Évek óta nem volt ilyen a McDonald's-nál, kétszer is meggondoljuk, hogy megegyünk-e egy hamburgert

A 2024-es év második negyedéves jelentésében a McDonald's forgalomcsökkenésről számolt be, amely az elmúlt 13 negyedévben egyszer sem fordult elő a gyorsétteremláncnál. A cég vezérigazgatója szerint az infláció kihatással van az emberek fogyasztási szokásaira, és már kétszer is meggondolják, mielőtt étterembe mennének (még ha az egy gyorsétterem is), és inkább otthon esznek, amely sokkal költséghatékonyabb a középosztály számára.