A dél-koreaiak valósággal öntik ránk a pénzt

A BC GEN Hungary Kft. dél-koreai tulajdonosi hátterű autóipari beszállító vállalat új, mintegy 21 milliárd forint értékű beruházása négyszáz újabb munkahelyet hoz létre Salgótarjánban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A miniszter arra is kitért, hogy a dél-koreai cégek már a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, alapvetően az elektromos autóiparhoz csatlakozva.

A tárcavezető a BC GEN Hungary Kft. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a dél-koreai Bumchun az első külföldön létrehozott gyárának számító salgótarjáni üzeme bővítéséről döntött, ahol

a jövőben megháromszorozott kapacitással fognak alumínium akkumulátorcsatlakozókat előállítani az elektromos járművekhez.

Tájékoztatása szerint az autóipari beszállító vállalat mintegy 21 milliárd forint értékű fejlesztését az állam 3,75 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva négyszáz új munkahely létrejöttéhez – írja az MTI.

A Dél-koreai cégek valósággal öntik ránk a pénzt

A miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a beruházás tovább erősíti a magyar elektronikai szektort, amely az év első öt hónapjában 4500 milliárd forintos termelési értéket regisztrált, és az ágazat versenyképességét jól mutatja a jelenlegi 95 százalékos exporthányad.

Kifejtette, hogy a BC GEN Hungary Kft. a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli, s ekként pedig hozzájárul a hazai gazdaság dimenzióváltásának felgyorsításához, a hozzáadott érték növeléséhez. Arra is kitért, hogy

Beruházásaik értéke lassan eléri a tízmilliárd eurót, ez pedig látszik a kétoldalú kereskedelmi forgalmon is, amely 31 százalékos bővülést követően tavaly új rekordot döntött kilencmilliárd dollárral – ismertette.

Az elektromos átállás felforgatta a világot

Szijjártó Péter érintette a világgazdaságban az utóbbi években bekövetkezett hatalmas változásokat is, megjegyezve, hogy az autóipar elektromos átállása alapjaiban forgatta fel a korábbi folyamatokat.

Szerinte ez az átállás politikai, technológiai és környezetvédelmi szükségszerűség egyben, és arra figyelmeztetett, hogy a károsanyag-kibocsátás egy jelentős részéért a közúti közlekedés felel.

Mindennek nyomán nagy verseny indult a világban azért, hogy az új korszak beruházásai hova kerüljenek, és az e téren jól szereplő országok jelentős biztosítékokat kapnak a jövőbeli gazdasági növekedésükre

– világított rá. „Jó hír, hogy hazánk az elektromos autóipari átállás legnagyobb beruházásaiért folytatott versenyben kiemelkedő eredményeket ért el” – tette hozzá.

Kijelentette, hogy Magyarországon az autóipar eddig is rendkívül fontos szerepet játszott, és pótolni kell a hagyományos autóipari korszak adott esetben megszűnő munkahelyeit.

Hazánkban az autóipar a teljes feldolgozóipari kibocsátásból mintegy 30 százalékos részesedéssel bír, 150 ezer munkahelyet tart fenn közvetlenül, és tavaly 13 700 milliárd forintos termelési értéket tudott felmutatni.

Emlékeztetett, hogy Németországon és Kínán kívül egyedül Magyarországon van jelen gyárral a három legnagyobb prémium német autómárka, emellett pedig a világ tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártója közül öt is megjelent itt, köztük a világpiac vezetője is. Szerinte az autóipari forradalomban a világ éllovasai közé tartozunk, és „ez azért is nagy dolog, mert nagyon régen volt utoljára olyan, hogy a világgazdaság működését hosszú távon meghatározó technológiai megújulásban Magyarország az élen járt volna."