Mutatjuk, mekkora drágulás söpört végig a boltok polcain

Tavaly júliushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal nőttek. Ezzel a mutató fél év után ismét, idén először a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célsávja fölé került, ugyanakkor nagyjából ez volt a piaci várakozás.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részletes adatai szerint az élelmiszerek ára 2,7 százalékkal nőtt, ezen belül

a cukoré 46,3,

a liszté 12,4,

a sertéshúsé 10,7,

a csokoládé és kakaóé 10,

az éttermi étkezésé 8,

a gyümölcs- és zöldségléé 7,1,

az étolajé 6,5,

az alkoholmentes üdítőitaloké 5,5,

a tejé 4,8 százalékkal emelkedett.

Ugyanakkor a tojás ára 14,7,

a tejtermékeké 8,

a száraztésztáé 7,6,

a kenyéré 4,6 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások 9,1 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 11,7, a testápolási szolgáltatások 10,3, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,1, a járműjavítás és -karbantartás 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, a sport- és múzeumi belépők 8,3, az üdülési szolgáltatás 5,6 százalékkal.

A ruházkodási cikkek, valamint a szeszes italok, dohányáruk ára 4,2–4,2 százalékkal emelkedett, ez utóbbin belül a dohányáruké 4,3 százalékkal. A háztartási energia 4,5, ezen belül a vezetékes gáz 9,3, az elektromos energia 2,1 százalékkal olcsóbb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 0,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ez utóbbin belül a használt személygépkocsik ára 7,4 százalékkal csökkent, az új személygépkocsiké 6,3, a szobabútoroké 1,9, a konyha- és egyéb bútoroké 1,7, a fűtő- és főzőberendezéseké 1,3 százalékkal nőtt. A gyógyszer, gyógyáruk 6,5, a járműüzemanyagok 6 százalékkal drágultak – tájékoztatott erről a KSH.

A benzinkutakon 3,8 százalékkal többet kell fizetni

Érdemes a júliusi adatokat a júniushoz is viszonyítani, összességében a fogyasztói árak átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,6, ezen belül a liszt 38,1, a cukor 13,9, az étolaj 9, a tej 6,8, a tojás 4,3, a baromfihús 3, a sertéshús 2,5 százalékkal került többe.

Az idényáras élelmiszerek – burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen – ára 5 százalékkal csökkent, ezen csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 1,2 százalékkal nőtt. A szolgáltatások 1,1, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,3, a postai szolgáltatások 5 százalékkal drágultak. A háztartási energiáért 0,8, ezen belül a vezetékes gázért 1,6 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 3,8 százalékkal nőtt – összegezte a KSH.

Az adatokat Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy értékelte, hogy az előzetes várakozásunknál magasabb adat az üzemanyagok árának várt megugrásán túl is tartalmazott egyedi kiugró tételeket, amik miatt jóval a szezonális trend felett alakult a havi átárazódás.

Ezzel az inflációs pálya kissé az általunk várt felett alakul, és ez most különösen nem jött jókor, hiszen a múlt heti rosszabb amerikai munkaerőpiaci adatok okozta felélénkült kockázatkerülési attitűd miatt amúgy is árgus szemekkel nézik a befektetők a bejövő makroadatokat. Némi hozamemelkedést ezért okozhat a várt feletti inflációs adat, mivel az utóbbi hetekben nagymértékben csökkentek a hazai hozamok a hozamgörbe teljes spektrumán.

Szerinte a mostani adat, illetve a kockázati környezet romlása miatt az MNB rövid távon feltehetőleg nem változtat az eddigi óvatos hozzáállásán

Maradhat a legutóbbi előretekintő iránymutatás alapján várható 1-2 további kamatvágás, illetve az adatvezérelt üzemmód annak ellenére, hogy a fejlett piaci kamatvágási várakozások nagymértékben emelkedtek az utóbbi napokban. „Az adatvezérelt monetáris politika miatt akár szigorúbb hozzáállás is elképzelhető (kezdetben csak a kommunikációban), amennyiben további várt feletti inflációs adatok jönnek, és a feltörekvő piacok kockázati megítélése tovább romlana” – összegezte Kiss Péter.

Nagy Márton: A kormány intézkedései hatékonyak

„Mérséklődés figyelhető meg a háztartási energia árát tekintve, mely éves viszonylatban 4,5 százalékkal csökkent” – hívta fel erre a figyelmet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki az adatokat értékelve hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai intézkedései hatékonynak és eredményesnek bizonyultak, és a célzott beavatkozások sikeresen letörték és visszaszorították az inflációt.

A tárcavezető közleménye szerint az online árfigyelő rendszer működtetése élénk kiskereskedelmi versenyt generál, és támogatja az infláció tartósan alacsony szinten tartását. Ez a rendszer nemcsak az árak átláthatóságát növeli, hanem hozzájárul a fogyasztók tájékozott döntéseihez is, ami hosszú távon erősíti a kiskereskedelmi piac stabilitását és fenntartja a gazdasági növekedést.

Nagy Márton kiemelte, az alacsony infláció egyaránt jó a családoknak és a vállalkozásoknak is, az ugyanis pozitív változásokat eredményezett a nemzetgazdaságban, hisz a reálbérek emelkedésének és az óvatossági motívum fokozatos oldódásának köszönhetően zajlik a belső fogyasztás helyreállása.

„A szeptember óta növekvő reálbérek hozzájárulnak a fogyasztói bizalom erősödéséhez, mely megmutatkozik a kiskereskedelmi forgalom hat hónapja tartó töretlen bővülésében, valamint a turizmus dinamikus növekedésében is, mely az év első felében közel 8 százalékkal bővült a tavalyi rekordévhez képest” – összegezte Nagy Márton, majd végezetül hozzátette: a reálkeresetek emelkedése teret adna a mostaninál erőteljesebb fogyasztásbővülésre is, mely a következő hónapokban a belső kereslet várható fokozódásával a gazdasági növekedést is élénkítheti.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)