta terjedtek az interneten és a sajtóban azok a hírek, ahol hoppon maradt utasok számoltak be arról, hogy őket senki nem tájékoztatta a repülőtereken.

A légitársaságok egy része arra hivatkozva tagadta meg a tájékoztatást és pl. az átfoglalásban való segítséget, hogy az utas nem közvetlenül náluk, hanem valamilyen közvetítő cégen keresztül vásárolta a jegyét – miközben erre szolgáltatóként nincs joga.

Az EU által előírt kártérítés behajtása is nehézkes

A kártérítések behajtása azért is ütközik problémába, mert a légicégek speciális formátumú beadványokat követelnek meg, sok esetben hiánypótoltatják az utasokat, holott minden információval rendelkeznek róluk és a késésről. Ha az utas – megunva, hogy órákon keresztül hozzá sem szólnak – maga kezdi el szervezni ellátását, szállását, hazaútját nem lehet biztos benne, hogy valamennyi költségét elfogadja majd a légicég. Az szinte mindenhol alap, hogy az eredeti számlák becsatolását kérik a légicégek. Arról viszont hónapokig el tudnak vitatkozni, hogy indokolt volt-e az adott költségszámla és milyen mértékben hajlandó fizetni a társaság.

Ennél is nagyobb gond, hogy

a kártalanítási folyamat nincs időkorláthoz kötve – volt olyan utas, aki most tavasszal kapta meg a tavaly nyári járattörlés miatt neki jogosan járó kártalanítás összegét.

Fontos tudni, hogy a kártalanítást csak abban az esetben nem köteles készpénzben vagy utalással fizetni a légicég, ha ebbe az utas írásban beleegyezik – vagyis a légitársasági pontgyűjtő számlákon való jóváírást nem kell elfogadni.

Aligha véletlen, hogy jogi irodák tömege hirdeti magát a neten, akik segítséget ajánlanak a légitársaságoktól való pénz visszakövetelésére. Az ő gyakorlatuk bejáratott, igen komoly eredményességgel dolgoznak – más kérdés, hogy a megítélt kártérítési összeg 15-40 százalékát kitevő sikerdíjért képviselik egyébként jogos kártérítési igényünket.

Felértékelődik az utasbiztosítás

Bár a szakértők szerint minden külföldi utazásnál kulcsfontosságú az utasbiztosítás, mert az utazás teljes költségéhez képest, valamint egy esetleges balesetből adódó egészségügyi ellátáshoz képest marginális összeget jelent a biztosítási díj – egyre többen keresik a légi utazásban fedezet biztosító megoldásokat.

Míg tavaly az utasbiztosítások 40 százalékához választottak a Netrisken szerződést kötők olyan biztosítást, amelyik járatkésésre is fedezetet nyújt, addig idén az utasok 80 százaléka már ilyen biztosítást keresett

– jellemezte Besnyő Márton, a piacvezető online alkuszcég vezetője azt, mennyire befolyásoló tényező lett a biztosítások közötti választásban, hogy térít-e járatkésés- vagy törlés esetén. Azt, hogy a termékre szükség van, azt a másik, kártalanítási oldal is visszajelzi: az egyik legnagyobb hazai utasbiztosító, a Generali Csoporthoz tartozó Európai Utazási Biztosítónál (EUB) 2024 első félévében 25 százalékkal nőtt a légi járattal kapcsolatos kárbejelentések száma az előző év hasonló időszakához képest – idézi a Grantis a társaság felmérését.

Eltérő felelősség és termék

A járatkéséssel kapcsolatos kárt elsősorban a légitársaságnak kell megtérítenie. Az utasbiztosítások a késés miatti sürgősségi vásárlásokat és szolgáltatásokat fedezik. Mindez azt jelenti – jelzi a Netrisk ügyvezetője, hogy az utasbiztosítások – ellentétben az EU jogszabály által a légitársaságok számára előírt összegszerű kártérítéssel – döntő részben nem összegbiztosítások, azaz az esemény bekövetkeztekor az ügyfél nem a szerződési feltételekben meghatározott összeget kapja kézhez, hanem csak annak azt a részét, amely indokolt és amit – és ez nagyon fontos – számlával tud igazolni.

Azt, hogy a kérdés nem egyértelmű, azt jól mutatja Kandrács Csaba MNB-alelnök Indexnek adott minapi interjúja, ahol a felügyeleti szakember arról beszélt: megvizsgálják, hogy érvényesül az, hogy az „érintett utasbiztosítások feltételeiből ugyanakkor egyértelműen, világosan látnia kell a biztosított utasoknak azt, hogy milyen esetekben milyen térítésre tarthatnak igényt a biztosítótól, mik azok az összegek, amelyek kifizetése nem a légitársaságtól, hanem a biztosítótól követelhető. Ennek ismeretében tudják eldönteni, hogy megkötik-e az utasbiztosítási szerződést, vagy nem”.

Így tehát járatkésés/törlés esetén az alapvető szükségletek ellátását törleszti a biztosító. Ez lehet

élelem beszerzése,

tisztálkodó szerek vásárlása

ruhaneműk beszerzése – pl. azért mert a csomagot feladtuk és nincs nálunk váltóruha a hosszú várakozás idejére

a szükséges transzferek, adott esetben a szállás költségei.

Fontos ugyanakkor utánanézni, hogy milyen időtartam után fizet és maximálisan mennyit a biztosító. A Grantis gyűjtéséből kiderült: az EUB akár már 2 órás késés után is fizet bizonyos költségeket, az Allianz 3 órás késés esetén nyitja meg a költségviselés lehetőségét, a többieknél 4-6 óra késés után nyílik meg a lehetőség. 4 órás időtávban az Union és a Cherrisk vállalja be a legmagasabb összeget 50-50 ezer forintig a Netrisk kalkulátora alapján. A sürgősségi vásárlások maximális kártérítési összege is eltérő. A csúcsot a Netrisk esetében az AXA tarttja, ahol 12 órát meghaladó csúszás esetén 120 ezer forintig terjedhet a kártalanítási összeg, a Grantis adatai szerint a Groupamánál akár 100 ezer forint is lehet a limit – 6 órás csúszást követően. A legtöbb biztosító a járattörlést is járatkésésként kezeli. A Netrisk adatai szerint az Alfa, az Allianz, Colonnade és az Union a légijárat lekésése miatt külön összeget fizet, amely átszállásos utazás esetén jöhet jól új járatra foglalás esetén.

Fontos látni azt, hogy minden esetben számlát kell csatolni a kártérítési igény érvényesítéséhez, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor egyéb módon kell igazolni a költségtétel valódiságát. A biztosítók jellemzően az igénybejelentést követően maximum 2-3 hét alatt fizetik a kártalanítás összegét, nem ritka a néhány napos kártalanítás sem.

Pár száz forintot megér a biztonság

Ugyanakkor több dologra is érdemes odafigyelni annak, aki biztosítást köt. Besnyő Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a járattörlésből, járatkéséből eredő időbeli csúszás oka lehet annak, hogy a biztosító nem fizeti ki a kártérítést, mert amikor az utas másnap hazaérkezik, már nem védi érvényes utasbiztosítás.

Bár több esetben volt példa, hogy ilyenkor – pl. sztrájk miatt meghiúsuló utazás miatt – a biztosító automatikusan meghosszabbítja a biztosítás időtartamát, a Netrisk ügyvezetője szerint érdemes előzetesen – kiváltképp, ha az esti járattal érkezünk haza – a biztosítást plusz egy napra megkötni – néhány száz forintot ez megérhet.

Természetesen minden biztosító lehetővé teszi a szerződés fennállása alatt annak időbeli hatályának meghosszabbítását, de ilyenkor közvetlenül a biztosítótól kell kérni a kinntartózkodásra vonatkozó fedezet meghosszabbítását – pl. a megadott telefonszámon vagy az interneten. Az ügyintézésbe a biztosítás asszisztencia szolgáltatója vagy akár az az alkusz is bevonható, akinél kötöttük a biztosítást.

A biztosítás meghosszabbítás esetén a biztosító akkor is köteles helytállni, ha az időtartam hosszabbításának igénylésekor már tudható, hogy az ügyfél azért kéri a biztosítási védelem meghosszabbítását, mert a gépe késik és így kártalanítási igénnyel lép majd fel a biztosítóval szemben.

Természetesen arra is van mód, hogy teljesen új biztosítást kössünk, de itt már több akadállyal szembesülünk. Egyrészt – ez a kisebbik gond – a biztosítói díjszabásban sok esetben egynapos útért is elkérnek 2-3 napi minimumdíjat.

Nagyobb problémát jelent, hogy alapesetben az utasbiztosítás megkötésének feltételei szerint magyarországi utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt köthető meg, ráadásul a biztosítottnak a szerződés megkötéskor Magyarország területén kell tartózkodnia. Ezektől a szabályoktól csak a biztosító engedélyével lehet eltérni. Azt, hogy az ügyfél ne tudjon visszaélni azzal, hogy a biztosítók zöme valós idejű biztosítást kínál – azaz a szerződés a megkötése pillanatától érvényes –, a külföldről megkötött szerződések – ha egyáltalán engedi ezt a biztosító – jellemzően csak a következő naptól érvényesek. A biztosító a kártalanítási igény bejelentésekor ilyen esetben egészen bizonyosan vizsgálni fogja azt, hogy az ügyfelek a szerződéskötés idején tudták-e azt, hogy a légijáratuk késést szenved.

Meglepő kárfizetések

A gyakorlat szerint – egyelőre – a biztosítók igen ügyfélbarát módon állnak hozzá a járatkéséses kártalanításokhoz. Van olyan utas, aki az elhíresült, a skót-magyar eb-selejtező délutánján Stuttgart felé tetemes késéssel induló Eurowings járaton kötötte meg utasbiztosítását, s a biztosító annak ellenére helyt állt, így csökkentve némiképp az utas veszteségét, amiért lekéste a meccset.

Besnyő Márton ennél is meglepőbbet mond:

a múlt heti globális számítógépes hiba miatt, több európai repteret és légitársaságot érintő leállás miatt megcsúszó járatok esetében szinte minden biztosító annak ellenére is fizet ügyfeleinek, hogy a esemény tipikusan a vis maior kategóriába esik.

Az EU jogszabály alapján az ügyfelek nem is követelhetnek kártalanítást a „kék halálos” reptér lezárások miatt a légitársaságoktól, ám a jelek szerint a biztosítók fizetnek.

Ha sok késés lesz, drágulhat az utasbiztosítás

Az persze, nagy kérdés, hogy meddig – ha a járatkésések a mostanihoz hasonlóan tömegesek lesznek, a biztosítók is szigorításokra és a díjemelésekre kényszerülhetnek. Az uniós jogszabály elvben lehetőséget ad arra, hogy a biztosítók kártérítési költségeiket a hibát vétő légitársaságokra terheljék (regresszálják), ám ilyenre a hazai biztosítási szakemberek szerint eddig nem volt példa.

(Borítókép: Logan nemzetközi repülőtér 2024. július 19-án. Fotó: David L. Ryan / The Boston Globe / Getty Images)