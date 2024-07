Minden hűtőben ott van, enélkül nincs olimpia a magyaroknak

Tudatosabbak a magyar fogyasztók a hőség heteiben: sokan ilyenkor ritkábban, de akkor nagyobb összegben vásárolnak – derült ki az Index kiskereskedelmi körképéből. A párizsi olimpiára alaposan felszerelkezünk, jóval több sört, ásványvizet és üdítőt vásárolunk, mint egyébként, de a szurkolás mellé több szezonális gyümölcs és snack is fogy a nagy áruházláncok válaszai alapján. Néhány meghökkentő trend is a felszínre került.

Tombol a nyár, szinte hűvösnek érezzük a 30-32 fokot árnyékban, hiszen az sem ritka, hogy 35-40 Celsius-fokig is felkúszik a hőmérő higanyszála. Aktuális kiskereskedelmi körképünkben – a kötelező visszaváltás után – annak jártunk utána, hogy ez milyen hatással van a fogyasztási szokásainkra. Vajon több szomjoltót; ásványvizet, üdítőt vagy éppen sört teszünk a kosárba – esetleg lédús friss gyümölcsökkel egészítjük ki a folyadékbevitelt? Ha már 2024-et írunk, arról is megkérdeztük a nagy áruházláncokat – így a Lidlt, a SPAR-t, a Tescót, a CBA-t, az Aldit, a Pennyt és az Auchant –, hogy túl a szezonális hatásokon, a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság után várnak-e többletforgalmat a párizsi nyári olimpiától.

Grill, jégkrém, sör

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs cégvezetője arról számolt be az Index érdeklődésére, hogy

a nyári időszakban a szezonális termékek iránti kereslet növekszik, így például a jégkrémek és a grilltermékek forgalma bővült elsősorban.

Mind az alkoholos, mind az alkoholmentes italkategóriákban a növekedés elsősorban a labdarúgó-Európa-bajnokságnak tudható be.

Az elmúlt napokban tapasztalható melegben folyamatosan figyelemmel kísérik az ásványvizek fogyásának ütemét, és az áruházak napi szintű rendelései maximálisan igazodnak a fogyasztói igényekhez, hogy optimális mennyiség álljon rendelkezésre.

Kitért arra is a szakember, hogy a nyári szezonban a nem élelmiszer termékkategóriában a ventilátorok, a strandfelszerelések, a grilleszközök és a kertgondozás elengedhetetlen kellékei is nagyon kelendőek. A nagy melegben a vevők tudatosabbak: kevesebb alkalommal, de akkor nagyobb értékben vásárolnak.

A szezonális zöldségek és gyümölcsök kereslete is fellendül nyáron, a legkedveltebbek közé tartozik a dinnye, a barack, a szilva, a csemegekukorica és a kovászolni való uborka.

Tőzsér Judit hangsúlyozta: a magyar vásárló köztudottan árérzékeny, vagyis számít neki, hogy egy adott árucikk mennyibe kerül, amit a görögdinnye esete is jól mutat. A finom, ízletes magyar dinnye iránt szezonban nagy a kereslet, ha pedig elérhető áron lehet hozzájutni, annak örülnek a vásárlók. „Az olimpia idején a vállalat a Lidltől megszokott széles kínálattal, hétről hétre megújuló akciókkal és kiváló ár-érték arányú termékeivel várja a vásárlókat” – jegyezte meg az egészen augusztus 11-ig tartó párizsi sportesemény kapcsán.

Akció hátán akció

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője úgy fogalmazott az Indexnek, hogy a hűtve kapható víz és a kis kiszerelésű üdítők forgalma növekszik a meleg hónapokban a leginkább. Kifejtette, hogy a meleg nyár következtében a vásárlóik is szívesebben keresik a szezonálisan ilyenkor előtérbe kerülő gyümölcsöket, mint például a görögdinnyét, az őszibarackot, a sárgabarackot vagy a szőlőt, de itt is előnyben részesítve a jó ár-érték arányú termékeket. „Pontosan ezért fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy az említett gyümölcsökből mindig megtalálhassanak akár több terméket is akciós kínálatunkban” – indokolt.

Hozzátette: az ilyen meleg időjárásban a zöldségek iránti kereslet átlagosnak mondható. Ugyanakkor a fentebb említett gyümölcsök mellett a csemegekukorica is nagyon keresett termék jelenleg. Maczelka Márk kiemelte:

a foci-Eb-hez hasonlóan az olimpia kapcsán sem számítanak számottevő forgalomnövekedésre.

Ezzel együtt a SPAR beszállítóival közös nyereményjátékkal készül, melyet online platformjain hirdet meg, valamint saját felületein szurkolásra buzdítja vásárlóit, ráirányítva a figyelmet a magyar indulókra.

A Tesco sajtóosztályán azt közölték lapunkkal, jelentősen megnövekedett a „hőségkategóriák” forgalma az utóbbi időszakban, a saját márkás fagylaltok iránti kereslet például a múlt héten 45 százalékkal emelkedett. Emellett elsősorban a dinnye iránti kereslet nőtt: július 1-től a hagyományos, magos görögdinnyék kizárólag hazai forrásból érkeznek az üzletekbe. A Tesco több mint 4200 tonna magyar görög- és sárgadinnyével készül a szezonra. A dinnye kiemelt figyelmet kapott a Friss 5 termék promóciójában is, melynek keretében kiemelten alacsony áron kapható a kukorica, répa, nektarin és a magyar eperparadicsom is.

Arra számítanak a Tescónál, hogy a nyaralások csúcsidőszakában, amely ezúttal egybeesik az olimpiával, növekedést tapasztalnak. A Clubcard hűségkártyához kapcsolódóan előbb július 25-től vásárlás végi kedvezményre váltható e-matrica-gyűjtő programot indítanak, majd július 30-tól a nyugdíjaskorú vásárlók ötszörösen gyűjthetik a forintra váltható pontokat. A folyamatosan bővülő alkoholmentesital-választékról elmondták: a kínálatban a több mint 50-féle alkoholmentes sör mellett alkoholmentes pezsgőket és proseccót is találunk. Sőt,

idén nyáron megérkeztek az alkoholmentes szeszek is az áruházlánc polcaira: immár többféle alkoholmentes gin, Martini és limoncello érhető el, de hamarosan alkoholmentes borral is találkozhatunk.

Felhívták arra is a figyelmet a Tescónál, hogy a Balatonon az áruházlánc munkatársai 73 településen csaknem 70 ezer címre viszik ki a leadott rendeléseket a siófoki, tapolcai és veszprémi üzletekből, 20 ezer forint felett ingyenes kiszállítással. Aktívabb nyaralás esetén a tó körül személyes bevásárlásra Keszthelyen, Balatonbogláron, Balatonfüreden, Ajkán, Tapolcán, Balatonföldváron, valamint Veszprémben és Siófokon van lehetőség – utóbbi két településen két-két boltban is.

A Balaton-parti áruházakban a legkeresettebb árucikkek között vannak a hagyományos nyári lecsó és grillételek elkészítéséhez szükséges élelmiszerek, vagyis a paradicsom, paprika, vöröshagyma, burgonya, csirkemell, továbbá a nyári szezonban általában megnövekszik a kereslet az üdítők és a szeszes italok iránt. Ugyanakkor a tipikus nyári tevékenységek elmaradhatatlan kellékei is kaphatók a bográcsozás és a bbq, valamint a kertészkedés legfontosabb eszközeitől a kültéri játékokon és medencén át a kerti bútorig vagy strandfelszerelésig (beleértve a napernyőt, gumimatracot és a hűtőtáskát).

Látványos növekedés az italeladásoknál

A nyári forgalomemelkedésről Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott az Indexnek, hogy az üzletek méretétől és elhelyezkedésétől függően eltérő számokat tapasztalnak.

A kánikula hatására jelentős növekedés tapasztalható az italszegmensben, ami 25–40 százalék közé tehető. A rostos gyümölcslevek értékesítésében megtorpanást tapasztalunk, ugyanakkor a szénsavas üdítők, energiaitalok, sörök esetében látványos emelkedés tapasztalható. Külön kiemelhető az ásványvíz, azon belül a szénsavmentes, itt tapasztalható a legmagasabb növekmény

– vont mérleget a szakember. Azzal folytatta, hogy nagy a kereslet a szezonális gyümölcsök, zöldségek iránt. Elsősorban a lédús görög- és sárgadinnye, valamint a csonthéjasok, a barack és a szilvafélék kelendőek. Fodor Attila is megjegyezte, hogy a vásárlók többsége árérzékeny, de a széles körű akciózásoknak köszönhetően kedvező árakat tudnak ezen termékekből is biztosítani.

A CBA kommunikációs igazgatója jelezte: számítanak forgalmi növekményre az olimpia kapcsán. „Üzleteink extra kihelyezésekkel és különleges árakciókkal készülnek a párizsi ötkarikás játékokra. Chips-, snack-, sör-, üdítőtermékeknél várjuk a legnagyobb forgalmi többletet” – tette hozzá Fodor Attila.

Az Aldinál arra hívták fel a figyelmet, hogy a szokásosnál több szezonális és akciós termékkel készültek a nyárra az italok területén is, így például sörből a nyári hónapokban összesen 77 különböző termékkel találkozhatnak a vásárlók az üzletekben. Mind a rendkívüli meleg, mind a kiemelt sportesemények hozzájárultak az értékesített mennyiségek bővüléséhez, sörből például mintegy hatodával több fogyott eddig, mint az előző év hasonló időszakában.

Az idei időjárás eddig számos zöldség és gyümölcs forgalmát befolyásolta:

korábban kezdett érni Magyarországon a dinnye, ezért az Aldinál a szokásosnál két héttel korábban elindult a magyar dinnye szezonja.

A központi raktárukba már június 12-e óta érkezik magyar sárgadinnye, június 21-étől pedig a görögdinnyét is kizárólag hazai termelők szállítják.

A vásárlók idén három termőterület – Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye – magyar kínálatából válogathatnak, kedvező időjárás esetén akár szeptember közepéig.

Dinnyéből két számjegyű mennyiségi növekedésre számítanak a július havi értékesítésben.

Az idei magyar sárgabarack- és szilvaszezon is kiválóan indult, így itt is nagyobb mennyiséget vásároltak a fogyasztók. A forró időjárás miatt azonban a magyar sárgabarack szezonja több régióban korábban véget ért. Az idényjellegű zöldségek közül mind a paradicsom, mind a paprika kategóriában több új terméket bevezettek, ennek is köszönhető, hogy jelentősebb mennyiségi növekedést ért el a diszkontlánc.

Mindent visz a sör?

Júniusban és júliusban is érezhető a Pennynél a kánikula forgalomnövelő hatása, ugyanakkor a PET-palackok visszaváltásának új módja kezdetben bizonytalanságot keltett a vásárlókban, ami az eredményekben is megmutatkozott. „A legjobban teljesítő kategória az üdítőital volt, a vízakciók a tervek szerint teljesítenek, továbbá a sör kategóriában tapasztaltunk kiemelkedő eredményt” – tájékoztatták lapunkat a diszkontláncnál. Az elmúlt két hétben tapasztalt forróság következtében megnőtt a kereslet a lédús gyümölcsökre (dinnyék, csonthéjasok), míg a zöldségek iránti igény csökkent.

A vásárlók inkább keresik a szezonális gyümölcsöket, mint az egész évben elérhető zöldségeket, ugyanakkor eléggé árérzékenyek. Jól fogyó nyári slágertermékek a fagylaltok. A Penny szerint a sportesemények idején megnő a kereslet a ropogtatnivalók, chipsek, üdítők, alkoholos italok iránt, ugyanakkor a vásárlói szokásokat nagyobb mértékben befolyásolja az ajánlat és az időjárás.

„Az olimpia hatására a kosárérték és a tranzakciók száma is nőhet, az áruházlánc pedig speciális ajánlatokkal és kedvező árakkal készül erre az időszakra” – tették hozzá.

Az Auchan szerint az Index által vizsgált valamennyi kategóriában tapasztalható volt az utóbbi hetekben volumennövekedés.

Meglátásuk szerint ez alapvetően a meleg időn és a foci-Eb-s meccsnézésen kívül az áruházlánc akcióinak volt köszönhető. Érdekes, hogy a sör a maga 47 százalékos volumennövekedésével majdnem kétszer nagyobbat ugrott, mint a vizek, amelyek eladásai szintén jelentősen, 27 százalékkal kúsztak fel. A legkevésbé az üdítők fogytak, de még azok is 15 százalékos növekedést hoztak a 23–29. héten (júniustól július közepéig) az azokat megelőző hetekhez képest.

A „sör diadalmenete” annak is köszönhető az Auchan olvasatában, hogy az üzletlánc mindenki ízlésére és pénztárcájára gondolva 400-féle tételt tart a kínálatában, a vörös, a barna és a fekete sörtől kezdve a kisüzemieken át a világos sörig tényleg mindent. Az alkoholos változatok mellett a most divatos alkoholmentes sörökből is széles a választék egész évben. Az italok mellett az olyan szezonális termékek is jól fogytak, mint például a napozószerek és a rovarirtók.

Minden nyáron, de az idei kánikulában kifejezetten jellemző, hogy a friss gyümölcsök eladása utoléri a friss zöldségekét, bizonyos napokon, heteken akár meg is előzik azt. Idén három szezonális gyümölcsöt kell kiemelni, amely két számjegyű növekedést produkált: jól megy a dinnye, a barack és az áfonya.

A vállalat szerint a hazai dinnye igen jó időben érkezett meg az Auchanba, és jó minőségben, kedvező áron állt és áll a vásárlók rendelkezésére. Természetesen ez a favorit, részben azért is, mert magas víztartalma miatt kiváló szomjoltó is egyben. A népszerűségét növeli, hogy minimum egy terméket minden héten akciósan árulnak a szeptemberi szezonzárásig. Emellett jól szerepel a barack és a nektarin, valamint az elmúlt évek alatt egyre népszerűbbé vált az áfonya is, ami több kiszerelésben és fajtában elérhető, köztük biotermékek is vannak. Ezek a kiváló ízű gyümölcsök egyben a különböző koktélok remek kiegészítői, ezért is kedvelik nagyon a vásárlók.

Emellett évek óta tartó tendencia, hogy már nemcsak télen, hanem nyáron is számottevő szezonális termékként kell értelmezni a citrusféléket, hiszen a citrom és a narancs is kedvelt limonádé-alapanyag.

A francia hátterű, de részben hazai tulajdonú áruházláncnál a következő hetekre előrevetítették: a már említett hatalmas kínálat mellett továbbra is az átlagnál több sör- és üdítőakcióval várják a vásárlókat az olimpia idején, hogy mindenki feltölthesse velük a hűtőjét a közös szurkoláshoz. Ráadásul augusztus 1-től sörvásár lesz az Auchanokban, ahol a népszerű márkák mellett a nemzetközi és kézműves sörök is akciós, gyakran a tavalyinál alacsonyabb áron lesznek kaphatók, a nagyobb mennyiséget vásárlók pedig extra kedvezményeket is kapnak majd.

(Borítókép: Stock-Asso / Shutterstock)