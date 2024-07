Kijöttek a ponthatárok, itt vannak a legfrissebb albérletárak

Szerdán még önfeledten örülhettek a leendő egyetemisták, másnaptól viszont jobb, ha elkezdik az albérlet utáni vadászatot. A felvételi ponthatárok kihirdetésével ugyanis beindul a lakásbérlési főszezon, ami nemcsak azt jelenti, hogy emelkednek az albérletárak, hanem azt is, hogy rengetegen érdeklődnek ugyanazon lakás iránt, ezért gyorsan kell dönteni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azért is érdemes gyorsnak lenni, mivel a jobb ár-érték arányú lakásokra hamar lecsapnak, ráadásul jelentős díjcsökkenésre inkább a tél és a hideg beköszöntével van csak kilátás.

Ahogy az eladó lakások esetében, úgy az albérleti piacra is jellemző a drágulás, és kifejezetten igaz ez a fővárosra. Az otpotthon.hu ingatlankereső portál adatai szerint

Hasonló mértékben emelkedtek a fővárosban a többszobás, 120–150 négyzetméteres lakások havi bérleti díjai, ezeket most havonta átlagosan 668 ezer forintért lehet kivenni. Ugyanakkor látszik, ebben is lakóközösségként érdemes gondolkodni, mert valamivel olcsóbban jöhetnek ki a bérlők.

Az egyetemisták körében a belső pesti kerületek a legnépszerűbbek, hiszen a legtöbb egyetem sétatávolságra van. A belvárosban még mindig a VIII. kerületben lehet a legolcsóbb albérlethez jutni, ott júliusban egy kis lakásért havonta 156 ezer forintot kértek el. Ezután következik a VII. kerület a még kiadó lakásoknál átlagosan 165 ezer forintos bérleti díjjal. Aki viszont az Oktogon másik oldalán szeretne élni, annak már mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A VI. kerületben egy garzonért 243 ezret, a XIII. kerületben viszont átlagosan 250 ezer forintot is elkérhetnek a főbérlők.

Olcsóbban juthat albérlethez az, aki bevállal egy 30–40 perces tömegközlekedést, a külső kerületekben ugyanis 150 ezer forint alatt is lehet lakást találni. Ilyen például a IV. és a XXII. kerület. Ha viszont valaki nem akar lemondani a kertről, akkor többen összeállva érdemes az agglomerációban házat keresni. Maglódon és Csömörön például többszobás kertes házat lehet bérelni már 270 ezer forintért is.

A drágulási trend vidéken is tetten érhető, a tavalyi szezonhoz képest idén 13-15 százalékkal növekedtek az albérleti díjak. Ha a budapesti árakat nem is érik el, de egy egyszobás garzonlakásért 130-150 ezer forint körüli összeget is elkérhetnek a főbérlők. Tapasztalatunk szerint nem érdemes halogatni a bérlést, mivel még ha maradnak is augusztus második felére olcsóbb ingatlanok, azok állapota kétséges lehet. A jó ár-érték arányú lakásokat hamar kibérlik