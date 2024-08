A pokoli időjárás miatt elszabadultak a villamosenergia-árak, megszólalt az MVM-vezér

Idén nyáron a hőhullám közepén az esti órákban nagyon magas áramárak voltak, azonban a régióban rendre felbukkantak a negatív tőzsdei jegyzések is. Az MVM vezérigazgatójával külön kielemeztük a kánikula alatt megfigyelhető magyar villamosenergia-piacot, de Mátrai Károly arra is kitért, hogy mindent megtesz a cégcsoport annak érdekében, hogy elkerüljék az áramszüneteket. Kihívásokkal terhelt az energiaszektor, és most az árampiac sem bújhat el.