Belenyúltak a rezsiszámlákba, erre nagyon figyeljen

Az eddigi gyakorlat szerint az MVM számlázási rendszere figyelembe vette az aktuális időjárást, így a fogyasztók számára az adott hónapokban eltérő kedvezményes gázmennyiséget biztosított. Ez azt jelentette, hogy hidegebb hónapokban több, míg melegebb időszakokban kevesebb kedvezményes gázt kaptak.

– fogalmazott az Infostart, hozzáfűzve, hogy bár az elv célja a fogyasztás igazságosabb elosztása volt, sokan nem értették a rendszer működését.

Ribárszki Anna, egy több mint 110 ezres Facebook-csoport alapítója, amely a gázszámlázási anomáliákra fókuszál, elmondta, hogy az MVM hibát követett el, amikor nem kommunikálta megfelelően a rendszer dinamikáját. Szerinte az emberek azt hitték, hogy a táblázat kőbe vésett, és nem értették, hogy az időjárás változásával a kedvezményes mennyiség is változik.

Tavaly szeptemberben, amikor végig meleg volt, és praktikusan nem kellett fűteni, csak 18-19 köbméter gáz járt egy hónapra, ezt a hidegebb hetekben, jellemzően január végén „visszaadták”, és akkor akár 350 köbmétert is kaphatott kedvezményesen a fogyasztó – világított rá a lap.

Ez pedig azért lehet problémás a civilben matematikatanár szerint, mert olyan nincs, hogy egy-egy hónapon belül minden napra ugyanannyi hőmennyiség járna. Miért lehet ez gond? Ribárszki egy példán magyarázta el:

Ha olyan hideg szeptemberünk lesz, mint tavalyelőtt, a dinamikus számolással átcsoportosított durván 60 köbméter kedvezményes gázt a rendszer –, (most) akkor vagy fázni fog a fogyasztó, vagy piacit fizet akkor is, ha éves szinten egyébként belefér a kedvezményes mennyiségbe. Merthogy most körülbelül 37 köbméter jár majd szeptemberre, ha hideg lesz, ha meleg.