Öt dolog, amire a lottóötös sem elég

Idén eddig ketten örülhettek telitalálatos szelvénynek, köztük volt az is, aki a játék történetének eddigi legnagyobb jackpotját, több mint 6,5 milliárd forintot nyert – közölték a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztályán. Az elmúlt közel fél évben azonban csak a négy találatosok száma nőtt az ötös lottón. A halmozódás 22 hete alatt már több mint 50-en váltak milliomossá, miután a megfelelő négy számot ikszelték be.

Ha ezen a héten lesz olyan szerencsés, aki telitalálatot ér el az ötös lottón, annak a markát nem kevesebb mint 4,385 milliárd forint üti. Ez az összeg akár évtizedekig fedezheti a szerencsés nyertes nyaralásait, az első osztályú járatokkal, ötcsillagos szállodákkal, világjáró luxusutazásokkal kapcsolatos kiadásokat akár 45 éven keresztül fizetheti a jackpotból, minden gond nélkül.

A Szerencsejáték Zrt.-nél felidézték:

az ötös lottó történetében az elmúlt 67 évben több mint 3500 sorsolás volt.

A jackpot összege 1999-ben lépte át az egymilliárdos határt, 2003-ban pedig az 5 milliárd forintot.

Ezt követően 6 milliárd forint feletti főnyeremény (6,431 milliárd) először 2020-ban volt, 39 hét halmozódás után,

ennél több pedig idén a 8. játékhéten: a február 24-i sorsoláson 6 523 768 955 forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette haza egy szerencsés nyertes.

A nyeremény halmozódására egyébként 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyeremény a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra, de erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa.

A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzen nyereményéért az úgynevezett nagynyertes vonalon.

Hosszú kívánságlista teljesíthető a jackpotból, az alábbiakban azonban összegyűjtöttünk öt olyan dolgot, amire az újdonsült lottómilliárdosnak is hiába fáj a foga.

1. Luxusingatlanok a világ legdrágább városaiban

Ha például New Yorkban, azon belül is Manhattanben vetnénk szemet egy exkluzív penthouse-ra, előfordulhat, hogy könnyűnek találtatik a pénztárca benne 4,385 milliárd forinttal is. Hasonló élményekkel gazdagodhatunk a londoni Knightsbridge negyed luxuslakásait nézegetve is. Ezeken a felkapott részeken könnyen belebotlik az ember 8–10 milliárd forintot meghaladó árcédulákba is. Igaz, ez Magyarországon is megtörténhet, Szombathelyen például 11,95 milliárd forintért is van eladó kastély. Itt nem a 41 szobáért vagy a 65 ezer négyzetméteres telekért kell ilyen sok pénzt fizetnie a vevőnek, hanem olyan különlegességek is megtalálhatók benne mint gróf Széchenyi István könyvesszekrénye vagy gróf Andrássy Gyula ágya. A sort nem is folytatnánk, ehhez előbb haza kell vinni háromszor a lottóötöst.

2. A világ legdrágább jachtjai

A 16. században a holland haditengerészet még a kalózok és csempészek üldözésére alkalmas gyors, kis méretű hajókat nevezte jachtnak. Azóta ahogy alakult, formálódott a szó jelentése, úgy lett az elit, a krém vízi játszótere a luxus tökéletes megtestesítője. Akadnak olyan figyelemre méltó példányok, amelyeken az égig érő árbócok magasabbak, mint a Big Ben – nem csoda, hogy az árcédula sem a balatoni vízibicikli-kölcsönzőket idézi. A teljesen felszerelt, minden igényt kielégítő luxusjachtok 10–20 milliárd forintba is kerülhetnek, de ha valakinek például a History Supreme-re fáj a foga, arra bizony 100 milliárd forint sem lesz elég. Ebben a ligában kevés lesz a lottóötös, bele kell törődni.

3. Sziget a Karib-térségben

Bár néhány kisebb sziget kapható 4,385 milliárd forint alatt, a legkeresettebb és legexkluzívabb szigetek árai gyakran sokkal magasabbak. Például a Musha Cay, amely David Copperfield tulajdonában van, jóval többe kerül. Talán nem szorul magyarázatra, hogy a szigetcsoport miért a világ egyik legkedveltebb turistaparadicsoma, népszerűségét egész évben kellemes, trópusi éghajlat adja, de a fehér homokos tengerpart, a pálmafák és koktélok is keveseket riasztanak el. Míg Dominikát vagy a Virgin-szigeteket bárki felfedezheti, ha a térségbe nem turistaként csöppenünk, hanem hazai pályaként tekinthetünk rá, az más fajta életérzés.

4. Professzionális sportklubok

Rossz hírünk van azoknak a sportrajongóknak, akiket annyira megrészegít a lottóhúzás, hogy azt hiszi, a kedvenc világhírű sportklubját is rögtön megvásárolhatja. A 4,38 milliárd nemhogy forintban, dollárban sem lenne elég, ha a Real Madridra (6,1) vagy a Manchester Unitedre (6) vetünk szemet, legalábbis a Forbes mértékadó listája ennyire taksálja a nagy futballklubokat. Az észak-amerikai sportvállalkozások még többe kerülnek, a Dallas Cowboys (amerikai futball, NFL) vezeti 9 milliárd dollárra becsült értékkel, megelőzve a New York Yankeest (baseball, MLB, 7,1) és a Golden State Warriorst (kosárlabda, NBA, 7). Bemelegítésként érdemes lehet talán inkább megcélozni az akasztói Stadler-stadiont, amelyért néhány éve 300 millió forint alatt hozzá lehetett jutni. A csaknem 6 hektáros területhez a sportlétesítményen túl étterem, szálloda és parkoló is található, már ami maradt belőle.

5. Űrutazás és telepes programok

Az űrutazás ma már lehetséges a magánszektorban is, például a SpaceX vagy a Blue Origin jóvoltából, de a hosszabb távú űrtelepes programok, mint például a Mars kolonizálása, messze túlmutatnak egy lottó főnyereményén. Elon Musk SpaceX vállalkozása például sok milliárd dollárt emészt fel a Mars-utazások előkészítéséhez. Még ha jó helyre is kerülnek a szelvényen az X-ek, talán bölcsebb, ha csak otthonról szurkolunk a következő magyar űrhajósnak. Kapu Tibor lehet az, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalék űrhajós Cserényi Gyula, ők végzik el a kiképzés utolsó fázisát. Farkas Bertalan 1980-ban 8 napot 20 órát és 45 percet töltött a világűrben.