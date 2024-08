Harmincmilliárd forintot költ a kormány a Szegedi Ipari Park fejlesztésére

Több lépcsőben, összesen 30,2 milliárd forintot ad a kormány a Szegedi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére – írja a csütörtökön késő este megjelent Magyar Közlöny.

A kormányrendelet szerint Varga Mihály pénzügyminiszternek biztosítania kell az összeget a bel- és csapadékvíz elvezetését biztosító csatornahálózat kialakításához.

A miniszterelnök által aláírt rendelet szerint a finanszírozás idén kezdődik, az első részletben 6,9 milliárd forintot biztosít a kormány.

Szegeden lesz Európa első BYD-gyára

Még januárban arról számoltunk be, hogy a BYD Auto Hungary Kft.-t 191 milliárd 855 millió forintos alaptőkével jegyezték be. Hozzátették, hogy a cég a magyar államtól összesen 5 milliárd eurónyi támogatást kaphat a beruházáshoz. A szegeder.hu pedig arról számolt be, hogy

hamarosan meg is kezdődhet a gyár építése.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtott tervek alapján eddig két gyártócsarnok alapozására kértek engedélyt a gyár tervezői. A nagyobbik csarnok az autók karosszériájának formázására szolgálna 4 hektáron, míg a kisebbik egy könnyűfémes, kompozitanyagokkal foglalkozó üzem lenne, majdnem feleakkora területet elfoglalva. A két épület közvetlenül egymás mellett létesül, a nagyobbik mintegy 340 méter hosszú lesz.