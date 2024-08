Adózás magyar módra: fizetünk, mint a katonatiszt

A NAV szemüvegén át vizsgálva jól teljesítettek a kiemelt adónemek bevételei tavaly. Az egy évvel korábbi szinthez képest az szja-befizetések lódultak meg leginkább, több mint 40 százalékkal, de két számjegyű bővülést produkáltak a társadalombiztosítási járulékok és a jövedéki adó is, míg az áfa némi megtorpanással szinte csak stagnált a bázisidőszakhoz képest. Nem unatkoztak a hatóság emberei, hiszen több mint 149 ezer adószakmai ellenőrzést folytattak le, vagyis átlagosan naponta bő 400-at.

Magyarország kockás füzetének fontos lapjait teszi láthatóvá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) frissen publikált 2023-as évkönyve. Mindenekelőtt arra világított rá a kiadvány, hogy a hatóság által kezelt előirányzathoz kötött bevételek összege a múlt év végén 23 802,3 milliárd forint volt, amely nem kevesebb, mint 3200,4 milliárd forinttal, 15,5 százalékkal haladja meg a 2022-es esztendő végén látott mutatót.

Meglódult az szja-befizetés

A kiemelt adóbevételekre szűkítve a kört csaknem 20 ezer milliárd forintot mutat az egyenleg, egészen pontosan 19 987,9 milliárdot. Ha belemegyünk a részletekbe, az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest a legnagyobb, 43,4 százalékos növekedést a személyi jövedelemadónál láthatjuk, amely így 3996,3 milliárd forintra rúgott.

Az áfabevételek azonban markáns eltérést nem mutattak tavaly a 2022-es szinthez képest: a 6981,9 milliárd forintnyi általános forgalmi adó 1,8 százalékkal múlja csak felül az egy esztendővel korábbit.

Hasonló végösszegre bukkanunk a társadalombiztosítási járulékoknál, ez a 6689,6 milliárd forintos tétel éves alapon ugyanakkor 14,6 százalékos fejlődést mutat. Emellett a jövedékiadó-bevételek tavaly elérték az 1359,8 milliárd forintot, ami ugyancsak két számjegyű, 10,6 százalékos bővülésről árulkodik éves alapon.

Nem lógatták a lábukat a behajtók

Érdemes arra is kitérni, hogy a NAV saját követelésekre és külső megkeresésekre 247,8 milliárd forintot szedett be, ami 24,8 százalékkal haladja meg a 2022. évi adatot.

Az adó- és vámhivatal kimutatása szerint az automatikus letéti számlára érkező bevételek közül 161,4 milliárd forint származott inkasszóból, és 37,5 milliárd forintot tett ki a nem inkasszós bevétel. A manuális letéti számlára 48,9 milliárd forint bevétel érkezett. A 247,8 milliárd forintos behajtási torta szeleteire is érdemes vetni egy pillantást:

219,2 milliárdot tettek ki a behajtott és elutalt NAV-követelések,

20,5-öt a megkereső szervek kérelmére behajtott és elutalt követelések,

míg a fennmaradó 8,1 milliárd forint mögött a felszámolásból, csőd- és vagyonrendezésből származó bevételek állnak.

Egyik ellenőrzés érte a másikat

A versenyképes adórendszernek, legalábbis a hatékony adóbeszedésnek az adószakmai ellenőrzések is a szükségszerű velejárói. Arról számolt be a NAV, hogy 2023-ban – a meghiúsult vizsgálatokat is figyelembe véve – összesen 149 019 adószakmai ellenőrzést folytatott le, melynek 94,2 százaléka adatgyűjtésre és egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálat volt. A 8,7 ezer adóellenőrzés eredményeként az adóhatóság 151,9 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel, míg a kiszabott szankciók (adó- és mulasztási bírság, késedelmi pótlék) összértéke 234,7 milliárd forintot tett ki.

A kiemelt és legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzése – az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően – ütemezetten zajlott.

Az igazgatóságok 889 ellenőrzést zártak le az említett adózói körben, melynek több mint kétharmada, 599 vizsgálat megállapítást is eredményezett. A revíziók révén 10,1 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel a hivatal, és 9,5 milliárd forint adóbírságot szabott ki.

Nagyító az egyéni vállalkozókon

Emellett tavaly is folytatódott az szja-bevallások ellenőrzése. Az igazgatóságok összesen 13,6 ezer ellenőrzést végeztek, melyből 12 319 jogkövetési vizsgálat volt, 1297 pedig adóvizsgálat. Utóbbiak 93 százaléka megállapítással zárult, mintegy 2,8 milliárd forint nettó adókülönbözetet és 2,9 milliárd forint adóbírság kiszabását eredményezve.

A visszaigénylést tartalmazó bevallások kiutalás előtti ellenőrzése az összes szja-ellenőrzés 61,4 százalékát tette ki. A revíziók 392,8 millió forint jogosulatlan kiutalását akadályozták meg. A legtöbb megállapítás az egyéni vállalkozók adókötelezettségeinek ellenőrzéséhez köthető, a vizsgálatokban 2,4 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel a revízió, a kiszabott adóbírság összege pedig 2,8 milliárd forint volt.

