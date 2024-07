Elindult a verseny a hazai üzleti élet Oscar-díjáért

Az EY Az Év Üzletembere Díj nagy jelentőséggel bír az üzleti szférában. Olyan vezetők részesülhetnek az elismerésben, akik a piaci kockázatot sikeresen kezelik, biztosítják vállalkozásuk fenntarthatóságát és a környezetükre is pozitív hatással vannak. A versenyről kérdeztük Vékási Tamást, az EY Magyarország vezérigazgatóját, és a tavalyi nyertest, Lévai Bálintot, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatóját és társtulajdonosát, aki helyet foglal majd az idei zsűriben.

„Fontos, hogy olyan vállalkozók pályázatát várjuk, akik már legalább két éve Magyarországon bejegyzett cég hazai alapítói és/vagy jelentős részben tulajdonosai, vezetői” – mondta az Indexnek Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója.

A díj odaítélésében számos objektív szempontot vesz figyelembe a független bírálóbizottság. Feltétel például, hogy alá kell támasztani a vállalkozás piaci teljesítményét és növekedési céljait.

Olyan vezetők részesülhetnek az elismerésben, akik a piaci kockázatot sikeresen kezelik, biztosítják vállalkozásuk fenntarthatóságát és a környezetükre is pozitív hatással vannak

– hangsúlyozta Vékási. Pályázni kétféleképpen lehet – ajánlásokon keresztül vagy egyéni jelentkezéssel. Azok a pályázatok, amelyek megfelelnek az objektív kritériumoknak, kivétel nélkül a független bírálóbizottság elé kerülnek. A díjra jelölni és jelentkezni egyaránt az EY online felületén keresztül lehet.

A magyar gazdasági szféra legjava a független zsűriben

A zsűri kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vettek. Minden évben meghívják a legutóbbi fődíjast, aki Monacóban, a világversenyen is képviselte az országot. Ez alapján került a bizottságba Lévai Bálint, a BioTechUSA társtulajdonosa és vezérigazgatója.

Lévai Bálintnak olyan rálátása van arra, hogy kinek lehet esélye a globális döntőben, mint senki másnak

– világított rá Vékási Tamás. Emellett nagyon fontosnak tartják, hogy a gazdasági élet vezető szereplőinek egy minden szempontból diverz csapata alkossa a bizottságot. Reprezentálják például azokat a területeket, amelyek napjainkban alapvetően meghatározzák, hogy sikeres lehet-e egy vállalkozás. Ilyen ügy a fenntarthatóság kérdése, az innováció és a sokszínűség is. A független bírálóbizottság tagjai:

Fábián Ágnes , a Henkel ügyvezető igazgatója,

, a Henkel ügyvezető igazgatója, Hegedűs István , a BorsodChem pénzügyi vezetője,

, a BorsodChem pénzügyi vezetője, Istenesné Solti Andrea , a Shell Hungary igazgatóságának elnöke,

, a Shell Hungary igazgatóságának elnöke, Krisán László , a KAVOSZ vezérigazgatója,

, a KAVOSZ vezérigazgatója, Lévai Bálint , a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa,

, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa, Ratatics Péter , a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója,

, a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, valamint Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója.

„A díj odaítélésének fő szempontjai érdemben nem változtak az elmúlt évek során. Arra már a kezdetekkor is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy bizonyítottan sikeres, feddhetetlen, másokat is inspiráló vállalkozók nyerjék el a díjat” – mondta lapunknak az EY Magyarország vezérigazgatója. Ennek köszönhető, hogy a program több mint 20 éves története során többek között olyan üzletembereket ismertek el, mint

Csányi Sándor (OTP Bank Nyrt.),

(OTP Bank Nyrt.), Kürti Sándor (Kürt Zrt.),

(Kürt Zrt.), Demján Sándor (Trigránit Fejlesztési Zrt.),

(Trigránit Fejlesztési Zrt.), Gerendai Károly (Sziget Kft.),

(Sziget Kft.), Vinnai Balázs (IND Group),

(IND Group), Wáberer György (Waberer's International Nyrt.),

(Waberer's International Nyrt.), és Váradi József (Wizz Air Hungary Zrt.).

A díjazott kategóriák köre ugyanakkor változott, és ez nem véletlen. Alapjaiban más ügyek határozzák meg ma a gazdaságot, mint 20 évvel ezelőtt. Idén ezért a fődíj mellett négy kategóriában díjazzák az üzletembereket.

Átadjuk az EY Női Vállalkozói Kiválóság Különdíjat, aminek célja, hogy kiemelje a hölgyek üzleti sikereit és ösztönözze őket arra, hogy vállalkozzanak

– árulta el Vékási Tamás. Elmondta, hogy emellett az EY Fenntarthatóságért Különdíjjal, az EY Innovátor Különdíjjal és a Demján Sándor emlékére korábban már létrehozott EY Vállalkozói Szellemiségért Különdíjjal is elismerjük a példamutató teljesítményeket.

Kiemelt szerepet kapnak az ESG-szempontok

Az EY Magyarország vezérigazgatóját arról is kérdeztük, hogy milyen szerepet játszik a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás a jelöltek értékelésében. „Ez az angolul ESG-nek nevezett terület napjainkban az egyik legfontosabb kérdésköre globálisan és természetesen lokálisan is. Néhány hónappal ezelőtt egyesült az EY ESG üzletága és a denkstatt professzionális szervezete, aminek köszönhetően nálunk jött létre Magyarország legnagyobb fenntarthatósági tanácsadással foglalkozó csapata.

Kötelességünk az EY Az Év Üzletembere programon keresztül is közvetíteni, hogy a hosszú távú üzleti siker ma már elképzelhetetlen felelős gazdasági működés nélkül”

– válaszolta Vékási Tamás, megjegyezve, hogy ezzel összhangban, a már említett különdíj mellett ez lesz az egyik legfőbb szempont minden pályázat értékelésekor, beleértve természetesen a fődíjra esélyes üzletembereket is. Arra is kitértünk, hogy miként biztosítják a zsűri pártatlanságát és objektivitását a kiválasztási folyamat során.

Vékási elmondta, hogy a független bírálóbizottság egy előre meghatározott, transzparens kritériumrendszer alapján értékel. Ez a világ több mint 60 országában, ahol ezt a díjat átadják, egységes.

Minden jelölés csak akkor érvényes, ha azt a jelölt az aláírásával megerősíti. Ezt követően a pályázatokat a már említett szempontok szerint vizsgálja a zsűri. Az úgynevezett „shortlist” az összesített szavazataik alapján áll össze. Az így döntőbe jutott pályázatokat személyes üléseken értékelik. A három fődíjas személyesen is találkozik a bizottsággal, ezeken az egyeztetéseken aztán kirajzolódik, hogy ki képviselheti Magyarországot a globális döntőben.

Világversenyen vesznek részt az országos győztesek

A helyi elismerésen felül az egyik kiemelt értéke a programnak a világversenyen való részvétel.

Több mint 60 országból érkeznek Monaco-ba az országos győztesek.

„Mellettük olyan meghatározó vállalkozókkal is lehet találkozni és tapasztalatot cserélni, mint korábban például Howard Schultz, a Starbucks egykori CEO-ja vagy Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója” – sorolta Vékási.

Ez az esemény új kapcsolatokat tud megalapozni, kapukat nyit meg és új perspektívákat ad, erre pedig igazán ritkán adódik lehetőség

– világított rá a vezérigazgató, aki szerint az EY Az Év Üzletembere program önmagában is komoly előnyökkel jár minden egyes díjazott számára. Csak Magyarországon az elmúlt 20 évben már több mint 50 sikeres vállalkozót díjaztak, számos üzleti vezető vett részt a programban a független bírálóbizottság tagjaként, és több százan pályáztak az elismerésre. Olyan emberekről beszélünk, akik a maguk területén valóban maradandót alkottak.

Nem csak az közös bennük, hogy eredményesek és pozitív hatást gyakorolnak a környezetükre, hanem az is, hogy az EY Az Év Üzletembere Klub tagjai, hiszen létrehoztunk számukra egy közösséget. Rendszeresen találkoznak, közéleti-gazdasági kérdéseket vitatnak meg és tapasztalatokat cserélnek

– válaszolta arra kérdésünkre az EY-vezér, hogy milyen előnyökkel jár a vállalkozók számára, ha a versenyen indulnak. „A díjazottak ehhez az egyedülálló társasághoz csatlakozhatnak, nem is szólva a jelentős médiafigyelemről, amely szintén egy előny” – tette hozzá.

Másokat is inspirálnak a díjazottak

„A díjazottak számtalan területen példát mutatnak, legyen szó innovációról, felelősségvállalásról, vagy például sikeres generációváltásról” – mutatott rá Vékási.

Az ő történetük inspiráció minden vállalkozó számára

– véli. Az EY Az Év Üzletembere Klub keretében ráadásul rendszeresen találkoznak, bővítik a kapcsolati hálójukat és egymást is ösztönzik arra, hogy újító ötleteikkel és vállalkozásaikkal pozitív változást idézzenek elő a világban – akár helyi, akár nemzetközi szinten. Vékási kiemelte, hogy nagyon sok inspiráló vállalkozót ismernek meg a folyamat közben. Olyan embereket, akik kiemelkedő munkát végeznek, sikerre viszik a cégüket, motiváló csapatvezetők, tesznek a társaságuk érintettjeiért.

Mi mindannyiukért szorítunk a díjátadón. A legnehezebb, hogy nem tudunk mindenkit kitüntetni, mert sajnos csak 8 díjat adunk át, miközben az összes pályázót megilleti az elismerés

– mondta a cégvezető, akit arra kértünk, hogy osszon meg velünk egy emlékezetes pillanatot az elmúlt évekből. „Nem könnyű a kérdés. Egy ilyen múltra visszatekintő program esetében számtalan nagy pillanatot tudnék mondani, nehéz egyet-egyet kiemelni, ezért álljon itt három, teljesen különböző emlék” – válaszolta Vékási, majd elmesélte a három történetet:

Az első a legutóbbi gálánkról. Amikor Lévai Bálint és Lévai Balázs, a BioTechUSA tulajdonosai meghallották, hogy ők képviselhetik Magyarországot Monacóban, a verseny globális döntőjén, felálltak és megölelték egymást. Egy olyan őszinte pillanat volt, ami számomra egyszerre jelképezte a család és a csapatmunka erejét.

Egy másik momentum, ami szintén meghatározó, Kürti Sándor győzelme, ami azért emlékezetes, mert neki később megadatott a lehetőség, hogy tagja legyen a világverseny zsűrijének. Biztos vagyok benne, hogy egészen páratlan élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodott, és büszke vagyok rá, hogy ilyen lehetőséghez segíthettük.

Nem utolsó sorban az EY Vállalkozói Szellemiségért különdíjat emelem ki, amit Demján Sándor emlékére hoztunk létre. Ez a cím azt a vállalkozót illeti, aki példaértékű menedzsmentfilozófiájával vitte sikerre cégét. Szakmai életútja, bátorsága motiválja környezetét, ezáltal képes munkatársait is elkötelezetté tenni.

„Fontosnak tartom, hogy tisztelegni tudunk azok előtt az eredmények előtt, amiket Demján Sándor elért, elismerve a vállalkozókért és a hazai gazdaságért folytatott kiemelkedő munkáját” – fogalmazott az EY Magyarország vezetője. Ezt a díjat először Varga Mihály, a KÉSZ-Csoport alapítója, majd Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. tulajdonosa kapta meg.

Lévai Bálint: Számomra ez a hazai üzleti élet Oscar-díja

Alkalmunk nyílt a tavalyi győztessel, Lévai Bálinttal is beszélgetni a díjról. Elsőnek arra kérdeztünk rá, hogyan érezte magát, amikor megnyerte az EY Év Üzletembere díjat, mit jelentett ez számára, és milyen jelentősége volt a BioTechUSA szempontjából.

Rendkívül felemelő érzés volt nyerni, az pedig külön öröm számomra, hogy a testvéremmel, Lévai Balázzsal, cégcsoportunk kereskedelmi igazgatójával közösen vehettem át az elismerést. Számomra az EY Év Üzletembere Díj a hazai üzleti élet Oscar-díja, mely nagymértékben növeli a vállalatok láthatóságát és elismerését mind a hazai, mind a nemzetközi szintéren

– mondta az Indexnek a BioTechUSA vezetője. Szerinte a díj fontos megerősítést jelent, „hiszen az elnyeréséhez nem elég kiemelkedően sikeres vállalkozónak lenni, de a fogyasztók életében kézzel fogható értéket is szükséges teremteni, fontos gazdasági és társadalmi változásokat kell indukálni”.

„Persze a győzelem legalább annyira szól a BioTechUSA-cégcsoport mind az 1800 munkavállalójának, mint nekünk, hiszen nélkülük aligha nőhettünk volna kizárólagos magyar tulajdonú családi vállalkozásból mindössze két évtized alatt Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő és funkcionális élelmiszer gyártójává és forgalmazójává, mely ma már 103 országban van jelen világszerte”.

A bírálóbizottság az üzleti sikerek mellett az innovációs képességünket, a példaértékű – elsősorban őszinteségre, alázatra és empátiára építő – vállalati kultúránkat, valamint a fenntarthatósági törekvéseinket értékelte pozitívan a leginkább

– árulta el lapunknak Lévai Bálint. Büszke rá, hogy az egészségügyi intézményeket és kórházi dolgozókat támogató társadalmi felelősségvállalási programjuk Magyarországon a felső 10 százalékba tartozik.

Az emberi tényezők elengedhetetlenek a BioTechUSA sikerében

„Nyilvánvaló előnyt jelentett a globális, b2b és b2c csatornákat egyaránt integráló omni-channel értékesítési stratégiánk is, illetve az, hogy a világon kevés étrendkiegészítőket forgalmazó cég mondhatja el magáról, hogy saját gyárral rendelkezik” – mondta Lévai.

„Ez az adottság egyrészről lehetőséget biztosít számunkra, hogy a bérgyártókkal ellentétben valóban egyedi, minőségi termékeket állíthassunk elő, másrészről pedig arra, hogy a fogyasztói igényeket minden esetben magas minőségben szolgáljuk ki és gyorsan, flexibilisen reagálhassanak az újdonságokra” – tette hozzá.

Végső soron pedig azt gondolom, hogy rendelkezünk néhány olyan, nehezen megfogható emberi tulajdonsággal is, amelyek kulcstényezők lehetnek a sikerben. Mottóm, hogy „mi nem valakik vagyunk, hanem valamit csinálunk”, melynek megfelelően igyekszem vezetni a vállalatunkat

– fogalmazott a vállalatvezető. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon inspiráló élmény volt Magyarországot képviselni a verseny globális döntőjében, Monacoban, hiszen itt a világ minden tájáról érkező, de hasonló üzleti gondolkodású emberek tudnak egymással találkozni, eszmét cserélni, megvitatni a legújabb világpiaci trendeket.

Lévai Bálint: Ez több, mint díjátadó

Lévai szerint a nemzetközi verseny kapcsolatépítés szempontjából is remek lehetőség, „ráadásul ez az esemény több mint díjátadó, hiszen egyúttal rengeteg előremutató előadás és workshop is megrendezésre kerül sokszínű témákban, amelyek jelentős mértékben bővíthetik a résztvevők szakmai ismereteit”.

A BioTechUSA első emberét arról is kérdeztük, hogy milyen szempontok alapján értékeli a jelölteket a független bírálóbizottság tagjaként.

Számomra az, hogy egy cég csupán jó eredményt ér el, önmagában még nem elég

– hangsúlyozta. Kifejtette, hogy különösen fontosnak tartja megvizsgálni, hogy a jelöltek milyen értéket teremtenek az üzleti tevékenységükkel, mennyire önazonosak, és milyen tudatossággal, milyen etikai szempontok mentén építik a vállalati kultúrájukat. Emellett kiemelt aspektus számára, hogy az adott cég mennyire figyel a hosszútávú fenntarthatóságra, a munkavállalók jólétére és a fogyasztók igényeire. „Véleményem szerint egy vezetőnél kulcsfontosságú előfeltétel, hogy kiszámítható és igazságos legyen”.

A nyertesek a jövő generációit is inspirálhatják

A cégvezetőt arról is kérdeztük, hogy a díj hogyan inspirálhatja a jövő vállalkozóit. Lévai szerint ez a díj rendkívül fontos szerepet játszik a jövő vállalkozó generációinak inspirálásában, hiszen egyfajta nyilvános igazodási pontot ad és jó gyakorlatokat mutat be amellett, hogy jelentős edukációs értékkel is bír.

A díjazottaknak éppen ezért demonstrálniuk kell, hogy vállalkozni messze túlmutat azon, hogy pusztán a magunk sikereinek – minél jövedelmezőbb – kovácsai vagyunk

– fogalmazott, kiemelve, hogy „üzletembernek lenni cégmérettől függetlenül inkább arról a felelősségről szól, hogy nagy hatással vagyunk a munkatársainkra, a partnereinkre, a tágabb környezetünkre és csakis rajtunk múlik, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan élünk”.

Vékási Tamást arról kérdeztük, hogy milyen jövőbeli terveik vannak a díj fejlesztésére és bővítésére. Elmondta, hogy szeretnék a programot évente továbbvinni és folyamatosan bővíteni azt a hazai vállalkozói kört akik belevágnak a megmérettetésbe.

„A pályázaton való elindulás is egy formája a vállalkozói szellemiségnek. A cégek a felkészülésen keresztül reményeim szerint saját tevékenységüket, céljaikat kicsit más szempontból is meg tudják vizsgálni, validálni. Szerintem ez a fajta »önreflexió« már önmagában is értéket jelent számukra”.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Ernst & Young Tanácsadó Kft.közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Ernst and Young)