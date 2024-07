A csok pluszba és a babaváróba is belenyúlhat a kormány

A kormány közzétette a jogszabálytervezetek között a második félévre tervezett jogalkotási munkatervét. Ezen dokumentum alapján szeptemberben módosítanának a család- és lakástámogatási rendszeren. Érintett lehet a csok plusz, a falusi csok, valamint a babaváró is.

A kormány publikálta jogalkotási munkatervét, ebből kiderül az is, hogy 2024 második félévében milyen törvényeket, rendeleteket szeretne módosítani a kormány.

A lakástámogatási rendszer is terítékre kerül szeptemberben, a babaváró hitelről, a csok pluszról és a falusi csokról szóló kormányrendelet is nevesítve van. Érdemes kihangsúlyozni, hogy a dokumentum alapján a gyakorlati tapasztalatokon alapuló kisebb változtatásokról lehet szó – hívták fel a figyelmet a Bankmonitor szakértői.

Milyen változásokról lehet szó?

A legutóbbi Kormányinfón szóba került a kérdéses támogatások módosítása. Vitályos Eszter elmondása alapján a speciális adózású egyéni vállalkozások – katások, őstermelők, átalányadózók – helyzetét könnyítenék meg:

Elég lenne ezen speciális adózású vállalkozások esetében egyéves társadalombiztosítási jogviszonyt leigazolni. (Alapesetben két- vagy hároméves jogviszony lenne az elvárt.)

Előírná az állam, hogy az érintettek bevételének legalább az 50 százalékát el kell fogadnia a banknak igazolt jövedelemként a támogatott hitelek bírálata során. (A banki gyakorlat nagyon vegyes, van, amelyik nem is fogadja el például az őstermelők jövedelmét.)

Ezek a változások megfelelnek a tervezetben szereplőknek, hiszen módosításokról, kisebb pontosításokról van szó, amelyek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Ugyanakkor a Kormányinfón elhangzottak alapján a kormány már tárgyalt ezen módosításokról, így elképzelhető, hogy hamarabb életbe lépnek ezek a változások.

Kevés gyerek születik, cselekedne a kormány

Elképzelhető ugyanakkor, hogy Orbán Viktor miniszerelnök legutóbbi beszédében elhangzott családtámogatásokat érintő változtatásokat léptetnék életbe. Így

döntés születhet a családi adókedvezmény megduplázásáról is, az azonban a kérdéses lakástámogatási formákat nem érinti.

Viszont a családtámogatási rendszer külhoni magyarokra történő kiterjesztése már érintheti ezeket a rendeleteket is. „A Bankmonitor szakértői kíváncsiak várják, hogy ez a terv miként valósul meg a gyakorlatban, ugyanis a jogszabályi előírások mellett számos jelenleg érvényben lévő banki gyakorlatot is meg kellene változtatni hozzá. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez a módosítás nem tűnik a gyakorlati tapasztalatokon alapuló kisebb változtatásnak” – írták.

Természetesen az is elképzelhető, hogy a kormány az érintett jogszabályok fentiektől eltérő elemeit módosítaná, pontosítaná. Mindenesetre érdemes figyelni szeptemberre, hiszen akkor kiderül, hogy valójában hogyan alakítják át a családtámogatási rendszert – tették hozzá.

Vitályos Eszter kormányszóvivő korábban arról beszélt, hogy a születések száma a családtámogatási intézkedések ellenére is mélyponton van Magyarországon. Szerinte az eddigi támogatási rendszer nélkül egy Győr városnyi gyermek hiányozna Magyarországon. A születésszám-csökkenés annak is köszönhető, hogy egyre kevesebb a szülőképes nő, és a termékenységi ráta is alacsony.

Éppen ezért bővíteni kell a családtámogatási rendszert. Ez pedig még ebben a ciklusban megtörténhet, akár látványos intézkedésekkel

– mondta a szóvivő.