Kilőtt a kereslet az ingatlanpiacon, mindent vitt a Balaton környéke

A nyári szezonnak megfelelően a feladott ingatlanhirdetések száma nem nőtt olyan mértékben, mint a kereslet – olvasható az ingatlan.com elemzésében. Ennek eredményeként a vásárlók elkezdték felszívni a közel 150 ezer eladó lakásból és házból álló kínálatot a piacról.

Az eladó lakóingatlanok állománya 1 százalékkal kisebb, mint tavaly ilyenkor, ugyanakkor több mint 30 százalékkal haladja meg a tavaly júliusi szintet. „Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések élénkülésében szerepet kaphat, hogy a lakáshitelkamatok csökkenése az előző hónapokban megállt, sőt, bizonyos bankok már emeltek is a kamatszinteken. Ez aktivizálta azokat a vásárlókat, akik eddig kedvezőbb feltételekben reménykedtek. Mivel idén a lakások áremelkedése is beindult, ezért ez még több olyan vevőt is a piacra csábított, akik eddig a kivárásra játszottak” – így értékelte a legfrissebb adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mozgatták a piacot a balatoni ingatlanok

A kereslet élénkülését szerinte jól szemlélteti: idén eddig csak áprilisban fordult elő, hogy az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma meghaladja a 2022-es és a 2023-as értéket is, de júliusban ez ismét megtörtént. A részletes adatokat ismertetve azt is közölte, hogy

júniushoz képest bizonyos régiókban az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt a kereslet.

Az ingatlan.com adatai alapján Veszprém és Somogy vármegyében a lakóingatlanok iránti érdeklődés 28–30 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.

„Ez egyértelműen a Balaton környéki ingatlanoknak köszönhető, amelyek a nyári hónapokban sokkal keresettebbek, de a júliusi kánikulában még inkább nőtt irántuk az érdeklődések száma. Szintén jelentős, 20 százalékos vagy azt meghaladó keresletbővülést könyvelhetett el Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Vas és Bács-Kiskun vármegye” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője, majd kiemelte:

A júliusban feladott hirdetések száma ugyanakkor a szezonális trendeknek megfelelően enyhén csökkent. Ennek köszönhetően a lakásvásárlók elkezdték felszívni a kínálatot a piacról.

Július végén több mint 147 ezer eladó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában, ami minimális, 1,5 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi több mint 148 ezer lakóingatlanhoz képest. „Kétéves viszonylatban viszont több mint 30 százalékkal nagyobb a választék, mert 2022 júliusában csak 112 ezer lakóingatlan várt eladásra” – tette hozzá a szakember.