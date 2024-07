Budapesti taxispiac: még tombol a nyár, de ősszel háború lesz

Már feszül a húr a budapesti taxispiacon, ami bármikor elpattanhat: a Főtaxival a háta mögött repülőrajttal visszatérő Uber szeletenként falná fel a tortát, ami eddig leginkább a Bolté volt. A partnerség új távlatokat nyitott a hagyományos taxitársaságok és a technológiai alapú mobilitási vállalatok viszonyában, ma már az is előfordulhat, hogy valaki Ubert rendel, de Főtaxi jön érte. Éles a verseny, de mivel Covid előtti csúcsformában van a turizmus, most még mindenkinek jut fuvar. Ősszel viszont jóval kevesebb lesz az utas, a taxisok pedig jobb híján kivárnak, a slusszkulcsot aligha tervezik szögre akasztani.

Állóvízbe dobott kő volt 2024. június 13-a a budapesti taxispiacon: nyolc évvel a kivonulása után visszatért a magyar főváros személyszállítási piacára az Uber. Érdekesség, hogy a hagyományos taxitársaságok – élén a Főtaxival – akkor gyakorlatilag kiutálták az országból a 2009-ben, San Franciscóban alapított vállalatot, amely akkor még magát utazásmegosztóként definiálva, civil köntösben működött.

Egy plasztikus példával élve egy hentes is taxisként folytathatta a munkát, amint kilépett a húspult mögül, és beült a volán mögé. Most viszont már deklaráltan személyszállítási szolgáltatást nyújtva, annak szabályai szerint tért vissza a ringbe az Uber: ugyanúgy sárga fóliával és szabadjelzővel rendelkeznek az autói, mint a konkurenciáé.

Nyolc év alatt minden megváltozott

Ezzel alapvetően változott a felállás, és mivel immár fix a viteldíj, alapvetően a gyorsaság, a minőség, a szolgáltatási színvonal dönt. Nagy Elek milliárdos nagyvállalkozó – akinek az érdekeltségébe tartozik a Főtaxi-csoport is – pedig nem nézte tovább tétlenül, hogy egy technológiai alapú mobilitási vállalat, mint a Bolt, mindent letaroljon, ezért visszahozta az Ubert. Február végén jelentették be, hogy velük partnerségben jön a nagy comeback, ráadásul a rajthoz álláshoz szükséges engedélykérelmet – szimbolikus jelentőséggel is bíró lépésként – a Főtaxi leányvállalata, az F Mobilitás Kft. nyújtotta be.

Érdeklődésünkre az Országos Taxis Szövetség elnöke akkor úgy értékelt az Indexnek, hogy felbolydult a taxispiac az Uber magyarországi visszatérésének hírére. Metál Zoltán előrebocsátotta: józan ésszel is kiszámítható, hogy átrendeződik a piac.

A tőkeerősebb cégek még nagyobbak lesznek, a közepes és kisebb fuvarszervezők pedig a piacon maradásért küzdenek, amíg a lehetőségeik és a forrásaik erre fedezetet nyújtanak.

Ne feledjük, a piacon nemcsak az említett nagy hármas, a Bolt, a Főtaxi és most már az Uber van jelen, hanem ott van a minősített társaságok sorában a 6x6 Taxi, a City Taxi, az Elit Taxi, a GoTaxi, a Taxi 4 és a Taxim is, az utóbbi ráadásul behozna egy újabb, világszerte ismert szereplőt, amely a Gett.

Több mint versenytársak

Három és fél hónapra rá eldördült a startpisztoly, a nyári szezonra élesben is ráfordult az Uber. Bár a rajtvonalon állva Reich Ádám, az F Mobilitás ügyvezetője úgy fogalmazott, a partnerség ellenére a Főtaxi és az Uber alapvetően versenytársak, azóta a gyakorlat azért árnyalta a képet. Így például előfordulhat, hogy az Uber applikációján valaki rákattint a „Taxi kiválasztásra” gombra, néhány percre rá mégis arra lesz figyelmes, hogy a „versenytárs” Főtaxi autója, sofőrje veszi fel a megadott címen.

A megoldás kézenfekvő: a Főtaxi-sofőrök egy részének felajánlották, hogy párhuzamosan az Uber alkalmazását is használhatják. Számukra értelemszerűen a közös flotta keretében jutalékmentes a „maszekolás”, hiszen az anyacégüknek megfizetik a munkájuk után a leadót. Ez az Uberhez az első percben csatlakozóknak szintén 0 százalék, a kicsit később ébredőknek 5 százalék. Ez még mindig jóval kedvezőbb opció, mint a Bolt által alkalmazott fix 9 százalék. Pedig az észt hátterű konkurens vállalat ezzel is komoly vállalást tett, a korábbi ajánlata ugyanis arról szólt, hogy a szükséges fuvarszám teljesítése esetén a jutalék 25-ről 12 százalékra csökkenthető.

Az Uber eredetileg három hónapra vállalta be a 0–5 százalékot, de egyúttal azt is megígérte, „bármit mond a Bolt, az alá ígérnek”. Lényeges szempont, hiszen az átigazolók nem egy nyár alatt akarják megszedni magukat, hanem hosszú távú perspektívát kínáló, jövedelmező állást keresnek. A Főtaxi éppen azért nyitotta ki az ajtót az Uber felé, mert a Bolt után éppen tőle mentek át a régi-új piaci szereplőhöz. Nincs szó azonban átjáróházról, ez egyelőre egyirányú utca, vagyis egy uberes nem tud alkalmilag sem a Főtaxi színeiben szolgáltatni.

Pedig igény esetenként volna rá, ilyen kiemelt esemény volt például a Forma–1 Magyar Nagydíj, amelynek a Főtaxi volt a hivatalos szállítópartnere.

A száguldó cirkusz szerelmeseinek az előzetes számítások alapján 30-40 perces, 13–18 ezer forintos utakkal volt érdemes kalkulálni. A hivatalos partneri titulus nem pusztán marketingeszköznek bizonyult, hanem kézzelfogható előnyökkel is járt: a buszsáv kizárólagos használatával, illetve elkülönített érkezési/indulási résszel a mogyoródi versenypálya főbejáratával szemben. Minden más társaságnak maradt a dugóban araszolás és a Hungaroring nehézkes megközelítése. A Boltnak is, amely tavaly még megkapta a Hungaroringet. A következő nagy erőpróba a Sziget lesz. Sokak szerint a Főtaxi–Uber-frigy egyik mozgatórugója a sporteseménynél és a zenei fesztiválnál jóval fajsúlyosabb tender újbóli elnyerése: a Budapest Airport. Becslések szerint a Főtaxi bevételeinek időszakosan a 30-40 százalékát is kiteszik a reptéri fuvarok, Nagy Elek ezt az arányt az Indexnek azonban éves viszonylatban 15-20 százalékra lőtte be.

Az igazság pillanatát, az ítélethirdetést ugyanakkor egyelőre elodázza, hogy a nemzetközi turistaforgalom a legszebb arcát, a Covid előtti 2019-es rekordévet idézi Budapesten és Magyarországon is, vagyis hiába nagy a tolongás szolgáltatói oldalon, jut fuvar mindenkinek.

Jön az ítélet napja

Iparági forrásaink szerint az ősszel viszont elválik az ocsú a búzától (avagy ízlés szerint a sz.r a májtól), szeptembertől ugyanis menetrendszerűen látványosan megcsappan az idegenforgalom, ami azonnal megjelenik a bezuhanó fuvarszámban. Ilyen környezetben pedig nehéz lesz kigazdálkodni a promóciókat mind a sofőrök, mind pedig az utazóközönség motivációjának fenntartására – vagyis a kevesebb útért is nagyobb lesz a harc.

A többség arra számít, hogy az Uber úgy teríti le a piacot, ahogyan néhány éve a Bolt tette. Ehhez azonban az utóbbinak is biztosan lesz egy-két szava, a legutóbb például az anyacég partnerségre lépett a TomTommal, amelynek a közlekedési adatait használva akár 15 százalékkal rövidítené le az átlagos utazási időt.

