Óriási veszéllyel néz szembe Magyarország, most váratlan megoldás jöhet a kormánytól

Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bukarestben. A Fitch Ratings legfrissebb elemzése szerint pedig Szlovákiai és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz most szembe.