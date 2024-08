Olyan adat jött, amire nem számítottunk, a forint rögtön elhasalt

A héten jelentősen gyengült a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró-forint árfolyama öthetes, a dollár-forint négyhetes csúcsra emelkedett – jelezte az Indexnek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. A kedden megjelenő GDP-adatok a vártnál jóval gyengébbek lettek, mely nagymértékben hozzájárult a hazai fizetőeszköz gyengüléséhez. A BUX-index többször is új csúcsot állított be a héten. Heti összefoglalónk.

A forint a hetet az euró ellenében a 390-es szint felett kezdte, azonban már hétfőn gyengült a jegyzés – estig 393 fölé, amelyben ismét a nemzetközi folyamatok játszhatták a legnagyobb szerepet, tekintve, hogy az euró is gyengült a dollárral szemben.

A forint értékvesztése kedden is folytatódott, a vártnál kedvezőtlenebb GDP-adat nyomán 394 fölé, majd délutánig 395-ig gyengült a jegyzés

– jelezték egyhangúan az Indexnek nyilatkozó szakértők. Szerda délután próbált meg kicsit visszakapaszkodni a forint, 394-ig erősödött az árfolyam az euró ellenében – tette hozzá Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője. Ebben a vártnál magasabb eurózónás inflációs adatok segítették a jegyzést.

Rég nem láttuk ilyen gyengének a forintot

Nem segített viszont a forint árfolyamának a szerda esti Fed-kamatdöntés. Habár a kamattartás borítékolható volt, és megkezdődött a szeptemberi kamatcsökkentés előkészítése, a jegybank kommunikációja továbbra is óvatos maradt – jelezte Molnár.

A következő fél-egy évre várt magyar kamatpálya is jelentősen csökkent a piaci árazások alapján, ami ugyancsak nem kedvező a forintnak

– erre már Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója mutatott rá. Hozzátette, hogy pénteken aztán a vártnál sokkal rosszabb amerikai munkaerőpiaci adatok hatására tovább romlott a piaci hangulat, azonban az amerikai kamatvárakozások markáns csökkenése miatt ez a fejlemény a dollárt is gyengítette.

És habár a dollárral szemben a forint erősödni kezdett, az euró ellenében ezúttal nem következett be fordulat, a jegyzés 397 felett ragadt péntek estig.

A dollár gyengülése alapvetően a feltörekvő piaci devizák (így a forint) számára jó hír szokott lenni, azaz pénteken a nagyon gyenge amerikai adatra a forint eleinte csak mérsékeltebben esett. Késő délutánra azonban a rossz hangulat hatása vált erőteljesebbé, emiatt pedig újra adni kezdték a befektetők a forintot – magyarázta Árokszállási.

– összegezte lapunknak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Becslése szerint a következő hetekben az euró-forint árfolyamában a korábbi 387–397-es tartomány 387–402-re módosult, míg a dollár-forint esetében a 355–365-ös sáv 360–375-re változott.

Fontos forintmozgató adatok érkeznek

A jövő héten szinte mindennap érkezik fontos adat a forint szempontjából:

hétfő reggel teszi közzé a KSH a júniusi külkereskedelmi mérleg előzetes értékét,

kedd reggel a júniusi kiskereskedelmi forgalom érkezik,

majd csütörtökön a júliusi infláció.

A bázishatások miatt éves összevetésben emelkedhetett az infláció a júniusi 3,7 százalékról, a konszenzus 3,9 százalékot jósol – jelezte Varga Zoltán. Emellett érdemes figyelni a német gyáripari megrendelések adatára, melyet kedden reggel tesz közzé a DeStatis, ebből lehet következtetni a német ipar teljesítményére, mely a hazai export és a GDP alakulásának szempontjából kiemelt fontossággal bír.

Molnár szerint az adatközlések mindenképpen fontosak abból a szempontból, hogy pontosabban látjuk majd, mely ágazatok milyen mértékben járultak hozzá a második negyedéves, vártnál gyengébb GDP-hez.

„Bár a második negyedévi GDP-adatból arra lehet következtetni, hogy a júniusi ipari és kiskereskedelmi adatok nem lehettek túl fényesek, a piac továbbra is figyelheti ezek alakulását az előttünk álló héten. Komolyabb meglepetés esetén a forintra is lehet hatásuk az adatoknak” – fűzte hozzá Árokszállási Zoltán.

Többször is csúcsra ért a magyar tőzsde

A BUX-index többször is új csúcsot állított be, az utolsót csütörtök reggel, 74 172 pont közelében, de a romló nemzetközi befektetői hangulat miatt itthon is profitrealizálás indult. Az Egyesült Államokban főként a technológiai szektor részvényeit adják, mely részben összefüggésben van a japán jen erősödésével is.

Számos intézményi befektető úgynevezett carry-trade pozíciókat köt, alacsony kamatozású jenben hitelt vesz fel, átváltja dollárra, majd azt befekteti az amerikai kötvény- és részvénypiacon

– fejtette ki Varga Zoltán, megjegyezve, hogy a folyamat a részvényindexek emelkedését és a jen gyengülését vonja maga után. Ez a több hónapja fennálló trend változott meg az elmúlt 3 hétben, a jen már több mint 8 százalékot erősödött a dollárral szemben, melyet segített a japán jegybank szerda hajnali kamatemelése is.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)