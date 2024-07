Az ember nem is hinné, de 1800 forintos különbség van a legdrágább és a legolcsóbb budapesti fagylalt ára között. Rendben, kissé csalóka az összehasonlítás, de akkor is: roppant széles skálán szóródnak a fagylaltárak a fővárosban. És az egészben az a legszebb, hogy az ár és a minőség nem is mindig jár kéz a kézben. Átfogó fővárosi fagyikörkép a kültelki miniüzletektől a belvárosi cukrászdákig.