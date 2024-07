Egymilliárd euró hitelt vett fel a magyar állam Kínától

Egymilliárd euró hitelt vett fel kínai bankoktól a magyar állam tavasszal az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) oldalán megjelent adatok szerint. A kormány április 19-én már le is hívta a teljes összeget.

A magyar kormány egymilliárd euró hitelt vett fel Kínából – szúrta ki a Portfolio az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) weboldalán közzétett adataiból. A devizahitelt a Kínai Fejlesztési Banktól, a Kínai Eximbanktól, valamint a Bank of China magyar ágától vették fel hároméves futamidőre.

A kormány április 19-én le is hívta a teljes összeget, a kamat, a törlesztés ütemezése és az egyéb részletek azonban egyelőre nem ismertek.

Az indoklásban azt írják, az állam a változó kamatozású hitelt „a központi költségvetésnek a csúcstechnológia, az infrastruktúra építése, a közlekedési infrastruktúra, illetve az energia területein jelentkező kiadásainak finanszírozására vette fel”.

Az ÁKK a lapnak úgy nyilatkozott, „a China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China Limited Magyarországi fióktelepe pénzintézetekkel kötött 1 milliárd euró összegű hitelmegállapodással többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozhatók. Az ügylettel az államadósság devizaaránya továbbra is a határértéken belül, 28,9 százalékon maradt, amely jóval kedvezőbb a 2010-es 50 százalék feletti szintnél”.

Több, mint amit a Belgrád–Budapest vonalra vettek fel

Ez a legmagasabb összeg az ÁKK adatbázisában, ami még a Budapest–Belgrád vasútvonalra felvett, több mint 917 millió dolláros hitelszerződést is megelőzi. A hitel nagymértékben növeli az ország devizaadósság-állományát, ami jelenleg sincs túl jó helyzetben. Az ÁKK adatai szerint

Magyarország devizaadósságának aránya a teljes adósságon belül június végén 28,9 százalék volt, azaz nem sokkal van a 30 százalékos benchmark alatt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy július 10-i sajtótájékoztatón már utalt a kínai finanszírozás növekedésére. Mint mondta, „a kínai bankok magyarországi jelenléte a finanszírozás tekintetében növekszik”, amely szerinte összefügg azzal, hogy a kínai vállalatok jelenléte is erősödik az országban.