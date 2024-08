Felejtsd el a margarint, egyél több joghurtot, és megmentheted a bolygót!

A környezeti lábnyomunk csökkentése, végső soron a fenntartható fejlődés elősegítése állt a fókuszában annak az online, több mint 4000 ember bevonásával készített kutatásnak, amelynek a napokban közölték az eredményét. Ebből az is kiderült, hogy az élelmiszerek kiválasztása és megvásárlása során a fogyasztók számára az ár után egyre fontosabb a fenntarthatóság.

Az élelmiszerek kiválasztása és megvásárlása során a fogyasztók számára az ár után egyre fontosabb a fenntarthatóság, derült ki a Nádudvari Élelmiszer Kft. online kutatásából, amelyben négyezren vettek részt. A válaszadók a legjelentősebb elvárásnak a hazai alapanyagok és hazai munkaerő alkalmazását tartják, de a megkérdezettek kétharmada akár még többet is fizetne a termékért, ha azt környezetkímélő módon állítanák elő.

A kutatás arra is rávilágított, az alapanyagok tekintetében kiemelten fontos a fogyasztóknak, hogy a tejtermékek valóban hazai tej felhasználásával készüljenek. Ezek az egyre alapvetőbb elvárások minden felelős élelmiszergyártót odafigyelésre sarkallnak.

A felmérés adataiból kiderül, hogy 10-ből 8 fogyasztónak (86,3 százalékának) szempont, hogy a választott élelmiszergyártónak legyenek fenntarthatósági törekvései. Ezek közül pedig a legfontosabbnak a hátrányos helyzetűek támogatását (59 százalék) és az erdőtelepítést (39 százalék) tartják a kitöltők.

Egyértelmű, hogy a gyártott termékek okozta környezeti lábnyom is befolyásolhatja a vásárlói döntést. Igencsak figyelemreméltó eredmény, hogy hiába az utóbbi évek rendkívül árérzékeny kereskedelmi környezete, amit a vágtató infláció is motivált, 10-ből 6 fogyasztó (67,4 százalék) hajlandó többet kiadni azért a termékért, ami környezetkímélő technológiákkal készül.

Kifejezetten a joghurttermékekre irányuló környezetvédelmi elvárásokat vizsgálva egyértelműen látszik, hogy a hazai alapanyagok használata (81,7 százalék), a magyar munkaerő alkalmazása (54,8 százalék) és az újrahasznosítható csomagolás (40,7 százalék), ami leginkább számít a fogyasztóknak a vásárlói döntés során.

A kutatás kitért a joghurtvásárlási szokásokra is. A kedvelt tejtermék szinte minden bolti látogatásnál bekerül a kosárba. A válaszadók több mint 60 százaléka (63,1 százalék) hetente többször is hazaviszi a család kedvencét, ami pedig leginkább befolyásolja őket a termékválasztásban, az íz, az ár és az összetevők.

Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy gyümölcsjoghurt-fogyasztó nemzet vagyunk.

A megkérdezettek háromnegyede (76 százalék) ugyanis ezt a fajtát részesíti leginkább előnyben. A legkedveltebb kiszerelés pedig a kispoharas 150-200 grammos csomagolás.

A kutatás igazolta, hogy a joghurt örök kedvenc, ami szinte minden háztartás hűtőjében megtalálható, s mivel ez a Nádudvari egyik kiemelt terméke is, nem volt kérdés, hogy a kampányát is ezen terméke köré építi. A cég elindítja új, #mitehetünktöbbet elnevezésű kezdeményezését, amely a fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás jegyében született, fejlesztési programjuk eredményeként pedig körülbelül 300 család igényét fedező energiamennyiséget sikerül megspórolni. A fenntartható gazdálkodás jegyében további lépések is történnek, ősszel közel egyhektárnyi, azaz 5000, itthon őshonos feketenyárfát telepítenek, idén a „Magyarország Legszebb Erdejének” választott Debreceni Nagyerdőben.